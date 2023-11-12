Широкополосная мобильная связь, которая действительно соединяет людей

— Путешествие в степи Внутренней Монголии с China Unicom и Huawei

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 12 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — Во Внутренней Монголии, одном из пяти автономных районов Китая, находится городской округ Чифэн, известный своими бескрайними травянистыми равнинами, извилистыми реками и одинокими юртами, дополняющими живописный пейзаж. Однако эта идиллическая картина вовсе не означает оторванность от цивилизации, ведь живущие здесь люди имеют стабильный доступ к Интернету. Сигнал сети всегда на максимуме даже в самых удаленных районах, перемещение сельскохозяйственных животных контролируется по GPS-меткам, а пастухи могут вести кочевой образ жизни, оставаясь на связи с внешним миром.

Упорство рука об руку с успехом

В августе живописный местный национальный парк привлек внимание всей страны благодаря онлайн-выступлениям монгольского коллектива исполнителей. «Все это просто потрясающе — артисты, пейзажи, музыка, костюмы!» На зрителей произвело огромное впечатление увиденное во время прямых трансляций. «Мы часто проводим подобные прямые трансляции, но наши выступления не были бы такими эффектными без полноценной сети. Мы используем SIM-карты China Unicom, и нам больше чем достаточно этого трафика», — говорит исполнитель, играющий на моринхуре, традиционной монгольской скрипке с грифом в виде конской головы.

Компания China Unicom Inner Mongolia получила широкое признание за отличное качество своей сети. Работая с Huawei и другими партнерами, она была удостоена редкого звания «Отличный оператор» в рамках национальной оценки качества мобильной сети в ключевых регионах в 2022 году.

Географически расположенная на северной границе Китая, Внутренняя Монголия простирается с востока на запад примерно на 2400 километров. Разнообразие рельефа, малочисленность населения, недостаточно развитая транспортная инфраструктура — все это усложняет строительство и обслуживание сетей связи в этом регионе.

Заместитель генерального директора пояснил, что для обеспечения покрытия как можно большего числа малонаселенных районов China Unicom развернула как макро-, так и микробазовые станции, которые могут эффективно работать в диапазоне 900 МГц. Компания также использовала направленные антенны для решения проблемы ослабления сигнала при обеспечении высокоскоростной мобильной связи и уделила большое внимание оптимизации сети. Приоритетом компании является удобство работы пользователей.

На удалении, но не в изоляции

«Эти равнины удалены от остального мира, но люди не оторваны от цивилизации. Мы можем легко покупать и продавать, что хотим, с помощью наших мобильных телефонов. China Unicom изменила нашу жизнь, и теперь мы все время на связи с миром», — говорит хозяйка семейной фермы.

Развернув низкочастотные сети в диапазоне 900 Мгц, компания China Unicom смогла оперативно обеспечить широкий и быстрый охват сельских районов. Оператор обеспечил покрытие 98,5% административных деревень, хотя в 2018 году этот показатель составлял всего 53%.

Легкий доступ к надежным сетям кардинально изменил образ жизни людей в этих населенных пунктах. Хозяйка фермы добавила, что теперь она может смотреть телевизор, когда захочет, дети могут учиться и развлекаться в Интернете, а мобильные платежи избавляют от необходимости носить с собой наличные деньги. Она рада, что все меньше местных жителей уезжает и все больше людей стремится посетить эти места.

Приятным изменением стало и то, что хозяевам домашнего скота больше не нужно бегать за стадом, ведь контролировать его местонахождение можно при помощи мобильного телефона. При поддержке широкополосной сети оператора пастухи могут подключать своих животных к системам GPS, устанавливать на пастбищах камеры видеонаблюдения с высоким разрешением и автоматические системы поения животных. Сеть выполняет всю сложную работу и избавляет человека от большого количества повторяющихся действий. При поддержке 4G/5G и передовых информационных технологий сельское хозяйство и животноводство в регионе выходят на путь более устойчивого развития.

Компания China Unicom стремится упростить хозяйственную деятельность и повседневную жизнь жителей региона, влияя на такие значимые сферы, как телемедицина, юридическое консультирование и онлайн-покупки.

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