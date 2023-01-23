Выполнение нашего обещания о всеобщем образовании -- «Образование не может ждать»

Наши инвестиции в образование, особенно для детей, находящихся в кризисных ситуациях и конфликтах, являются нашими инвестициями в лучшее будущее.

ЖЕНЕВА, 24 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Ниже приводится заявление для прессы, предоставленное фондом «Образование не может ждать» («ECW»):

Мы отмечаем Международный день образования, и мировые лидеры должны выполнить свое обещание обеспечить к 2030 году качественное образование для всех.

On February 16, world leaders are gathering for the Education Cannot Wait High-Level Financing Conference in Geneva. Hosted by ECW and Switzerland - and co-convened by Colombia, Germany, Niger, Norway and South Sudan - the conference provides world leaders with the opportunity to deliver on our promise of education for all.

Образование — это наши инвестиции в мир там, где идет война, наши инвестиции в равенство там, где существует несправедливость, наши инвестиции в процветание там, где есть нищета.

Не заблуждайтесь, глобальный кризис в области образования существует, и он угрожает свести на нет достигнутые за десятилетия успехи в области развития, спровоцировать новые конфликты и подорвать экономический и социальный прогресс во всем мире.

Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлогоднем саммите по трансформации образования: «Если мы хотим изменить наш мир к 2030 году, как это предусмотрено Целями в области устойчивого развития, значит, международное сообщество должно уделить этому кризису [в области образования] то внимание, которого он заслуживает».

Когда в 2016 году был основан глобальный фонд Организации Объединенных Наций по образованию в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах под названием «Образование не может ждать», по нашим оценкам, 75 миллионов детей, пострадавших от кризиса, нуждались в поддержке в области образования. Сегодня это число утроилось и достигло 222 миллионов.

Из 222 миллионов детей, чье право на образование было вырвано из рук в результате увеличивающегося количества конфликтов, изменения климата и других затяжных кризисов, предположительно 78 миллионов не посещают школу вообще — это больше, чем общее население Франции, Италии или Соединенного Королевства.

Как мы видим из войны в Украине, проблем миграции жителей Венесуэлы в Колумбию и Южную Америку, непростительного отказа в образовании девочкам в Афганистане, и обусловленной изменением климата разрушительной засухи на Африканском Роге, которая привела к серьезному кризису голода для 22 миллионов человек, мы живем во взаимосвязанном мире.

Проблемы Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и других стран — это проблемы мира, которые мы разделяем вместе. А на фоне конфликтов, миграции и изменения климата такие правительства, как в Колумбии, изо всех сил пытаются обеспечить наиболее элементарные условия жизни и образования для детей в труднодоступных районах.

Надежда есть. Используя новый способ работы и реализации с гуманитарной скоростью и глубиной развития, всего за пять лет фонд ECW и его стратегические партнеры охватили 7 миллионов детей, а в ближайшие четыре года планируется достичь еще 20 миллионов.

16 февраля в Женеве мировые лидеры соберутся на конференции высокого уровня по финансированию, организуемой фондом «Образование не может ждать». Конференция, организуемая данным фондом и Швейцарией совместно с Колумбией, Германией, Республикой Нигер, Норвегией и Южным Суданом, предоставляет мировым лидерам, компаниям, фондам и состоятельным лицам возможность выполнить наше обещание обеспечить образование для всех. Цель заключается в привлечении 1,5 миллиардов долларов США в течение следующих четырех лет.

Как соорганизаторы этого знаменательного мероприятия, мы призываем народы мира инвестировать средства в обещание обеспечить образование. Это наилучшие инвестиции, которые мы могли бы внести в реализацию Целей в области устойчивого развития. У нас есть обещания, которые нужно выполнить.

Заявление совместно подписано: федеральным советником Швейцарии Игнацио Кассисом; федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце; министром образования Республики Нигер Ибрагимом Натату; министром международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм; министром общего образования и обучения Южного Судана Авутом Денг Акуилом; министром образования Колумбии Алехандро Гавирия; бывшим премьер-министром Великобритании, Специальным посланником ООН по глобальному образованию и председателем Руководящей группы высокого уровня фонда ECW достопочтенным Гордоном Брауном.

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SOURCE Education Cannot Wait