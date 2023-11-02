«Один мир, одно здоровье» показывает важность сотрудничества ключевых игроков для здоровья

News provided by

JPA HEALTH COMMUNICATIONS

02 Nov, 2023, 07:50 ET

Новый отчет «Один мир, одно здоровье» демонстрирует критически важную потребность в более тесном сотрудничестве между ключевыми игроками в секторах здоровья человека, животных и окружающей среды 

JPA Health раскрывает уровень взаимодействия для измерения взаимоотношений ключевых игроков

ВАШИНГТОН, 2 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Новый отчет JPA Health под названием «Один мир, одно здоровье: исследование взаимодействия между ключевыми игроками в области здоровья человека, животных и окружающей среды» демонстрирует тревожную недостаточность взаимодействия и сотрудничества между влиятельными мировыми игроками в области здоровья человека, животных и окружающей среды.

Continue Reading
The One Health Connectability Chart. ATTRIBUTION SOURCE: JPA Health, “One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health”
The One Health Connectability Chart. ATTRIBUTION SOURCE: JPA Health, “One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health”

Концепция «Единое здоровье», одобренная Всемирной организацией здравоохранения и Центрами по контролю и профилактике заболеваний, признает необходимость более тесного сотрудничества между участниками в таких областях, как здоровье человека, животных и окружающей среды.1,2 Принципы «Единого здоровья» также отражены в  Целях устойчивого развития ООН, включая ликвидацию голода (цель 2), хорошее здоровье и благополучие (цель 3), чистую воду и санитарию (цель 6), сохранение морских экосистем (цель 14) и сохранение экосистем суши (цель 15).3

«Мы надеемся, что данный анализ послужит катализатором изменений, стимулируя дискуссии и вдохновляя на совместные действия ради будущего, в которых «Единое здоровье» будет принято в качестве основы для решения комплексных вызовов нашего времени в области здравоохранения», — заявил  профессор Майкл Лэйрмор (Michael Lairmore), доктор ветеринарии, доктор наук, почетный профессор (в отставке) и бывший декан Калифорнийского университета в Дейвисе, который внес свой вклад в подготовку отчета.

Для подготовки отчета использовался инструмент анализа JPA Health GRETEL® для оценки связей и влияния между организациями и физическими лицами (с использованием анализа социальных сетей). Основные результаты исследований:

  1. Дискуссии в рамках «Единого здоровья» ведутся в «пузыре». Участники «Единого здоровья» общаются сами с собой и не взаимодействуют с ключевыми игроками из области здоровья человека, животных и окружающей среды. 
  2. Представители отраслей по контролю климата и сохранению окружающей среды практически не участвуют в дискуссиях и мероприятиях «Единого здоровья».  В то время как две из трех ключевых отраслей — здоровье животных и здоровье человека — принимают участие в дискуссиях «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 2,76 и 1,44 баллов соответственно), представители отраслей по контролю климата и сохранению окружающей среды мало участвуют в обсуждениях и мероприятиях, проводимых под эгидой «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 0,21 и 0,33 балла соответственно).
  3. Лица, ответственные за выработку политики, не участвуют в работе «Единого здоровья». В США, одном из самых сильных и влиятельных государств, лица, ответственные за выработку политики, в целом не участвуют в дискуссиях «Единого здоровья» (уровень вовлеченности составляет 0,11 балла).

Для получения данных результатов компания JPA Health использовала «Уровень вовлеченности» и анализ ключевых игроков для оценки эффективности различных ключевых игроков в построении социальных связей и распространении сообщений. Уровень вовлеченности 1,0 и выше означает сообщения с большим потенциалом к широкому распространению. Однако уровень ближе к 2,0 и выше предпочтительнее для оптимизации охвата сообщений и общей осведомленности.

«Мы составили данный отчет, чтобы подчеркнуть насущную потребность для всех заинтересованных сторон, включая генеральных директоров и высших должностных лиц, в приоритете подхода «Единое здоровье» и целенаправленной работе над защитой здоровья как человека, так и животных, а также над долгосрочным устойчивым развитием нашей планеты, — заявила Кэрри Джонс (Carrie Jones), генеральный директор JPA Health. — Мы призываем руководителей компаний наладить межотраслевые взаимовыгодные связи и вместе стремиться к более здоровому миру. Это не просто нравственное обязательство, это – стратегическая необходимость для устойчивого и долгосрочного успеха в бизнесе».

Пробелы в обсуждении «Единого здоровья», выявленные анализом JPA Health, могут быть устранены различными способами включая следующие: комплексные и улучшенные федеральные, региональные и местные политики, целевые информационные кампании, более сильные межотраслевые партнерства, а также большие усилиями в области разнообразия, равенства и инклюзивности.

Полная версия отчета доступна здесь.

Подход

Компания JPA Health использовала свой запатентованный инструмент анализа на базе ИИ GRETEL® для анализа данных социальных сетей с августа 2022 г. по июль 2023 г. Данный анализ предоставляет важную информацию в подходе «Единого здоровья», включая то, насколько хорошо области здоровья человека, животных и окружающей среды, взаимодействуют между собой. Хотя инициативы «Единого здоровья» имеют глобальное влияние, отчет показывает, что ключевые игроки в области здравоохранения, медицинских услуг и науки не участвуют в постоянных и детальных дискуссиях о «Едином здоровье». В отчете также отмечается ограниченная коммуникацию между этими ключевыми игроками и подчеркивается насущная потребность в большем сотрудничестве для решения комплексных вызовов, стоящих перед мировым здравоохранением.

О компании JPA Health

JPA Health — независимое, удостоенное наград агентство полного цикла, основанное в 2007 г. Имея представительства в США и Великобритании, агентство предоставляет услуги в области маркетинга, связей с общественностью и информационную поддержку. Компания JPA Health недавно завоевала награду «Агентство года» PR Daily за 2023 г. Компания является одним из лидеров в области здравоохранения благодаря своей признанной работе по разработке кампаний, связанных со здоровьем, которые способствуют переменам и дают ощутимые результаты. Команда JPA Health с большим энтузиазмом помогает людям проживать более здоровую жизнь. Для получения более подробной информации посетите www.jpa.com.

О GRETEL® 

Запатентованная система точной коммуникации GRETEL разработана для того, чтобы помогать пользователям легко ориентироваться в сложном ландшафте коммуникаций в области здравоохранения, предоставляя анализ на основе данных, выявляя тенденции и понимая предпочтения аудитории. За счет анализа большого набора данных она может определять темы, тенденции и предпочтения по конкретным аспектам здравоохранения, позволяя развивать целевые и эффективные информационные стратегии для взаимодействия с аудиторий.

О «Едином здоровье»

«Единое здоровье» признает взаимосвязь здоровья человека, животных и окружающей среды.  Профилактика заболеваний и мониторинг зооноза могут сократить риск серьезных пандемий.  Здоровье окружающей среды влияет на людей, животных и растения. Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата имеют последствия для всех областей, с которыми работает «Единое здоровье», и при использовании комплексного подхода к данным вопросам мы может решать комплексные проблемы мирового здравоохранения, что приведет к улучшению ситуации для всех нас.1,2

Ссылки

  1. Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ. «Единое здоровье». https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. Опубликовано 9 мая 2022 г.
  2. Центры контроля и профилактики заболеваний. Основы «Единого здоровья». Центры контроля и профилактики заболеваний. Опубликовано 5 ноября 2018 г. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
  3. 17 ЦЕЛЕЙ | Устойчивое развитие. https://sdgs.un.org/goals.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2262960/JPA23_One_Health_Report_page13.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1941041/4374667/JPA_Health_Logo.jpg

SOURCE JPA HEALTH COMMUNICATIONS

Also from this source

Le nouveau rapport « Un seul monde, une seule santé » révèle l'impérieuse nécessité d'une collaboration plus étroite entre les principaux acteurs de la santé humaine, animale et environnementale

Le nouveau rapport « Un seul monde, une seule santé » révèle l'impérieuse nécessité d'une collaboration plus étroite entre les principaux acteurs de la santé humaine, animale et environnementale

Un nouveau rapport de JPA Health intitulé « One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health », (un ...
Un informe muestra la falta de colaboración entre las partes interesadas en salud humana, animal y ambiental

Un informe muestra la falta de colaboración entre las partes interesadas en salud humana, animal y ambiental

Un nuevo informe de JPA Health titulado, "One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health," (Un...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Health Care & Hospitals

Image1

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.