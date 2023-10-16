Автомобилестроительная отрасль Китая вырывается вперед в производстве суперкаров

News provided by

AION

16 Oct, 2023, 08:45 ET

ГУАНЧЖОУ, Китай, 16 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Вечером 9 октября на заводе Hyper в Гуанчжоу была официально запущена первая в Китае производственная линия по выпуску суперкаров, и компания AION начала выпуск первого в Китае электрического автомобиля высшего класса Hyper SSR, разгоняющегося от 0 до 100 км/ч за 1,9 с, который станет первым серийно выпускаемым электрическим суперкаром в мире с самым быстрым в мире разгоном. В то же время мы с изумлением замечаем, что в нем нет западных комплектующих, все детали и узлы Hyper SSR были независимо разработаны и производятся в Китае.

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China’s first supercar production line was officially put into production at Hyper in Guangzhou
China’s first supercar production line was officially put into production at Hyper in Guangzhou

Компания Hyper установила партнерские отношения с ведущими группами Китая, работающими в автомобилестроении, аэрокосмической и авиационной отраслях, в области высокотехнологичной электроники и современнейших материалов, и создала передовой электродвигатель Quark, аккумуляторную батарею-магазин, тормозные диски из длинноволоконной углекерамики, широкие шины с тонкими ободами, 900-вольтные микросхемы из карбида кремния и многое другое. Мы превзошли запад в базовых технологиях, используемых в электрическом приводе и аккумуляторных батареях автомобилей на новых источниках энергии.

Ранее Китай не пользовался авторитетом в автомобильном производстве, которое контролировалось Европой, Японией и Америкой. С началом выпуска в Китае первого суперкара и вводом в эксплуатацию первой в Китае производственной линии по производству суперкаров мы должны понять, что Китай не только имеет ведущую долю рынка в сегменте автомобилей на новых источниках энергии, но и обладает возможностью конкурировать с западными странами в современнейшем производстве, и Китай положил конец эпохе монополизации компаниями Ferrari и Lamborghini сегмента суперкаров.

Недавно компания Huawei запустила производство 5G-смартфона премиум-класса, что спровоцировало дискуссию о том, сможет ли китайский технологический гигант прорвать устроенную США блокаду в отношении технологий производства микросхем. Китай продемонстрировал, что является все большей угрозой для западной отрасли производства автомобилей на новых источниках энергии, теперь очередь западной отрасли производства автомобилей на новых источниках энергии беспокоиться и пытаться идти по нашим следам.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2247291/China_s_supercar_production_line_officially_put_production_Hyper_Guangzhou.jpg

SOURCE AION

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