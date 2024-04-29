Выставка в Чэнду прокладывает путь международному бизнесу

ЧЭНДУ, Китай, 29 апреля 2024 г. / PRNewswire/ -- В пятницу стартовала Международная выставка садоводства 2024 года в Чэнду, собравшая сотни участников из более чем 30 стран.

В преддверии мероприятия Центр открытости и международного сотрудничества Чэнду организовал несколько семинаров с участием представителей местных предприятий и делегаций из зарубежных городов, имеющих дружественные связи с Чэнду. В четверг делегация из Любляны, столицы Словении и города-побратима Чэнду, встретилась с представителями местных предприятий, специализирующихся на экологии и охране окружающей среды.

Representatives from Ljubljana, capital of Slovenia and a twin city of Chengdu, meet with local enterprises on Friday.

«Мы очень благодарны центру за приглашение на встречу», — сказал Цзэн Си (Zeng Xi), директор отдела инвестиций и развития Службы управления окружающей средой и инвестициями города Чэнду, дочерней компании группы Chengdu Environment Group.

«Мы нашли некоторые общие интересы у нашей группы и делегации Любляны, такие как возобновляемые ресурсы, охрана окружающей среды и новая солнечная энергетика», — сказал Цзэн, добавив, что надеется установить эффективный канал связи между двумя сторонами для будущего сотрудничества.

Деян Црнек (Dejan Crnek), вице-мэр Любляны, сказал: «Мы намерены сотрудничать с Чэнду в области экологичного транспорта. Мы все знаем, что в этом городе хорошо развиты отрасли производства водородного автотранспорта и аккумуляторных батарей, и мы надеемся внедрить эти технологии в нашем городе, чтобы повысить эффективность работы города. По возвращении я буду рекомендовать предприятия Чэнду соответствующим ведомствам, и я верю, что найдутся возможности для сотрудничества».

Представители из Ферганы, Узбекистан, также посетили центр в четверг и встретились с представителями местных предприятий, работающих в области торговли, экономики, промышленности и культурного туризма. В числе компаний-участников от Чэнду была компания Gioneco, разработчик городских цифровых платформ, запустившая проекты в Узбекистане.

«Мы готовились к нашим проектам в Узбекистане с 2022 года и развернули нашу деятельность в Фергане, — сказал Лю Юн (Liu Yong), директор департамента развития маркетинга компании Gioneco. — В ближайшее время мы рассчитываем получить благодаря поддержке центра доступ к дополнительным международным ресурсам. А пока мы планируем привезти наших деловых друзей из Узбекистана в Чэнду, помогая местным предприятиям выйти на международный рынок и стимулируя двустороннюю торговлю».

Выразив свое восхищение бизнес-средой Чэнду, Азимжон Юлдашев (Azimjon Yuldashev), руководитель Департамента Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Ферганской области, сказал, что надеется увидеть платформу сотрудничества, созданную центром, чтобы помочь большему количеству китайских компаний развиваться в Узбекистане и узбекским фирмам прийти в Китай.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399373/Representatives_Ljubljana_capital_Slovenia_a_twin_city_Chengdu_meet_local.jpg