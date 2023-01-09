«Пари Сен-Жермен» объявил о партнерстве с ведущим брендом вейпинга Geekvape

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 9 января 2023 г. /PRNewswire/ -- «Пари Сен-Жермен» объявил в январе 2023 года о партнерстве со всемирно известным брендом вейпинга Geekvape. Это уже второе спонсорское соглашение между футбольным клубом и компанией.

Paris Saint-Germain Announces Partnership with Leading Vaping Brand Geekvape In January 2023, Paris Saint-Germain announced its partnership with the world-renowned vape brand Geekvape, marking the second time the two parties have inked a sponsorship agreement.

Компания Geekvape, являющаяся одним из лидеров индустрии вейпинга, продолжает активно пропагандировать спортивный дух, а также предлагать менее вредные для здоровья альтернативы для людей по всему миру. Geekvape стала официальным партнером «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. Этот альянс позволил донести дух Geek через впечатляющие мероприятия, привлекшие широкую международную аудиторию.

Глава компании Geekvape Technology Аллен Ян (Allen Yang) заявил следующее: «Я рад тому, что наше партнерство было столь успешным в прошлом году, и для меня большая честь поддерживать дух здорового спорта вместе с "Пари Сен-Жермен" в новом году в соответствии с нашим общим стремлением к совершенству и изяществу во время нового захватывающего сезона».

«Создавая союз с одним из самых успешных и величайших в мире футбольных клубов, компания Geekvape расширяет сферу спортивного маркетинга и выводит индустрию вейпинга на новый уровень. Компания Geekvape намеревается использовать огромную популярность футбола как вида спорта для распространения любви к спорту и концепции здоровья среди людей по всему миру», — добавил г-н Ян. За клуб «Пари Сен-Жермен» играют такие футболисты мирового класса, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Их спортивная энергия и желание показать свой максимум соответствуют духу Geekvape.

В будущем стороны продолжат совместную работу над интерпретацией возможностей концепции Geek, работая вместе над созданием прочных связей с болельщиками по всему миру и в то же время посылая всему миру важный сигнал о том, что в области спортивного маркетинга существует больше возможностей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1979221/GEEKVAPE_PSG.jpg

SOURCE GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD