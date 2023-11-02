«Один мир, одно здоровье» показывает важность сотрудничества ключевых игроков для здоровья

Новый отчет «Один мир, одно здоровье» демонстрирует критически важную потребность в более тесном сотрудничестве между ключевыми игроками в секторах здоровья человека, животных и окружающей среды

JPA Health раскрывает уровень взаимодействия для измерения взаимоотношений ключевых игроков

ВАШИНГТОН, 2 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Новый отчет JPA Health под названием «Один мир, одно здоровье: исследование взаимодействия между ключевыми игроками в области здоровья человека, животных и окружающей среды» демонстрирует тревожную недостаточность взаимодействия и сотрудничества между влиятельными мировыми игроками в области здоровья человека, животных и окружающей среды.

The One Health Connectability Chart. ATTRIBUTION SOURCE: JPA Health, “One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health”

Концепция «Единое здоровье», одобренная Всемирной организацией здравоохранения и Центрами по контролю и профилактике заболеваний, признает необходимость более тесного сотрудничества между участниками в таких областях, как здоровье человека, животных и окружающей среды.1,2 Принципы «Единого здоровья» также отражены в Целях устойчивого развития ООН, включая ликвидацию голода (цель 2), хорошее здоровье и благополучие (цель 3), чистую воду и санитарию (цель 6), сохранение морских экосистем (цель 14) и сохранение экосистем суши (цель 15).3

«Мы надеемся, что данный анализ послужит катализатором изменений, стимулируя дискуссии и вдохновляя на совместные действия ради будущего, в которых «Единое здоровье» будет принято в качестве основы для решения комплексных вызовов нашего времени в области здравоохранения», — заявил профессор Майкл Лэйрмор (Michael Lairmore), доктор ветеринарии, доктор наук, почетный профессор (в отставке) и бывший декан Калифорнийского университета в Дейвисе, который внес свой вклад в подготовку отчета.

Для подготовки отчета использовался инструмент анализа JPA Health GRETEL® для оценки связей и влияния между организациями и физическими лицами (с использованием анализа социальных сетей). Основные результаты исследований:

Дискуссии в рамках «Единого здоровья» ведутся в «пузыре». Участники «Единого здоровья» общаются сами с собой и не взаимодействуют с ключевыми игроками из области здоровья человека, животных и окружающей среды. Представители отраслей по контролю климата и сохранению окружающей среды практически не участвуют в дискуссиях и мероприятиях «Единого здоровья». В то время как две из трех ключевых отраслей — здоровье животных и здоровье человека — принимают участие в дискуссиях «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 2,76 и 1,44 баллов соответственно), представители отраслей по контролю климата и сохранению окружающей среды мало участвуют в обсуждениях и мероприятиях, проводимых под эгидой «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 0,21 и 0,33 балла соответственно). Лица, ответственные за выработку политики, не участвуют в работе «Единого здоровья». В США, одном из самых сильных и влиятельных государств, лица, ответственные за выработку политики, в целом не участвуют в дискуссиях «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 0,11 балла).

Для получения данных результатов компания JPA Health использовала «Уровень вовлеченности» и анализ ключевых игроков для оценки эффективности различных ключевых игроков в построении социальных связей и распространении сообщений. Уровень вовлеченности 1,0 и выше означает сообщения с большим потенциалом к широкому распространению. Однако уровень ближе к 2,0 и выше предпочтительнее для оптимизации охвата сообщений и общей осведомленности.

«Мы составили данный отчет, чтобы подчеркнуть насущную потребность для всех заинтересованных сторон, включая генеральных директоров и высших должностных лиц, в приоритете подхода «Единое здоровье» и целенаправленной работе над защитой здоровья как человека, так и животных, а также над долгосрочным устойчивым развитием нашей планеты, — заявила Кэрри Джонс (Carrie Jones), генеральный директор JPA Health. — Мы призываем руководителей компаний наладить межотраслевые взаимовыгодные связи и вместе стремиться к более здоровому миру. Это не просто нравственное обязательство, это – стратегическая необходимость для устойчивого и долгосрочного успеха в бизнесе».

Пробелы в обсуждении «Единого здоровья», выявленные анализом JPA Health, могут быть устранены различными способами включая следующие: комплексные и улучшенные федеральные, региональные и местные политики, целевые информационные кампании, более сильные межотраслевые партнерства, а также большие усилиями в области разнообразия, равенства и инклюзивности.

Полная версия отчета доступна здесь.

Подход

Компания JPA Health использовала свой запатентованный инструмент анализа на базе ИИ GRETEL® для анализа данных социальных сетей с августа 2022 г. по июль 2023 г. Данный анализ предоставляет важную информацию в подходе «Единого здоровья», включая то, насколько хорошо области здоровья человека, животных и окружающей среды, взаимодействуют между собой. Хотя инициативы «Единого здоровья» имеют глобальное влияние, отчет показывает, что ключевые игроки в области здравоохранения, медицинских услуг и науки не участвуют в постоянных и детальных дискуссиях о «Едином здоровье». В отчете также отмечается ограниченная коммуникацию между этими ключевыми игроками и подчеркивается насущная потребность в большем сотрудничестве для решения комплексных вызовов, стоящих перед мировым здравоохранением.

О компании JPA Health

JPA Health — независимое, удостоенное наград агентство полного цикла, основанное в 2007 г. Имея представительства в США и Великобритании, агентство предоставляет услуги в области маркетинга, связей с общественностью и информационную поддержку. Компания JPA Health недавно завоевала награду «Агентство года» PR Daily за 2023 г. Компания является одним из лидеров в области здравоохранения благодаря своей признанной работе по разработке кампаний, связанных со здоровьем, которые способствуют переменам и дают ощутимые результаты. Команда JPA Health с большим энтузиазмом помогает людям проживать более здоровую жизнь. Для получения более подробной информации посетите www.jpa.com.

О GRETEL®

Запатентованная система точной коммуникации GRETEL разработана для того, чтобы помогать пользователям легко ориентироваться в сложном ландшафте коммуникаций в области здравоохранения, предоставляя анализ на основе данных, выявляя тенденции и понимая предпочтения аудитории. За счет анализа большого набора данных она может определять темы, тенденции и предпочтения по конкретным аспектам здравоохранения, позволяя развивать целевые и эффективные информационные стратегии для взаимодействия с аудиторий.

О «Едином здоровье»

«Единое здоровье» признает взаимосвязь здоровья человека, животных и окружающей среды. Профилактика заболеваний и мониторинг зооноза могут сократить риск серьезных пандемий. Здоровье окружающей среды влияет на людей, животных и растения. Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата имеют последствия для всех областей, с которыми работает «Единое здоровье», и при использовании комплексного подхода к данным вопросам мы может решать комплексные проблемы мирового здравоохранения, что приведет к улучшению ситуации для всех нас.1,2

Ссылки

Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ. «Единое здоровье». https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. Опубликовано 9 мая 2022 г. Центры контроля и профилактики заболеваний. Основы «Единого здоровья». Центры контроля и профилактики заболеваний. Опубликовано 5 ноября 2018 г. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html 17 ЦЕЛЕЙ | Устойчивое развитие. https://sdgs.un.org/goals.

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SOURCE JPA HEALTH COMMUNICATIONS