Нетрадиционное хоровое произведение удостоено музыкальной премии Гравемейера Français

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University of Louisville Grawemeyer Award

04 Dec, 2023, 10:05 ET

ЛУИСВИЛЛ (штат Кентукки), 4 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — Сербско-американский композитор Александра Вребалова (Aleksandra Vrebalov) стала лауреатом присуждаемой Университетом Луисвилла премии Гравемейера 2024 года за музыкальную композицию «Missa Supratext», нетрадиционное хоровое произведение для струнного квартета и хора девочек.

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Aleksandra Vrebalov (photo by Zeljko Mandic)
Aleksandra Vrebalov (photo by Zeljko Mandic)

Премьера 22-минутного произведения состоялась в 2018 году в Сан-Франциско в исполнении Кронос-квартета (Kronos Quartet), давно известного своими музыкальными инновациями, и Хора девочек Сан-Франциско — группы молодых девушек из Района залива в Сан-Франциско, представляющих различные слои общества, — под управлением Валери Сент-Агат (Valerie Sainte-Agathe). В произведении также звучат колокольчики, тибетские чаши и музыкальная пила.

«Missa Supratext не связана с какой-либо религией, потому что творческой силе, движущей всем живым, нет дела до культуры, языка или религии, — говорит Вребалова. — Слова просто выдуманы и не несут никакого смысла. Произведение выходит за рамки словесного повествования и показывает, как взаимосвязано все живое на нашей планете».

Латинское название произведения можно дословно перевести на русский языка как «Месса над словами».

«Музыка Вребаловой обволакивает и уносит слушателя, — поделился Мэтью Эртц (Matthew Ertz), директор-распорядитель музыкальной премии. — Ее произведение, отмеченное наградой, подчеркивает универсальность человеческого самовыражения через музыку в обход конкретного языка, стиля или традиции. Она сочетает разнообразные гармонии, ритмы, стили и импровизации, отображая свою преданность музыке и уникальность всего сущего».

Александре Вребаловой 53 года, она перебралась в США в 1995 году и получила гражданство США в 2015 году; в настоящее время живет в Нью-Йорке. Она сочинила более 90 произведений, включая оркестровую, камерную, оперную и экспериментальную музыку. Композитор часто начинает работу с рисования и раскрашивания красочных изображений, отражающих ее идеи, прежде чем переложить их на язык музыки.

Ее композиции исполняют музыкальные ансамбли во всем мире. Один только Кронос-квартет за период с 1997 года представил 15 премьер ее произведений, и еще более 25 других культурных учреждений, таких как Карнеги-холл и Английский национальный балет, заказывали ее работы. Издательство Composers Edition в Великобритании распространяет партитуры, самостоятельно изданные композитором.

Александра Вребалова преподавала музыку в университете города Нови-Сад в Сербии и в Нью-Йоркском городском университете, а также выступала в статусе постоянного и приглашенного художника на трех континентах. Среди ее престижных трофеев — стипендия им. Чарльза Айвза от Американской академии искусств и литературы и Золотой герб от Министерства иностранных дел Сербии.

На этой неделе будут названы лауреаты премии Гравемейера следующего года, в настоящее время ожидающие официального одобрения попечителя. Ежегодная премия в размере 100.000 долларов присуждается также за плодотворные идеи в области улучшения мирового порядка, психологии, образования и религии. Лауреаты приедут в Луисвилл весной, чтобы получить награды и выступить с бесплатными презентациями своих идей-победителей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2289979/University_of_Louisville_Grawemeyer_Award_Winner.jpg

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