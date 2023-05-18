Бангладеш отменяет требования по фумигации хлопка из США после поездки организованной CCI

Бангладеш отменяет требования по фумигации хлопка из США после поездки по США, организованной CCI

ВАШИНГТОН, 18 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Поездка делегации из Бангладеш в США, организованная Cotton Council International (CCI), проходила с 30 ноября по 5 октября 2022 года, в сочетании с незаменимыми усилиями офисов Министерства сельского хозяйства (USDA) и Иностранной сельскохозяйственной службы (USDA) в Дакке, что в конечном счете, убедило правительство Бангладеш ослабить требование к фумигации для импорта американского хлопка, которое действовало на протяжении почти пяти десятилетий.

Это изменение устранит значительный барьер для экспорта американского хлопка в Бангладеш, а также сэкономит время и деньги бангладешских фабрик, которые обращаются к США для удовлетворения своих потребностей в импорте хлопкового волокна. Бангладешские предприятия ежегодно платят более миллиона долларов на покрытие ненужных расходов на фумигацию хлопка, импортируемого из США.

Американские экспортеры продолжат использовать фитосанитарные сертификаты, выдаваемые APHIS, но в соответствии с новым положением в сертификат будет включена дополнительная формулировка, подтверждающая отсутствие живых колосоносиков в тюках американского хлопка. APHIS выпустит пересмотренные инструкции для экспортеров.

Решение министерств сельского хозяйства и торговли Бангладеш отменить требования к фумигации было принято после того, как шесть членов делегации министерства сельского хозяйства Бангладеш приняли участие в организованной CCI поездке по США, координируемой Национальным советом по хлопку (NCC). Делегация узнала, почему американские тюки хлопка не содержат живых долгоносиков, включая обзор успешной программы по уничтожению долгоносиков в хлопковой промышленности США и современных методов сбора хлопка и стандартизированного обмолота.

В настоящее время Бангладеш занимает 2-е место в мире по импорту хлопка, согласно анализу мирового рынка, проведенному USDA FAS в мае 2023 г. Хотя в Бангладеш производится некоторое количество хлопка внутри страны, его доля составляет 1% или менее от общего спроса.

Бангладеш вошел в топ-10 экспортных рынков американского хлопка в 2022 году, объем экспорта составил $477,07 млн. (https://www.fas.usda.gov/regions/bangladesh)

Cotton Council International (CCI) - это некоммерческая торговая ассоциация, которая продвигает американское хлопковое волокно и производимую из него продукцию по всему миру с помощью нашей отметки COTTON USA™. Наша деятельность распространяется на более чем 50 стран через 20 офисов по всему миру. Имея более чем 65-летний опыт работы, CCI стремится сделать американский хлопок наиболее предпочтительным волокном для фабрик/производителей, брендов/розничных продавцов и потребителей, устанавливая надбавку за добавленную стоимость, которая обеспечивает прибыльность всей хлопковой промышленности США и стимулирует рост экспорта волокна, пряжи и других продуктов из хлопка. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу cottonusa.org.

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SOURCE COTTON USA™