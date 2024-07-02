Мировая премьера фильма «Общая мечта» совместного производства Китая и Казахстана

Мировая премьера документального фильма «Общая мечта» совместного производства Китая и Казахстана/ Китай и Казахстан сняли фильм в честь саммита ШОС 2024 года

ПЕКИН, 2 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- По случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году 2 июля ведущие мировые СМИ будут транслировать документальный фильм «Общая мечта» (The Shared Dream), посвященный культурологическим исследованиям, что станет важной вехой в общей истории культуры региона.

the poster of The Shared Dream, documentary co-produced by China and Kazakhstan.

Трехсерийный документальный фильм, созданный совместно China Media Group и Министерством по туризму и спорту Казахстана, дает уникальную возможность взглянуть на культурные традиции крупных городов Казахстана, таких как столица Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан. Он также демонстрирует разнообразные обмены между Китаем и Казахстаном, углубляясь в различные аспекты культуры, научных исследований, торговли, спорта и многого другого.

Неоспоримой особенностью документального фильма являются истории дружбы между двумя народами, развивающиеся в течение двух десятилетий с момента основания ШОС. Дружба между китайским композитором Сианем Синхаем (Xian Xinghai ) и его казахским наставником Бахытжаном Байкадамовым (Bakhytzhan Baikadamov), связь между двумя народами, сложившаяся благодаря настольному теннису, и исследования тюльпанов, которыми славится Казахстан, на горе Тай, одной из священных гор Китая, подчеркивают замечательные двусторонние обмены, решимость и неустанные усилия трех золотых десятилетий китайско-казахстанских отношений.

«Общая мечта» будет транслироваться по всему миру со 2 по 6 июля в Global Chinese Language Program Center (CCTV4) и на телеканале агентства «Хабар».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2451896/1.jpg