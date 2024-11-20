В Чэнду проходит мероприятие по подбору партнеров для трансформации технологических достижений

ЧЭНДУ, Китай, 20 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- 18 ноября в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая, состоялось мероприятие по подбору партнеров для научно-технических достижений, в котором приняли участие 500 ведущих университетов, исследовательских институтов, высокотехнологичных предприятий, финансовых учреждений и агентств по передаче технологий.

По словам организаторов, мероприятие направлено на формирование платформы для потребителей и поставщиков технологий, чтобы дополнительно способствовать трансформации научно-технических достижений в Чэнду.

Some 20 technology transformation projects are signed at a matchmaking event held on Nov 18 in Chengdu, Sichuan province.

В рамках мероприятия Китайская академия наук, Университет Цинхуа, Шанхайский университет Цзяо Тун, Университет науки и техники Китая, Сычуаньский университет и Университет электронной науки и техники Китая представили в общей сложности более 400 научно-технических достижений.

Правительство города Чэнду подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Городским университетом Гонконга, чтобы углубить сотрудничество в таких областях, как содействие трансформации научно-технических достижений в Чэнду, совместное строительство платформы научно-технических инноваций, привлечение и культивирование талантливых новаторов высокого уровня, а также совместное создание фонда научно-технических инноваций.

Районы, уезды и города уездного уровня в агломерации Чэнду подписали соглашения о сотрудничестве в рамках 17 проектов трансформации достижений с университетами, научно-исследовательскими институтами и предприятиями.

Компания Xinghan Hangyu Technology Co Ltd подписала соглашение с районом Лунцюаньи в Чэнду о строительстве штаб-квартиры проекта многоразовых ракет-носителей на жидком топливе. Дуань Тао (Duan Tao), заместитель генерального директора компании, сказал, что его компания выбрала Чэнду из-за идеальной инновационной среды.

Проект с объемом инвестиций 4 млрд юаней (552 млн долларов США) будет сосредоточен на исследованиях, разработках и производстве малых, средних и крупных ракет-носителей коммерческого назначения, а также ракетных двигателей на жидком топливе.

Более 30 исследовательских групп провели выездные презентации на мероприятии, сосредоточив внимание на таких областях, как электронная информация, интеллектуальное производство, фармацевтика и здравоохранение, аэрокосмическая промышленность, зеленые и низкоуглеродные технологии, новые материалы, искусственный интеллект, экономика маловысотного транспорта и водородная энергетика.

Чжай Шаоцзянь (Zhai Shaojian), заместитель генерального директора компании Chengdu Zhongkewei Information Technology Research Institute Co Ltd, который представил на выездной презентации проект низкоорбитального широкополосного спутникового терминала своей компании, сказал, что проект привлек активное внимание, и многие партнеры выразили заинтересованность в совместном формировании промышленной цепочки.

Чиновники научно-технического бюро Чэнду заявили, что они будут регулярно проводить такие мероприятия по подбору партнеров для привлечения внутренних и международных инновационных ресурсов, создавая тем самым глобальный рынок технологических транзакций.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2561686/Some_20_technology_transformation_projects_are_signed_at_a_matchmaking_event_held_on_Nov_18_in_Cheng.jpg