Инновационная технология меняет лечение облысения, используя волосы бороды и тела

News provided by

Dr. U Hair and Skin Clinic

08 Jan, 2024, 08:00 ET

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 8 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Вечная загадка избытка волос на теле и недостатка на голове озадачивает многих, кто сталкивается с потерей волос. Революционное решение появляется, как утверждается в отчете Dr. U Hair and Skin Clinic о передовых исследованиях, опубликованном в авторитетном журнале Dermatologic Surgery под названием «Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device» (Трансплантация волос бороды и тела путем экстракции фолликулярных объединений с помощью учитывающего особенности кожи устройства). В этой публикации представлен революционный прибор UGraft Zeus®, новаторское устройство, реагирующее на особенности кожи, которое позволяет врачам беспрепятственно переносить волосы с бороды и тела на облысевшие участки головы посредством процедуры, называющейся трансплантацией волос с тела (BHT).

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The severely bald patient achieved complete hair restoration utilizing body hair extracted by the UGraft Zeus.
The severely bald patient achieved complete hair restoration utilizing body hair extracted by the UGraft Zeus.

Это всестороннее исследование, проводившееся в США, Колумбии, Мексике и Индии, направлено на изучение инновационного подхода UGraft Zeus с учетом особенностей кожи, который должен позволить преодолеть сложности, возникавшие при использовании прошлых методик восстановления волос. Примечательно, что прибор UGraft Zeus® отличается патентованными конструктивными особенностями, в том числе уникальными возможностями самонаведения, приспособленными для распознавания различных текстур и толщины кожи и различных уровней курчавости волос во время FUE. Эта возможность обеспечивает минимальное повреждение трансплантируемой ткани и обеспечивает лучшее заживление ран при любом сценарии экстракции фолликулярных объединений (FUE), в том числе BHT.

Для 82 пациентов, средний возраст которых составлял 48,9 лет, в ходе выполнения процедур BHT устойчиво достигался показатель потери трансплантируемой ткани ниже 7 %, что является значительным достижением по сравнению с ранее использовавшимися технологиями, при которых потери достигают 20 % (борода) и 30 % (тело). Впечатляет, что все пациенты были удовлетворены процедурой, и 79 % пациентов заявили о высокой удовлетворенности через шесть месяцев после процедуры. Более того, хирурги, ранее сомневавшиеся в проведении BHT с использованием традиционных методов, с энтузиазмом восприняли простоту и успешность методики UGraft Zeus® и демонстрируют бóльшую готовность проводить процедуры FUE с бороды и тела.

Технология BHT начинает играть важную роль, становясь многообещающим методом восстановления волос, позволяющим устранить тяжелое облысение и исправить проблемы, вызванные предыдущими неудачными трансплантациями. Результаты специализированной трансплантации, например бровей, бороды и ресниц, приобретают более естественную эстетику за счет использования волос с тела, имеющих более близкие характеристики, чем волосы головы, имеющие аналогичную толщину, но отличающиеся по другим параметрам.

Ведущий автор, д-р Сануси Умар (Sanusi Umar) из отделения дерматологии медицинского центра Harbor-UCLA, Торранс, и клиники Dr U Hair and Skin Clinic, Манхэттен-Бич, Калифорния, подчеркивает: «Появление чувствительной к коже технологии UGraft Zeus® позволяет справится со сложностями трансплантации волос не с кожи головы и является важным достижением в области восстановления потери волос независимо от тяжести.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу:
Сара Харутюнян (Sara Harutyunyan)
Dr. U Hair and Skin Clinic
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2309175/BHT_cover.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2170144/Dr_U_Hair_and_Skin_Clinic_Logo.jpg

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