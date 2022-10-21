Промышленные парки усилят конкурентные преимущества района Яньтай Хуан-Бохайвань

ЯНЬТАЙ,Китай, 21 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Власти нового района Яньтай Хуан-Бохайвань в провинции Шаньдун на востоке Китая пообещали поддержку в нормативно-правовом обеспечении, использовании земельных ресурсов и поставках высококачественных материалов для строительства 20 промышленных парков нового поколения в этом районе.

Двадцать промышленных парков, представленных в составе двух групп в конце прошлого года и во второй половине текущего года, охватывают многие развивающиеся сферы, включая полупроводники, мониторы высокой четкости, высококлассные сплавы, специальное волокно, стратегическое оборудование, биомедицинские препараты и интеллектуальные средства связи, с общим объемом инвестиций в объеме 200 млрд юаней (27,8 млрд долларов США).

Ожидается, что эти проекты послужат стратегической поддержкой качественного развития региона. Стоимость производимой на предприятиях продукции по завершении проектов оценивается в 300 млрд юаней.

Планирование промышленных парков — это стратегическое развертывание, ориентированное на будущее развитие для создания промышленных преимуществ. Кроме того, это также практическая мера, направленная на содействие расширению и укреплению местных компаний, а также на дополнение и совершенствование производственных цепочек.

Все промышленные парки уже начали привлекать компании. Согласно планам, в этом году начнется строительство девяти промышленных парков. Строительство остальных парков стартует в следующем году. Многоэтажные комплексы позволят разместить в этих парках центры исследований и разработок, производственные объекты, а также офисные помещения, и при строительстве будет учитываться общее качество города для создания «промышленных парков нового поколения, не похожих на промышленные парки», что означает их гармоничную интеграцию с окружающей средой.

Новый район задействует множество механизмов, включая представителей корпоративных служб, главную систему производственных цепочек и программу поддержки ведущих компаний.

Для повышения эффективности власти нового района придерживаются концепции создания промышленных кластеров, мобилизации ресурсов и факторов для преодоления таких узких мест, как ограниченность землепользования, экологическая оценка и оценка потребления электроэнергии.

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SOURCE Yantai Huang-bohai Sea New Area