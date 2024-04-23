Передовое оборудование для водорода выиграло главный приз и 1 млн дол. в TERA-Award

ГОНКОНГ, 24 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- В Гонконге объявлены результаты третьей премии TERA-Award Smart Energy Innovation Competition, организованной компанией Towngas. Золотую награду и приз в размере 1 млн долларов США получил проект передового оборудования по производству щелочного водорода от китайской исследовательской группы, что значительно снизило стоимость производства водорода. Израильская команда получила серебряную награду за хранение водорода в условиях, близких к окружающей среде; другая китайская команда получила бронзу за универсальный материал для хранения тепла / холодной энергии.

Обладателем золотой награды, получившей приз в 1 млн долларов США, стала компания Hua Xia Hydrogen Technology из Китая. Компания разработала высокоэффективную конструкцию для производства водорода путем электролиза воды, требующую менее 4,3 кВт•ч постоянного тока на кубический метр водорода. Эта технология позволяет напрямую производить водород из возобновляемых источников энергии, снижая затраты на оборудование и улучшая долгосрочную стабильность работы. Она применяется в различных секторах, таких как промышленность, транспорт, энергетика и строительство, обеспечивая недорогие решения для производства водорода.

Проект «Изменение подхода к хранению и транспортировке H 2 », получивший серебро, разработан израильской исследовательской группой. Команда использует воду и бикарбонат для хранения водорода, предлагая такие преимущества, как нетоксичность, негорючесть и невзрывоопасность. Его также можно транспортировать при температуре и давлении, близких к температуре и давлению окружающей среды, что снижает стоимость хранения и транспортировки водорода до уровня ниже 1 доллара США за килограмм.

Бронзовой наградой отмечен проект, в котором используется высокоэффективная технология материалов с фазовым переходом для замены традиционных холодильных или отопительных решений. Материал с фазовым переходом может поглощать и хранить тепловую энергию или холодную энергию при температурах от -150°C до 1000°C, что делает его пригодным для таких применений, как кондиционирование воздуха, холодное хранение и центры обработки данных. Эта технология обеспечивает более безопасный и стабильный контроль температуры при достижении сдвига пика нулевого выброса углерода и экономии энергии до 20%.

Третья премия TERA-Award получила 450 проектов с нулевым выбросом углерода из 59 стран и регионов мира, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. Д-р Ли Ка-кит, основатель TERA-Award, отметил: «Премия TERA-Award стала платформой для сбора предпринимателей, занимающихся инновациями в области глобальных энергетических технологий, предоставляя комплексные услуги ученым для вывода результатов своих исследований на рынок. Я также рад сообщить, что бренд TERA-Award будет повышен с премии до платформы акселератора для технологий с нулевым уровнем выбросов углерода». Д-р Ли призвал предпринимателей, занимающихся глобальными технологиями с нулевым уровнем выбросов углерода, присоединиться к TERA-Award и сотрудничать в создании устойчивого будущего посредством технологических инноваций.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2393492/240422_Towngas_TERA_Award_Photos.jpg