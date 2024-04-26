Семья армянского политзаключенного Рубена Варданяна просит его прекратить голодовку

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Free Armenian Prisoners

Apr 26, 2024, 17:26 ET

Мощная международная поддержка и давление заставили азербайджанскую сторону разрешить армянскому бизнес-лидеру и гуманитарному деятелю общение с семьей в связи с ухудшением его здоровья после двадцати дней изоляции

ЕРЕВАН, Армения, 26 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Члены семьи подтвердили, что благодаря растущему вниманию международной общественности и правительственных кругов незаконно задержанному филантропу Рубену Варданяну сегодня было разрешено поговорить с женой Вероникой. Это всего лишь его второй звонок семье после почти трех недель содержания под стражей без связи с внешним миром с тех пор, как 5 апреля г-н Варданян объявил голодовку.

Он начал голодовку 5 апреля 2024 года после неоднократного игнорирования просьб о проведении справедливого и прозрачного судебного разбирательства в установленные сроки и с соблюдением международных правовых норм. Первоначально судебный процесс по его делу был назначен на январь, но затем без объяснения причин перенесен на май.

Семья наконец получила возможность обратиться к г-ну Варданяну с просьбой прекратить голодовку в связи с ухудшением состояния его здоровья. В ходе короткого разговора ему рассказали о растущем давлении на Азербайджан со стороны правительственных кругов во всем мире. Узнав об этом глобальном движении за освобождение армянских заключенных и прислушавшись к доводам родных, г-н Варданян неохотно согласился приостановить голодовку ради своей семьи.

За последние недели было выдвинуто несколько инициатив, включая внесение в Конгресс США законопроекта о санкциях в отношении высокопоставленных чиновников из правительства Азербайджана за незаконное содержание под стражей политических заключенных, а также резолюцию парламента ЕС, представленную сегодня, 25 апреля. Кроме того, вчера в США, Франции и Армении прошли акции в поддержку освобождения политзаключенных, приуроченные к 109-й годовщине Геноцида армян.

Г-н Варданян остается в заключении в Баку, а условия его содержания под стражей постоянно ухудшаются. После начала голодовки ему было отказано в возможности регулярно звонить семье, что пополнило список нарушений международных норм со стороны Азербайджана. С тех пор г-н Варданян содержится в полной изоляции, без доступа к надлежащей медицинской помощи, которая ограничивается периодическим измерением артериального давления. Сохраняются серьезные опасения по поводу истинного состояния его здоровья.

«Мы серьезно обеспокоены ухудшением здоровья моего отца, хотя и не удивлены его храбростью, — заявил Давид Варданян, один из сыновей г-на Варданяна. — Сначала мы вздохнули с облегчением, но состояние моего отца продолжает ухудшаться. Мир продемонстрировал Азербайджану, что следит за судьбой армянских заключенных, в том числе и моего отца, и я от имени нашей семьи хочу поблагодарить всех за поддержку в это трудное время. Я надеюсь, что это растущее международное внимание приведет к его освобождению в ближайшем будущем. Мы призываем международное сообщество еще больше усилить давление на Азербайджан, чтобы добиться по крайней мере проведения судебного процесса по его делу в мае 2024 года с участием международных наблюдателей».

Ежегодный доклад Госдепартамента США о положении с правами человека, опубликованный 23 апреля, подтвердил несправедливые условия содержания, в которых находится г-н Варданян и другие политические заключенные и задержанные в Азербайджане. По оценкам авторов доклада по Азербайджану, на декабрь 2023 года в стране содержалось под стражей около 254 политических заключенных и задержанных. Судебная система охарактеризована в докладе как в значительной степени коррумпированная, неэффективная и лишенная независимости. Согласно докладу, обвиняемым в Азербайджане часто «отказывают в праве на презумпцию невиновности, на справедливое, своевременное и публичное судебное разбирательство, на общение с адвокатом по своему выбору, на получение достаточного времени и возможностей для подготовки защиты, на проведение очной ставки со свидетелями и представление собственных свидетелей и доказательств, а также на отказ от дачи показаний или признания вины».

Г-н Варданян является одним из восьми бывших государственных чиновников, арестованных в сентябре прошлого года, когда вооруженные силы правительства Азербайджана вторглись в Нагорный Карабах, вызвав массовое бегство 120.000 жителей. Теперь, спустя более 200 дней, восьми армянским лидерам предъявлен ряд политически ангажированных обвинений.

Г-н Варданян — известный армянский филантроп и бизнесмен, отец четверых детей и любящий муж, который незаконно содержится под стражей более 200 дней.

Сейчас ему предъявили ложные обвинения и содержат в плохих условиях. Нет оснований ожидать, что суд над ним будет соответствовать международным нормам, в том числе тем, которые обеспечивают доступ международных наблюдателей к судебному процессу. Кроме того, дело г-на Варданяна рассматривается отдельно от остальных семи политических заключенных, что вызывает вопросы о том, не является ли он объектом политического преследования. 

За дополнительной информации обращайтесь на веб-сайт www.freearmenianprisoners.com

КОНТАКТЫ:

Джере Салливан (Jere Sullivan), Edelman Global Advisory
[email protected] 
+1 (202) 425-9056

За свободу армянских заключенных (Free Armenian Prisoners)
[email protected] 
www.FreeArmenianPrisoners.com
#FreeArmenianPrisoners @RubenVardanyan

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