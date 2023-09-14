Африка встретилась с Кореей в ПАРИЖЕ на юбилейном бизнес-саммите

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SK Group

14 Sep, 2023, 07:46 ET

  • Во вторник ведущие политические деятели и ведущие бизнесмены из Африки и Республики Корея собрались в Париже для обсуждения вопросов региональной интеграции, промышленной производительности и путей дальнейшего экономического роста и сотрудничества.
  • Более 150 руководителей приняли участие во Встрече на высшем уровне по вопросам бизнеса в Африке и Корее. Выступавшие на мероприятии UNA Вамкеле Мене, Генеральный секретарь Африканской зоны континентальной свободной торговли (AfCFTA), Альберт Мучанга, Комиссар по торговле и промышленности Африканского союза (АС) Чан Сон Мин, Специальный посланник и старший секретарь президента по будущей стратегии Республики Корея Мзе Абду Мохамед Шанфиу Коморы, Сим Тсабалала, генеральный директор Стандартный Банк Юнион и Yu Чон Джун, заместитель Председателя СК Групп

СЕУЛ, Южная Корея, 14 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Бизнес-саммит Африки и Кореи был организован в отеле Peninsula в Париже Корейско-Африканским фондом и Корейской торгово-промышленной палатой (KCCI) при поддержке Министерства иностранных дел Республики Корея. Темой бизнес-саммита стала "Партнерство Африка-Корейский в эпоху значительных преобразований".

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Panelists takes picture at the Africa-Korea Business Summit held at the feninsula hotel in paris, From the left Yu Jeong-joon Vice Chairman of SK Group, Ide John Chinyelu, Council Member of ICC World Cambers Federation, Sohn Jie-ae Ambassador for Cultural Cooperation of Ministry of Foreign Affairs of Korea, Marie-Laure Akin-Olugbade Vice President of AfDB, Lyeo Woon-ki The President of the Korea-Foundation, Lyeo Woon-ki
Panelists takes picture at the Africa-Korea Business Summit held at the feninsula hotel in paris, From the left Yu Jeong-joon Vice Chairman of SK Group, Ide John Chinyelu, Council Member of ICC World Cambers Federation, Sohn Jie-ae Ambassador for Cultural Cooperation of Ministry of Foreign Affairs of Korea, Marie-Laure Akin-Olugbade Vice President of AfDB, Lyeo Woon-ki The President of the Korea-Foundation, Lyeo Woon-ki

Президент Корейско-Африканского фонда Ле Ун Ки заявил: «Этот саммит был организован, чтобы заложить основу для «Саммита Корея-Африка 2024 года», запланированного на следующий год, и предоставить корейским компаниям возможность изучить стратегии выхода на рынок Африки. и улучшить понимание мер сотрудничества, особенно с учетом фазы полной реализации Соглашения о ЗСТ, которая началась в 2021 году». Корейское правительство планирует разместить Корейско-африканский саммит в Корее в 2024 году.

Африканская зона свободной торговли является самой обширной зоной свободной торговли как по географическому охвату, так и по количеству стран-участниц с момента создания Всемирной торговой организации (ВТО). Членами этой организации являются 54 из 55 стран Африканского союза (за исключением Эритрея), что составляет 1,3 миллиарда человек, а совокупный ВВП в размере 3,4 $ трлн.

На саммите были представлены презентации и углубленные дискуссии по таким темам, как экономическая интеграция, торговля, индустриализация и разрывы в производительности, а также возможности сотрудничества с корейскими предприятиями и инвесторами в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, энергетику, возобновляемые источники энергии, производство и цифровизацию.

В сессиях приняли участие более 150 участников, в том числе Вамкеле Мене, генеральный секретарь AFCFTA; Альберт Мучанга, комиссар по торговле и промышленности Комиссии Африканского союза; Чан Сон Мин, специальный посланник и старший секретарь президента по будущей стратегии РК; Сим Чабалала, исполнительный директор Standard Bank Group; Пан Ги Мун, бывший генеральный секретарь ООН; Ю Чжон Джун, вице-председатель и руководитель отдела по корпоративным связям с правительством США SK Group; и Со Сан Хён, старший научный сотрудник POSCO

Бывший саммит ООН Генеральный секретарь Пан Ги Мун в видеопослании, направленном в честь этого события, заявил следующее: "Афро-корейский бизнес-саммит – отличная инициатива", добавив, что "Африка находится на критическом этапе, и континент вступает в новую фазу экономической интеграции с высоким потенциалом".

Мистер Бэн добавил: "Африка быстро превращается в крупнейший в мире рынок роста", и далее подчеркнул: "Без Африки мы не можем придать импульс экологической революции или решить насущные глобальные проблемы, такие как климатический кризис".

Генеральный секретарь Африканской зоны свободной торговли Вамкеле Мене выступил в ходе сессии дня, заявив следующее: "Проблемы в Африке также создают возможности для инвесторов. Hyundai может создать производственные базы в Африке, а Samsung может расширить их, и не только в Южно-Африканской Республике и Египте, как сейчас".

Чой Кён Лим, бывший корейский представитель WTO CTG заявил следующее: "С географической точки зрения Корея – очень маленькая страна, но объем нашей торговли - это прямая противоположность: по этому показателю мы входим в число крупнейших экономических держав мира. Однако объем торговли между Африкой и Кореей составляет менее 2%". При этом он призвал участников "приложить усилия для укрепления экономического партнерства между Африкой и Кореей".

Кроме того, г-н Чой упомянул о состоявшемся в 2024 году саммите Кореи и Африки и настоятельно призвал Африку поддержать выставку Pusan EXPO 2030, которая предоставит Африке значительные деловые возможности.

Чан Сон Мин, специальный посланник и старший секретарь президента Республики Корея по стратегии будущего развития, представлявший президента Юн Сок Ёль на этом мероприятии, заявил следующее: "Африка считается крупнейшим и наиболее важным центром роста на мировой арене. Значительные усилия по региональной интеграции с Африканской зоной свободной торговли станут воротами к безграничному потенциалу Африки. Процветание Африки согласуется не только с международным сообществом, но и с Кореей, создавая возможности для нового рынка для корейского частного сектора благодаря взаимовыгодному истинному партнерству".

Альберт Мучанга, комиссар Африканского союза по торговле и промышленности, участвовавший в работе дискуссионной группы по промышленности и существенному разрыву в производительности в Африке, заявил следующее: "Повышение производительности крайне необходимо для обеспечения всеохватного роста и устойчивого развития по всей Африке", и «Как показывает опыт развития Кореи, преодоление разрыва в производительности за счет инвестиций в развитие и использование человеческого капитала является уроком для Африки, и благодаря партнерству между Кореей и Африкой континент станет ключевым двигателем глобального экономического роста».

Вице-президент Ю по международному сотрудничеству SK Group, второго по величине конгломерата в Корее, сказал: «Для меня большая честь участвовать в этом бизнес-саммите, который будет изучать новые возможности сотрудничества между корейским частным сектором и африканскими странами». Далее он заявил: "Учитывая неограниченный бизнес-потенциал континента, крайне важно укреплять двусторонние отношения и углублять наше понимание африканских стран".

"Этот саммит имеет еще большее значение, поскольку он выходит за рамки бизнес-форума", – заявил президент Корейско-Африканский фонд Лио Вун-Ки, и выразил надежду на то, что он послужит полезной возможностью для выработки новых инициатив сотрудничества между Кореей и Африкой.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2210076/photo_2023_09_13_22_59_41.jpg

SOURCE SK Group

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