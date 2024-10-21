Энергичные шаги помогают Китаю ориентироваться в экономическом ландшафте

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China Daily

Oct 21, 2024, 03:41 ET

ПЕКИН, 21 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Репортаж China Daily

Представители официальных делегаций выразили свое доверие к финансовому рынку Китая и призвали к большим усилиям по обеспечению его стабильного и устойчивого развития.

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The opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 is held in Beijing on Friday.provided to china daily
The opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 is held in Beijing on Friday.provided to china daily

В последнее время Народный банк Китая делает все возможное для снижения норматива обязательных резервов и процентных ставок. Также реализуются четыре финансовые инициативы в сфере недвижимости и задействованы два политических инструмента в поддержку стабильного развития рынка капитала. По словам Пана Гоншена (Pan Gongsheng), управляющего НБК, на церемонии открытия ежегодной конференции форума Financial Street Forum 2024, состоявшейся в Пекине в пятницу, эти меры укрепили доверие рынка.

«Для содействия качественному экономическому развитию и устойчивому росту необходимо найти динамическое равновесие между темпами экономического роста и его качеством, внутренними и внешними факторами, потреблением и инвестициями. Макрополитика должна в большей степени фокусироваться на расширении потребления, лучшем взаимодействии государства и рынка, а также создании благоприятной правовой и деловой среды», – подчеркнул г-н Пан.

Церемония открытия ежегодной конференции, прошедшей под девизом «Доверие и уверенность», собрала более 350 участников, которые поделились своим видением ситуации.

Являясь важным направлением международных финансовых инвестиций, Пекин продемонстрировал рост ВВП более чем на 5 процентов за первые три квартала 2024 года. За этот период в нем было учреждено 40 новых национальных и иностранных финансовых учреждений и привлечено почти 600 миллиардов юаней ($84,4 миллиарда) прямых инвестиций. Также было создано 1 255 новых предприятий с иностранным финансированием. Рост составил 16 %.

«В будущем в планах Пекина ускорить построение динамичной и современной финансовой системы и всесторонне повысить уровень сервиса по основным финансовым направлениям в стране», – сказал Инь Ли (Yin Li), секретарь Пекинского муниципального комитета КПК.

Данная конференция, являясь важной платформой для открытого развития страны, проходит с пятницы по воскресенье. Она собрала свыше 500 крупных участников из более чем 30 стран и регионов мира, которые обменивались мнениями и дискутировали по вопросам международного сотрудничества в рамках 40 мероприятий форума.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2534792/11519644003494886376_1.jpg 

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