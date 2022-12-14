Экологическое цифровое партнерство КНР и Европы для глобального устойчивого развития

Создание экологического цифровизированного партнерства между Китаем и Европой в качестве будущей основы для глобального устойчивого развития

ТАЙКАН (Китай), 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/-- 10-11 декабря в Тайкане (провинция Цзянсу) состоялись Конференция по экологически устойчивому развитию (2022 г.) и Форум высокого уровня по устойчивому развитию с участием делегаций Китая и ЕС. Целью проведения данных мероприятий было придание нового импульса совместным действиям Китая и Европы по борьбе с изменениями климата и сотрудничеству в области экологически устойчивого развития. В роли принимающей стороны выступили Китайский народный институт иностранных дел и Китайское общество промышленной экономики. Организаторами конференции стали Бюро по сотрудничеству между Китаем и ЕС в области углеродной нейтральности (CECCO), а также Центр международного экономического и технического сотрудничества китайского Министерства промышленности и информационных технологий.

1 Opening remarks by Mr. Xie Zhenhua, China's Special Envoy on Climate Change; Mr. Laurent Fabius, President of the Constitutional Council of France, President of the Paris Climate Change Conference and former Prime Minister of France; Mr. Frans Timmermans, Executive-Vice President of the European Commission; Ms. Mary Robinson, Chair of the Elders and former Irish President; Ms. Teresa Ribera Rodríguez, Vice President of the Government of Spain and Minister for Ecological Transition and Demographic Challenge; Mr. Wang Chao, President of Chinese People’s Institute of Foreign Affairs; Ms. Laurence Tubiana, CEO of European Climate Foundation; Mr. Zhang Ji, Chairman of China Society of Industrial Economics (Moderator) Keynote speeches by Mr. Xin Guobin, Vice Minister of Industry and Information Technology of China; Mr. Fang Wei, Deputy Governor of Jiangsu Province, China; Ms. Jennifer Morgan, Special Envoy for International Climate Action at the Federal Foreign Office of Germany; Mr. Zhang Chonghe, Chairman of China National Light Industry Council;, Mr. Zheng Xinli, Senior Expert of China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office and Executive Chairman of China Green Sustainable Development Association Selected projects for 2022 include: Sino-German Ecopark; China-EU (Taicang) Green and Digital Innovation Cooperation Zone; Wuhan Jianghua Industry Development; ABB; Veolia; China Power International Development; China Railway Engineering Equipment Group; Grundfos; Beijing Gas; Beijing Capital Eco-Environment Protection Group; Northwestern Polytechnical University; PAN-CHINA Construction Group; SDIC Biotech Investment; EDF; Air Liquide; Harbin Institute of Technology; Schneider; Tangshan Guokong Science and Technology Innovation Group; RINA; Alfa Laval; Guangdong Hynn Technology; Advanced Soltech Renewable Energy; Ningbo Topcentral New Material; Hangzhou Wuhuan Technology; Celluno; Institute of Chongqing Southwest Low-Carbon Economy; InResST; China Renewable Energy Engineering Institute. The symposium was chaired by Ms. Zheng Hong, Director-General, Center for International Economic and Technological Cooperation, Ministry of Industry and Information Technology of China; Symposium speakers include Kaj Möller, President, Sweco International in Sweden; Xu Miao, Chief Coordinator, Sweco China; Ms. Xudan Song, Senior Executive Vice President, EDF China; Mr. Zhi Xiaoye, General Manager, Beijing Gas; Mr. Zhu Xiaoxun, Executive Vice President, Siemens Ltd., China, Head of Siemens Corporate Technology China; Mr. Xu Hao, Vice President, Tencent Sustainable Social Value; Mr. Zhou Yunjie, Chairman of the Board & CEO of Haier Group; Mr. Thomas Herzog, Professor of Technical University of Munich, Germany, Member of the United Nations International Institute of Architects; Ms. Li Yayun, CEO, Jingdong Digital Technology Group; Ms. Marja-Liisa Niinikoski, Managing Director, Finnish Textile and Fashion Association; Mr. Fan Wenzhong, Secretary of Party Committee and Chairman of Beijing Financial Holding Group; Mr. Ding Zhijun, Deputy Director-General, Department of Energy Conservation and Resources Utilization, Ministry of Industry and Information Technology of China (Moderator of Prepared Speech); Mr. Yang Zijian, Chief of Policy and Research of CECCO (Chair of Panel), Mr. Hu Weijiang, Mayor of Taicang, Jiangsu Province, China; Ms. Dang Zhen, Deputy Mayor of Wuhan City, Hubei Province, China; Mr. Sheng Yongjun, Executive Deputy Mayor of Sanya, Hainan Province, China; Mr. Kaj Möller, President of Sweco International in Sweden; Mr. Ulrik Raabjerg Søndergaard, Head of Insights, State of Green Denmark; Mr. Jiang Hao, Roland Berger Global Partner, Vice President of Greater China; Mr. Jonas Törnblom, Former President of Sweden-China Greentech Alliance; Mr. Tom Simpson, Managing Director for China, China-Britain Business Council; Mr. Luigi Fiato, Director, Industry APAC, RINA attending the China-Europe Carbon-Neutral City Forum (2022).

В рамках темы «Опыт Китая в области синергизации усилий по переходу к экологически устойчивому развитию и цифровизации» на конференции был дан старт пилотным проектам в сфере инновационного сотрудничества между Китаем и ЕС в сфере обеспечения углеродной нейтральности, проведены тематические дискуссии в ходе симпозиума «Ведущая роль цифровизации в переходе к экологически устойчивому развитию» и Форума углеродно-нейтральных китайских и европейских городов, а также выдвинута инициатива Earth Aspiration Action (E2A).

Церемонию открытия провел Чжан Цзи (Zhang Ji), председатель Китайского общества промышленной экономики. В конференции приняли участие члены и руководители китайских и европейских национальных или региональных организаций, ставших первопроходцами в области борьбы с глобальными изменениями климата. Выступавшие отметили, что усилия Китая, направленные на обеспечение синергического, экологически устойчивого развития на основе цифровых технологий, расширили реальные возможности по решению стоящих перед миром общих проблем и придали новый импульс глобальному устойчивому развитию. В выступлениях прозвучали рекомендации и предложения по созданию глобального механизма сотрудничества, предусматривающего проведение широких консультаций, совместный вклад и общие выгоды для всех стран, развитие цифровизированного экологического партнерства и создание международного альянса, поддержку молодежных лидеров и многое другое.

Се Чжэньхуа (Xie Zhenhua), специальный посланник Китая по изменению климата, выступил с рядом предложений по системному подходу к решению проблемы обеспечения углеродной нейтральности, разработке механизма координации усилий по достижению углеродной нейтральности и социально-экономической безопасности, а также механизма целевых экологических инвестиций и финансирования, призвав к расширению китайско-европейского сотрудничества в целях преодоления климатического кризиса.

Лоран Фабиус (Laurent Fabius), председатель Конституционного совета Франции, председатель Парижской конференции по изменению климата и бывший премьер-министр Франции, подчеркнул, что на данном этапе миру необходимо сосредоточиться на укреплении глобальной координации, ускорении перехода к реальным действиям, улучшении финансовой поддержки и содействии справедливому переходу к экологически устойчивому развитию.

Франс Тиммерманс (Frans Timmermans), заместитель председателя Европейской комиссии, рассказал об усилиях, предпринимаемых ЕС в целях развития регионального и глобального сотрудничества в области обеспечения углеродной нейтральности, и выразил надежду на углубление сотрудничества между Китаем и ЕС в соответствующих областях.

Мэри Робинсон (Mary Robinson), бывшая Президент Ирландской Республики, объяснила важность Китая в глобальном реагировании на изменение климата, изложила свою точку зрения на нынешнее состояние и перспективы китайско-европейского сотрудничества в этой области и подчеркнула ключевую роль гражданского общества в переходе на экологически устойчивое развитие.

Тереса Рибера Родригес (Teresa Ribera Rodríguez), третий заместитель председателя правительства Испании и министр по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам, остановилась на проблемах, с которыми столкнулось мировое сообщество в попытке удержать глобальный рост температуры на уровне ниже 1,5 градуса, а также подчеркнула настоятельную необходимость и важность углубления китайско-испанского и китайско-европейского сотрудничества в таких областях, как энергетика, водоснабжение и развитие экосистемы.

Лоранс Тубиана (Laurence Tubiana), генеральный директор Европейского климатического фонда, подчеркнул важность развития сотрудничества между Китаем и ЕС, отметив необходимость привлечения частного капитала с целью устранения огромного дефицита в финансировании глобального реагирования на климатический кризис и вновь заявила о своих ожиданиях в отношении укрепления глобального сотрудничества в области финансирования экологических инициатив.

Ван Чао (Wang Chao), председатель Китайского народного института иностранных дел, выступил с предложением о выстраивании прочных и стабильных китайско-европейских отношений по следующим направлениям: уделение должного внимания взаимодействию между Китаем и ЕС в области экологии на основе взаимного доверия, углубление китайско-европейского практического сотрудничества в борьбе с изменением климата с ориентацией на устойчивое развитие и максимальное использование возможностей международного обмена, предоставляемых инновационными технологиями.

С программными докладами на конференции выступили руководители китайских и европейских государственных органов, аналитических центров и промышленных ассоциаций. В своих выступлениях они затронули вопросы, связанные со стратегическим планированием, реализуемыми на местах практиками и осуществлением плана промышленного перехода в рамках синергетического экологического и цифрового перехода, а также подчеркнули роль аналитических центров в обеспечении возможностей для экологического и цифрового перехода и внедрения инноваций.

Синь Гобинь (Xin Guobin), заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая, рассказал об достижениях китайского правительства в продвижении перехода к «зеленой» и низкоуглеродной промышленности, о проводимых в этой области исследованиях и о ключевых стратегических инициативах по углублению перехода к «зеленой» и низкоуглеродной промышленности, реализуемых в ходе выполнения 14-й пятилетки. Он предложил в будущем сосредоточить внимание на цифровых технологиях, обеспечивающих переход к экологически чистому низкоуглеродному промышленному производству и экономическому развитию путем повышения экологических выгод и совершенствования механизмов управления углеродными выбросами, а также внес предложения по дальнейшему углублению синергического перехода к экологически устойчивому развитии на основе цифровых технологий.

Дженнифер Морган (Jennifer Morgan), специальный посланник международной инициативы по борьбе с изменениями климата International Climate Action при при Федеральном министерстве иностранных дел Германии, представила обзор итогов недавно прошедшей конференции ООН по вопросам глобального изменения климата COP 27, рассказала об основных мерах по борьбе с климатическими изменениями, принимаемых Германией и ЕС и поделилась своими ожиданиями в отношении укрепления сотрудничества между ЕС, Германией и Китаем в целях содействия глобальному переходу к экологически устойчивому и низкоуглеродному развитию.

Чжан Чунхэ (Zhang Chonghe), председатель Китайского национального совета легкой промышленности, предложил углублять китайско-европейское сотрудничество в области продвижения экологичного низкоуглеродного образа жизни и обеспечения устойчивого развития путем реализации программы по строительству «пригодных для жизни городов, способствующих сдерживанию роста глобальной температуры больше чем на 1,5 градуса», а также осуществления совместной деятельности в сфере исследований и инноваций.

Чжэн Синьли (Zheng Xinli), старший эксперт CECCO и исполнительный председатель Китайской ассоциации экологически устойчивого развития, проинформировал участников конференции о проводимых CECCO практических и инновационных исследованиях в области экологически устойчивого развития и углеродной нейтральности. Он также выступил с предложения о содействии практическому сотрудничеству между Китаем и ЕС по таким аспектам, как углубление взаимодействия при проведении исследований в области устойчивого развития и углеродной нейтральности, изучение результатов внедрения инноваций путем осуществления совместных пилотных проектов, создание механизмов и платформ для обмена и сотрудничества, создание долгосрочных и стабильных механизмов финансовой поддержки и т.д.

На церемонии открытия также присутствовали: посол Китая в Дании Фэн Те (Feng Tie), посол Китая в Ирландии Хэ Сяндун (He Xiangdong), посол Норвегии в Китае г-жа Сигне Брудесет (Signe Brudeset), временный поверенный Представительства Китая при Европейском Союзе, Ван Хунцзянь (Wang Hongjian) и советник-посланник посольства Китая в Швеции Вань Дэган (Wan Degang).

Реализация планов и практические действия — ключ к достижению целей устойчивого развития и углеродной нейтральности.

В присутствии китайских и европейских лидеров между правительствами Китая и ЕС, международными организациями и предприятиями был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, предусматривающих создание Зоны сотрудничества Китая и ЕС в области экологических и цифровых инноваций (Тайкан), а также реализацию пилотного проекта по сотрудничеству между Китаем и ЕС по внедрению инноваций в области обеспечения углеродной нейтральности (Тайкан). Заключение данных соглашений будет способствовать изучению общей китайско-европейской модели экологически устойчивого развития и созданию диверсифицированной сети партнерства, а также содействовать осуществлению пилотных китайско-европейских проектов по внедрению инноваций в области обеспечения углеродной нейтральности. На мероприятии были выданы сертификаты на отобранные для реализации в 2022 году 28 проектов (как показано ниже), представленных Китаем и европейскими странами, и подписаны меморандумы о взаимопонимании. В список партнеров по реализации проектов вошли представители 13 стран и регионов, включая Китай, Европейский союз, Германию, Францию, Италию, Испанию и Финляндию.

Бюро по сотрудничеству между Китаем и ЕС в области углеродной нейтральности (CECCO) совместно с глобальными партнерами, включая консалтинговую компанию Roland Berger, анонсировало Ежегодный отчет о сотрудничестве между Китаем и ЕС в области экологически безопасного и низкоуглеродного промышленного производства. Отчет позволит отслеживать достигнутый прогресс и выявлять тенденции в развитии политики, технологий, стандартов, проектов и механизмов финансирования в области мер по обеспечению углеродной нейтральности в Китае и Европе. В нем будет дана оценка хода реализации совместных китайско-европейских пилотных проектов по обеспечению углеродной нейтральности, а также будут представлены выдающиеся примеры сотрудничества в целях глобального распространения передового опыта, способствующего появлению новых идей в области устойчивого развития и укреплению сотрудничества между заинтересованными сторонами в Китае и Европе.

Инициатива Earth Aspiration Action (E2A) была совместно запущена более чем 40 государственными учреждениями, общественными организациями, научно-исследовательскими институтами, финансовыми учреждениями и ведущими предприятиями, представляющими Китай, Германию, Францию, Италию, Данию, Швейцарию и другие европейские страны. Инициатива E2A направлена на решение следующих задач: создание сети международных партнеров; объединение усилий для создания и совместного использования экологической цифровой инфраструктуры; оказание поддержки научно-исследовательскому сообществу, играющему ключевую роль в обеспечении синергического эффекта от перехода на экологически чистые и цифровые технологии; а также привлечение молодого поколения к более активному участию в деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития с целью воспитания будущих лидеров.

В ходе состоявшегося в рамках конференции симпозиума на тему «Ведущая роль цифровизации в переходе к экологически устойчивому развитию» были проведены тематические дискуссии и обсуждения. Для участия в симпозиуме были приглашены ведущие организации Китая и Европы, и в ходе дискуссий основное внимание уделялось вопросам перехода к экологической цифровизации в области городского планирования, энергетики, промышленности, жизненного уклада, внедрении инноваций и финансирования. Функции модератора в ходе симпозиума исполняла Чжэн Хун (Zheng Hong), генеральный директор Центра международного экономического и технического сотрудничества при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Шведская компания Sweco представила свой план строительства Зоны сотрудничества Китая и ЕС в области экологических и цифровых инноваций в Тайкане. На симпозиуме выступили эксперты из ведущих китайских и европейских организаций, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), Европейский фонд развития (EDF), компанию Siemens, шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Финскую ассоциацию производителей текстиля и модной одежды, Мюнхенский технический университет, китайскую частную инвестиционную холдинговую компанию Tencent, китайского производителя бытовой техники Haier, китайскую технологическую компанию Jingdong Digital Technology Group, китайскую финансовую компанию Beijing Financial Holding Group и китайскую газовую компанию Beijing Gas.

В рамках конференции был также проведен Китайско-европейский форум углеродно-нейтральных городов (2022). На форуме председательствовали Дин Чжицзюнь (Ding Zhijun), заместитель генерального директора Департамента энергосбережения и комплексного использования энергии Министерства промышленности и информационных технологий Китая, и Ян Цзыцзянь (Yang Zijian), руководитель отдела государственной политики Управления по сотрудничеству между Китаем и ЕС в области углеродной нейтральности. В дискуссии принимали участие представители китайских и европейских муниципальных учреждений, в том числе Копенгагена, Уханя, Саньи и Тайкана, общественных организаций и ведущие мировых производителей, включая шведско-китайскую организацию Greentech Alliance, Китайско-британский совет предпринимателей China-Britain Business Council (CBBC), а также компании RINA, Roland Berger и Sweco. Они обменялись мнениями и идеями о путях синергического перехода к экологически безопасным и цифровым технологиям и инновациям в городах, об оказании стратегической и практической поддержке строительству Зоны сотрудничества Китая и ЕС в области экологических и цифровых инноваций и о реализации пилотных проектов по сотрудничеству в области углеродной нейтральности между Китаем и ЕС.

Успешное завершение Конференции по экологически устойчивому развитию (2022 г.) продемонстрирует всему миру как неизменную решимость Китая к проведению открытой политики на высоком уровне, так и актуальность исторической миссии международного сообщества по поиску путей для осуществления совместных усилий в интересах взаимовыгодного сотрудничества. Китай и Европа объединят усилия для реализации проектов практического сотрудничества в целях продвижения инновационной модели экологически безопасного и устойчивого развития, предполагающей принятие решений на основе широких консультаций и совместный вклад в их реализацию для достижения всеобщего блага. Мы вместе займемся решением текущих проблем, связанных с преобразованием мировой экономики, и сделаем экономическую глобализацию более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и выгодной для всех стран.

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SOURCE China Green Sustainable Development Association (CGSDA)