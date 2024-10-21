Энергичные шаги помогают Китаю ориентироваться в экономическом ландшафте

ПЕКИН, 21 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Репортаж China Daily

Представители официальных делегаций выразили свое доверие к финансовому рынку Китая и призвали к большим усилиям по обеспечению его стабильного и устойчивого развития.

The opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 is held in Beijing on Friday.provided to china daily

В последнее время Народный банк Китая делает все возможное для снижения норматива обязательных резервов и процентных ставок. Также реализуются четыре финансовые инициативы в сфере недвижимости и задействованы два политических инструмента в поддержку стабильного развития рынка капитала. По словам Пана Гоншена (Pan Gongsheng), управляющего НБК, на церемонии открытия ежегодной конференции форума Financial Street Forum 2024, состоявшейся в Пекине в пятницу, эти меры укрепили доверие рынка.

«Для содействия качественному экономическому развитию и устойчивому росту необходимо найти динамическое равновесие между темпами экономического роста и его качеством, внутренними и внешними факторами, потреблением и инвестициями. Макрополитика должна в большей степени фокусироваться на расширении потребления, лучшем взаимодействии государства и рынка, а также создании благоприятной правовой и деловой среды», – подчеркнул г-н Пан.

Церемония открытия ежегодной конференции, прошедшей под девизом «Доверие и уверенность», собрала более 350 участников, которые поделились своим видением ситуации.

Являясь важным направлением международных финансовых инвестиций, Пекин продемонстрировал рост ВВП более чем на 5 процентов за первые три квартала 2024 года. За этот период в нем было учреждено 40 новых национальных и иностранных финансовых учреждений и привлечено почти 600 миллиардов юаней ($84,4 миллиарда) прямых инвестиций. Также было создано 1 255 новых предприятий с иностранным финансированием. Рост составил 16 %.

«В будущем в планах Пекина ускорить построение динамичной и современной финансовой системы и всесторонне повысить уровень сервиса по основным финансовым направлениям в стране», – сказал Инь Ли (Yin Li), секретарь Пекинского муниципального комитета КПК.

Данная конференция, являясь важной платформой для открытого развития страны, проходит с пятницы по воскресенье. Она собрала свыше 500 крупных участников из более чем 30 стран и регионов мира, которые обменивались мнениями и дискутировали по вопросам международного сотрудничества в рамках 40 мероприятий форума.

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