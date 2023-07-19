На форуме представлен потрясающий успех в развитии Тибета

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China Daily

19 Jul, 2023, 01:46 ET

ПЕКИН, 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение China Daily:

Прибывшие как из Китая, так и из-за рубежа участники форума по развитию Тибета, проведенного в конце мая, высоко оценили достижения, достигнутые по всем направлениям в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

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This photo taken in May shows the Lhalu wetland in Lhasa, with the Potala Palace as the backdrop. Tibet autonomous region has impressed people from home and abroad with its pristine ecological environment and colorful ethnic culture. Jiang Fan / Xinhua
This photo taken in May shows the Lhalu wetland in Lhasa, with the Potala Palace as the backdrop. Tibet autonomous region has impressed people from home and abroad with its pristine ecological environment and colorful ethnic culture. Jiang Fan / Xinhua

Это мероприятие, официальное название которого «Форум по развитию китайского региона Сицзан 2023», состоялось 23 мая в Пекине и посвящено новой главе в истории высококачественного развития Тибета. Сицзан — название Тибета на китайском языке.

Форум также послужил площадкой для объединения знаний в целях дальнейшего развития автономного региона.

В однодневном мероприятии приняли участие более 150 должностных лиц и экспертов в различных областях, а также представители предприятий и средств массовой информации из страны и за ее пределами.

Австралийский синолог Колин Мачеррас (Colin Macherras) высоко оценил развитие Тибета за последние десятилетия, сославшись на свой опыт, полученный во время посещений Тибета.

Он заявил, что в Тибете ликвидирована абсолютная нищета, а его инфраструктура и уровень жизни существенно улучшились.

Достижения в области борьбы с нищетой в Тибетском автономном районе получили широкое признание на форуме.

Тибет раньше был единственным пограничным регионом Китая, страдавшим от нищеты на провинциальном уровне. К концу 2019 года он достиг исторического успеха в искоренении абсолютной нищеты, в результате чего из нищеты вырвались 628 000 человек.

По официальным данным, ВВП региона в 2022 году достиг 213,3 млрд юаней (29,74 млрд долларов), что представляет собой гигантский скачок по сравнению с 1959 годом, когда он составлял всего 174 млн юаней.

Перед проведением форума иностранные участники были приглашены посетить тибетские города Лхаса и Ньингчи, в том числе деревни, школы и общины.

Охарактеризовав достижения в Тибете как прорыв, которого «почти никто в мире не смог достичь всего за несколько десятилетий», французский сотрудник China Petroleum & Chemical Corp Гиб Гийом (Guibe Guillaume) заявил, что во время его первой поездки в этот регион его впечатлило высококачественное развитие инфраструктуры.

«На высоте 5 200 метров я мог получать сообщения по электронной почте и общаться по мобильному телефону», — сказал г-н Гийом.

Посол Мозамбик в Китае Мария Густава (Maria Gustava) заявила, что практический опыт Тибета в области борьбы с нищетой и развития сельских районов свидетельствует о необходимости эффективного и комплексного планирования для сокращения масштабов нищеты.

По словам г-жи Густава, успех Тибета в борьбе с бедностью в сельских районах за счет использования передовых методов ведения сельского хозяйства является источником вдохновения для таких развивающихся стран, как Мозамбик, в их усилиях по борьбе с нищетой и содействию устойчивому развитию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2156218/mmexport1689584548993.jpg

SOURCE China Daily

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