Ведущие филантропы выделяют полмиллиарда на переход к альтернативным источникам энергии

Благотворительные обязательства направлены на поддержку экологически чистого будущего энергетики для людей и стран, больше всего подвергающихся воздействию меняющегося климата

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 12 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня группа ведущих благотворителей в области климата объявила об инвестировании 500 млн долл. США в течение следующих трех лет для ускорения справедливого и равноправного перехода к альтернативным источникам энергии в странах с низким и средним уровнем дохода при одновременном стимулировании устойчивого развития и создании новых экономических возможностей.

Эта стимулирующая благотворительная поддержка будет способствовать усилиям правительств, а также институтов гражданского общества и других организаций, которые придают импульс новым и формирующимся планам перехода к альтернативным источникам энергии в Южном полушарии. Это партнерство будет основываться на существующих и будущих усилиях различных благотворителей, которые набирают обороты и поддерживают действия правительств, местных сообществ и компаний по смягчению последствий изменения климата.

«Крайне важно, чтобы филантропы расширили свою поддержку южных партнеров, работающих в исключительно трудные времена, — заявила бывший министр охраны окружающей среды Бразилии Изабелла Тейшейра (Izabella Teixeira), Сопредседатель международной группы по ресурсам — ЮНЕП и член Совета ДЭСВ ООН. — Лидеры стран Юга должны доказать миру, что приоритеты в области развития и изменения климата идут рука об руку, и создать прецеденты по-настоящему справедливого и равноправного перехода к чистой энергетике».

«Эта мобилизация объединенных фондов для поддержки действий по борьбе с изменением климата во многом помогает заполнить пробел в финансировании благотворительной деятельности в связи с изменением климата на юге», — заявил Салем Факир (Saliem Fakir), генеральный директор Африканского климатического Фонда, созданного африканскими организациями стратегического спонсора и аналитического центра, занимающегося вопросами взаимосвязи между изменением климата и развитием. — Это укрепит лидерство стран Юга и локализацию решений, особенно в Африке, где дефицит финансирования больше, чем где-либо еще».

Это партнерство будет поддерживать работу, включающую в себя оказание технической помощи и создание потенциала, необходимого для более широкого использования возобновляемых источников энергии и ухода от ископаемых видов топлива, в том числе в рамках инициатив с участием многих доноров. Целью этих инвестиций является поддержка реализации уже разработанных некоторыми странами амбициозных планов, а также поощрение большего числа стран к разработке амбициозных планов на следующее десятилетие.

«Это финансирование предназначено для поддержки стран в реализации их амбициозных, направленных на обеспечение справедливости и равноправия планов в области экологически чистой энергетики, — заявила президент фонда Sequoia Climate Foundation Кристи Ульман (Christie Ulman). — Благотворительность может и будет играть ключевую роль в ускорении энергетических и экономических преобразований. Мы признаем, что международное сообщество по-прежнему делает неприемлемо недостаточно для выполнения своих обещаний в отношении финансовой поддержки для борьбы с изменением климата и его последствиями. Хотя эти инвестиции не могут их компенсировать и не предназначены для этого, мы работаем над оказанием поддержки странам в решении их проблем и в их приверженности переходу на экологически чистую энергетику. Это обязательство следует рассматривать не как потолок, а как нижний предел того, что благотворительность может сделать для поддержки справедливого и равноправного будущего».

Участвующие в инициативе благотворительные организации признают смелое лидерство многих стран с низким и средним уровнем дохода в постановке амбициозных целей даже в условиях тяжелых климатических проблем. Важно то, что это обязательство не заменяет те миллиарды, которые уже были обещаны развивающимся странам, но еще не переданы развитыми странами, которые несут ответственность, способны и располагают средствами для того, чтобы гораздо быстрее и масштабнее действовать в глобальном масштабе. Еще одним ключевым приоритетом для благотворительных организаций является активизация усилий гражданского общества, по-прежнему являющегося движущей силой справедливого перехода.

«Чтобы усилия любой страны по переходу к альтернативным источникам энергии были справедливыми, законными и, в конечном итоге, эффективными, они потребуют постоянного взаимодействия и участия со стороны затронутых местных сообществ и представителей гражданского общества на местах, — заявила Джейми Чой (Jamie Choi), глава регионального благотворительного фонда Tara Climate Foundation, имеющего целью ускорение процесса преобразования энергетики в Азии. — Предоставление ресурсов национальным и субнациональным институтам гражданского общества, чтобы они могли играть активную роль в ускорении перехода к чистой энергетике в своей стране, обеспечит реализацию этих решений».

Это заявление придает импульс другим благотворительным усилиям по поддержке Южного полушария в критический момент, когда страны сталкиваются с усугубляющимися продовольственными, энергетическими кризисом и кризисом стоимости жизни в дополнение к текущим последствиям климатического кризиса.

Сегодняшнее заявление сделано от имени следующих благотворительных организаций:

Ballmer Group

Bloomberg Philanthropies

Children's Investment Fund Foundation

Good Energies by Porticus

Growald Climate Fund

High Tide Foundation

Oak Foundation

Sequoia Climate Foundation

Three Cairns Group

Информация о фонде Sequoia Climate Foundation

Фонд Sequoia Climate Foundation — это благотворительная организация, целью которой является предотвращение наихудших последствий изменения климата. Эта некоммерческая организация согласно разделу 501(c)(3), штаб-квартира которой находится в Калифорнии, поддерживает амбициозные, обоснованные стратегии, направленные на ускорение перехода к экологически чистой энергетике.

Информация о Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies инвестирует средства в 941 город и 173 страны по всему миру, чтобы обеспечить лучшую и более длительную жизнь для наибольшего числа людей. Деятельность организации сосредоточена на пяти ключевых направлениях: искусство, образование, окружающая среда, инновации в сфере государственного управления и общественное здравоохранение. В рамках Bloomberg Philanthropies осуществляется вся благотворительная деятельность Майкла Р. Блумберга. Сюда относится его фонд, корпоративная и персональная благотворительность, а также консалтинговая организация Bloomberg Associates, предоставляющая бесплатные консультации в городах по всему миру. В 2021 году Bloomberg Philanthropies передали на благотворительные цели 1,66 млрд долларов. Более подробная информация представлена на сайте bloomberg.org, а также в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, и LinkedIn.

Контакты для прессы

Sequoia Climate Foundation

Copperfield Advisory [email protected]



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Дафне Ван (Daphne Wang) [email protected]

SOURCE Sequoia Climate Foundation