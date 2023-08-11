Передовые технологии превратили Универсиаду в «умное» и «зеленое» мероприятие

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Chengdu Science and Technology Bureau

11 Aug, 2023, 09:18 ET

ЧЭНДУ, Китай, 11 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- ХХХI летняя Универсиада, которая завершилась в Чэнду 8 августа, произвела впечатление на спортсменов и официальных лиц со всего мира благодаря передовым технологиям, которые использовались на протяжении всего этого мероприятия.

Для того, чтобы сделать данное мероприятие «умным» и «зеленым», были использованы передовые продукты с такими технологиями, как 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект и фотоэлектрическое стекло.

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A table tennis training robot is used at the Chengdu FISU World University Games. [Photo/Xinhua]
A table tennis training robot is used at the Chengdu FISU World University Games. [Photo/Xinhua]

Турецкий лучник Самет Ак (Samet Ak) был очарован роботами в Деревне Универсиады, разработанной в соответствии с требованиями Международной федерации университетского спорта (FISU). В ресторане иностранным гостям китайскую еду готовит робот. Недалеко другой робот готовит напитки в соответствии с предпочтениями клиентов, и подает их с высокой точностью. Самет Ак заявил, что инновации добавляют восхитительные впечатления в его распорядок дня.

На Универсиаде в Чэнду, организованной Международной федерацией университетского спорта (FISU), было представлено множество роботов, которые помогали во время спортивных тренировок и в повседневной жизни. Среди них — обучающий робот для настольного тенниса, робот для приготовления кофе, а также робот, похожий на панду и созданный в соответствии с талисманом мероприятия — пандой по имени Ронгбао.

Среди спортсменов пользовалась популярностью станция беспилотного вождения.

Передвижение спортсменов с использованием высоких технологий обеспечивалось благодаря беспилотным автомобилям на новых источниках энергии, которые были предоставлены китайским стартапом по производству беспилотных автомобилей Mogo AI. Благодаря использованию сложных датчиков эти автомобили имеют диапазон восприятия 200 метров без слепых зон.

Джимми Йе (Jimmy Ye), президент Спортивного совета университетов Сингапура (Singapore Universities Sports Council), заявил, что его особенно впечатлило широкое применение «зеленых» технологий.

Во время Универсиады было задействовано более 1 300 автобусов на новых источниках энергии и более 1 000 автомобилей на новых источниках энергии, в том числе автобусы с водородным двигателем, произведенные в Чэнду.

Что касается объектов, то для достижения низкого уровня выбросов углекислого газа, повышения энергоэффективности и защиты окружающей среды использовались новые технологии, новые источники энергии и инновационные материалы.

Ярким примером тому служит место проведения соревнований по водному поло — спортивный центр Xindu Xiangcheng с системой рециркуляции дождевой воды. Система задерживает дождевую воду и очищает ее, чтобы использовать для озеленения и ухода за стадионом. Это позволяет сократить потребление воды на 20% и ежегодно экономить более 3 000 метрических тонн воды.

Баскетбольная арена в спортивном парке «Фэнхуаншань» оснащена самой современной системой управления. Она может в режиме реального времени определять количество людей, которые находятся в помещении, и в зависимости от этого регулировать работу системы кондиционирования. Данная система позволяет снизить энергопотребление до 15%.

Согласно представленным на пресс-конференции данным Бюро науки и техники Чэнду, в ходе мероприятия было использовано свыше 170 высокотехнологичных продуктов на более чем 30 объектах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2183982/image_1.jpg

SOURCE Chengdu Science and Technology Bureau

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