Первая Глобальная конференция по цифровой экологии состоится 13 декабря

В Ханчжоу соберутся крупнейшие игроки в области цифровых технологий

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная цифровая выставка Global Digital Trade Expo (GDTE) сегодня является единственным в своем роде официальным международным профессиональным мероприятием на тему цифровой торговли в Китае, проводимым с одобрения Центрального комитета КПК и Государственного совета. Мероприятие проводится Народным правительством провинции Чжэцзян и Министерством коммерции Китайской Народной Республики, а его организаторами являются Народное правительство города Ханчжоу, Департамент торговли провинции Чжэцзян и Бюро развития торговли Министерства коммерции КНР. Первая цифровая выставка GDTE пройдет в Международном выставочном центре Ханчжоу 11–14 декабря 2022 года с целью разработки правил глобальной торговли и демонстрации достижений в формировании и развитии цифровой экономики. Она также направлена на создание ведущей международной платформы цифровой торговли, которая бы отличалась профессионализмом, цифровизацией, сценариями, глобализацией и сетевым и автономным взаимодействием и объединяла иностранных и китайских специалистов, исследователей и ведущие компании отрасли для активного изучения путей развития цифровой торговли. В рамках выставки GDTE 13 декабря в Mеждународном выставочном центре Ханчжоу пройдет одно из ее важнейших событий — первая Глобальная конференция по цифровой экологии 2022 года (далее — «Конференция по экологии»).

The First Global Digital Ecosystem Conference 2022

В тексте 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (на 2021−2025 годы) и долгосрочных целей Китайской Народной Республики до 2035 года предлагается «создать цифровую систему управления и создать открытую, здоровую и безопасную цифровую экологию». В качестве профессионального форума, посвященного экосистеме цифровой торговли, Конференция по экологии соберет вместе талантливых людей со всей отрасли для стимулирования развития здоровой, динамичной и упорядоченной цифровой экосистемы для Китая и совместного изучения возможностей дальнейшего диалога и создания совместными усилиями эффективной и действенной глобальной цифровой экосистемы.

На Конференции по экологии на тему «Новые технологии, новый формат, новая модель» с программными докладами выступят Тань Цзяньрон (Tan Jianrong), старший научный сотрудник Китайской инженерной академии, и Билл Роскью (Bill Roscue), член Королевской инженерной академии Великобритании и Европейской академии наук. Среди других докладчиков будут Е Цзюнь (Ye Jun), вице-президент Alibaba Group и президент DingTalk; Бен Шэнлинь (Ben Shenglin), исполнительный член Чжэцзянского провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая и внешний контролер Китайского строительного банка, а также Андреас Хубе (Andreas Hube), бывший глобальный вице-президент компании SAP, которые проанализируют будущие тенденции развития цифровой экологии и цифровой экономики.

В рамках конференции также пройдут Форум цифровых приложений и технологий и Форум цифровой глобализации, куда будут приглашены технические специалисты и руководители цифровых проектов из ведущих компаний цифровой отрасли со всего мира для обсуждения таких актуальных тем, как цифровые цепочки поставок, блокчейн, виртуальная реальность, искусственный интеллект, облачные сервисы, безопасность данных и управление выбросами углерода.

Ссылка на предварительную регистрацию для профессиональных посетителей Конференции по экологии: https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1958761/kv.jpg

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