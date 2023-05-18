Бангладеш отменяет требования по фумигации хлопка из США после поездки организованной CCI

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COTTON USA™

18 May, 2023, 18:02 ET

Бангладеш отменяет требования по фумигации хлопка из США после поездки по США, организованной CCI 

ВАШИНГТОН, 18 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Поездка делегации из Бангладеш в США, организованная Cotton Council International (CCI), проходила с 30 ноября по 5 октября 2022 года, в сочетании с незаменимыми усилиями офисов Министерства сельского хозяйства (USDA) и Иностранной сельскохозяйственной службы (USDA) в Дакке, что в конечном счете, убедило правительство Бангладеш ослабить требование к фумигации для импорта американского хлопка, которое действовало на протяжении почти пяти десятилетий.

Это изменение устранит значительный барьер для экспорта американского хлопка в Бангладеш, а также сэкономит время и деньги бангладешских фабрик, которые обращаются к США для удовлетворения своих потребностей в импорте хлопкового волокна. Бангладешские предприятия ежегодно платят более миллиона долларов на покрытие ненужных расходов на фумигацию хлопка, импортируемого из США.

Американские экспортеры продолжат использовать фитосанитарные сертификаты, выдаваемые APHIS, но в соответствии с новым положением в сертификат будет включена дополнительная формулировка, подтверждающая отсутствие живых колосоносиков в тюках американского хлопка. APHIS выпустит пересмотренные инструкции для экспортеров.

Решение министерств сельского хозяйства и торговли Бангладеш отменить требования к фумигации было принято после того, как шесть членов делегации министерства сельского хозяйства Бангладеш приняли участие в организованной CCI поездке по США, координируемой Национальным советом по хлопку (NCC).  Делегация узнала, почему американские тюки хлопка не содержат живых долгоносиков, включая обзор успешной программы по уничтожению долгоносиков в хлопковой промышленности США и современных методов сбора хлопка и стандартизированного обмолота.

В настоящее время Бангладеш занимает 2-е место в мире по импорту хлопка, согласно анализу мирового рынка, проведенному USDA FAS в мае 2023 г. Хотя в Бангладеш производится некоторое количество хлопка внутри страны, его доля составляет 1% или менее от общего спроса.

Бангладеш вошел в топ-10 экспортных рынков американского хлопка в 2022 году, объем экспорта составил $477,07 млн. (https://www.fas.usda.gov/regions/bangladesh)

Cotton Council International (CCI) - это некоммерческая торговая ассоциация, которая продвигает американское хлопковое волокно и производимую из него продукцию по всему миру с помощью нашей отметки COTTON USA™. Наша деятельность распространяется на более чем 50 стран через 20 офисов по всему миру. Имея более чем 65-летний опыт работы, CCI стремится сделать американский хлопок наиболее предпочтительным волокном для фабрик/производителей, брендов/розничных продавцов и потребителей, устанавливая надбавку за добавленную стоимость, которая обеспечивает прибыльность всей хлопковой промышленности США и стимулирует рост экспорта волокна, пряжи и других продуктов из хлопка. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу cottonusa.org.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2080013/CCI_Logo_Tagline_Lockup_R2_stacked_alt_blue_Logo.jpg

SOURCE COTTON USA™

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