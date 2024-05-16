Зона высоких технологий Ляочэн: инвестиции в развитие отраслевой цепочки машиностроения

ЛЯОЧЭН, Китай, 16 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 6 мая делегация компании Taixing Industry (Thailand) Co., Ltd. во главе с заместителем генерального директора г-ном Эдди (Eddie) посетила зону высоких технологий Ляочэн (Liaocheng High-tech Zone). Стороны подробно обсудили вопросы НИОКР и производства нового интеллектуального оборудования для сельского хозяйства и достигли предварительного соглашения о намерениях в отношении сотрудничества. Ожидается, что годовой объем продукции, выпускаемой в рамках проекта, достигнет в стоимостном выражении 300 млн юаней. Это иллюстрирует заметные достижения зоны высоких технологий Ляочэн в сфере оптимизации бизнес-среды и привлечения иностранных инвестиционных проектов за последние годы.

Сосредоточив внимание на двух перспективных отраслях (экологически чистой химической промышленности и производстве высокотехнологичного оборудования), а также способствуя развитию качественно новых производительных сил, зона высоких технологий Ляочэн ставит своей целью инициирование и реализацию проектов. Здесь был недавно создан и модернизирован индустриальный парк площадью почти миллион квадратных метров, что создает основу для реализации проектов с облегченными активами в структуре производственной сети, облегчает восходящие и нисходящие связи и превращает индустриальный парк в промышленную отраслевую цепочку.

В области химической промышленности зона высоких технологий Ляочэн уделяет приоритетное внимание новым химическим материалам, таким как поликарбонаты и продукты тонкого органического синтеза. Она стремится к расширению восходящих и нисходящих связей производственной цепочки с целью создания парка химической промышленности с объемом производства на уровне 100 миллиардов.

В сфере производства высокотехнологичного оборудования зона высоких технологий Ляочэн стремится создать индустриальный парк интеллектуального оборудования площадью более 1000 му для производства текстильного оборудования, автомобильных запчастей и интеллектуального оборудования. Компания Shandong Boyuan Precision Machinery Co., Ltd., зарегистрированная на бирже, специализируется на производстве основных компонентов для автомобилей, работающих на новых источниках энергии, поставляя 85% всех статоров и роторов для китайского рынка высокотехнологичных электромобилей. В зоне высоких технологий также находятся производственные мощности таких ведущих производителей и высокотехнологичных предприятий, как RIFA — крупнейшего научно-исследовательского и производственного объединения по выпуску бесчелночных ткацких станков в регионе к северу от реки Янцзы.

Что касается развивающихся отраслей промышленности и строительства промышленных зон, в зоне высоких технологий Ляочэн было создано несколько характерных зон, таких как Город будущего Чжункунь (Zhongkun Future City) площадью более 2500 му. Также планируется отвести 3000 му для промышленных, исследовательских и коммерческих целей для реализации проектов различных типов.

Кроме того, в зоне высоких технологий Ляочэн находится крупнейший в Северном Китае тематический парк роз, район культурного туризма «Улица роз» (Rose Street) с инвестициями в размере 350 млн юаней и 1100 жилых блоков для субсидированного размещения талантливых людей, где уровень озеленения застроенной территории составляет 54%.