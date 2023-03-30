Боаоский азиатский форум входит в сектор здравоохранения

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Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone Administration

Mar 30, 2023, 22:00 ET

Пилотная зона международного медицинского туризма Боао Лэчэн в порту свободной торговли провинции Хайнань помогает китайскому медицинскому сектору выйти на мировые рынки 

ЦЮНХАЙ, Китай, 31 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Боао, морской курорт и место проведения конгрессов на побережье Южно-Китайского моря, вновь привлек внимание всего мира. Пилотная зона международного медицинского туризма Боао Лэчэн в порту свободной торговли провинции Хайнань, более известная как «Город надежды Боао», стала важными воротами для вывода на рынок Китая инновационных международных фармацевтических препаратов и медицинских изделий. Город надежды Боао — первая и единственная в стране специальная медицинская зона и быстрорастущий международный медицинский парк — расположен по обе стороны реки Ваньцюань, между центром города Цзяцзи и главным зданием Боаоского азиатского форума (БАФ) в Цюнхае, провинция Хайнань.

В этой зоне уже начала свою деятельность группа из 25 медицинских учреждений со всего мира, находящихся в государственной и частной собственности. Еще 20 объектов находятся в процессе строительства или на стадии планирования. Эта зона установила партнерские отношения с почти 80 транснациональными производителями фармацевтических препаратов и медицинских средств в 16 странах и регионах по всему миру, а также одобрила более 300 лицензированных лекарственных средств и изделий для удовлетворения важнейших клинических потребностей. Благодаря преференциальной политике и упорядоченному процессу одобрения передовых медицинских технологий, новых лекарственных средств и медицинского оборудования со всего мира, данная пилотная зона привлекает все большее число первоклассных медицинских учреждений. Более 31 миллиона человек в 21 провинции и муниципалитете Китая пользуются планами медицинского страхования этой зоны. Результаты реальных исследований ускорили регистрацию и листинг лицензированных лекарственных средств и медицинских изделий в Китае. Пилотная зона прокладывает дорогу для создания новаторского пути к крепкому здоровью для всех.

С момента своего основания Город надежды Боао участвовал в нескольких новаторских инициативах. Зона сотрудничает с международными фармацевтическими компаниями и ассоциациями для ежегодной организации широкого спектра научных конференций и форумов в области медицины, а также предоставляет платформу для международного академического обмена в области медицины и здравоохранения на БАФ, зарекомендовав себя в качестве главного портала, через который остальному миру открывается медицинский сектор Китая.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г-жа Хе (Ms. He)
[email protected]

SOURCE Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone Administration

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