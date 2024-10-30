Европейский тур открывает возможности для бизнеса Шаньси

ПЕКИН, 30 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Репортаж China Daily

Провинция Шаньси недавно продемонстрировала свои инвестиционные и торговые возможности европейскому деловому сообществу в ходе рекламных мероприятий, проведенных в Соединенном Королевстве и Испании.

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi.

Мероприятия, проходившие с 7 по 15 октября, были частью большой рекламной кампании под названием «Бренды Шаньси на Шелковом пути» (Shanxi Brands on the Silk Road). Она была направлена на расширение торгового и инвестиционного сотрудничества между Шаньси и странами и регионами, участвующими в Инициативе «Один пояс – один путь».

Мероприятия в Великобритании и Испании включали в себя выставки продукции, произведенной в Шаньси, рекламные акции деловых возможностей Шаньси и инвестиционные мероприятия по поиску партнеров. Официальные лица и представители бизнеса Шаньси также провели переговоры со своими коллегами в Великобритании и Испании об использовании торговых и инвестиционных возможностей.

9 октября 29 компаний из Шаньси, в основном производители активированного угля, фильтрующих устройств, труб, клапанов и насосов, приняли участие в выставках «Качество воздуха и выбросы», «Мониторинг воды, сточных вод и окружающей среды», известных как AQE и WWEM, и проходивших в Национальном выставочном центре в Бирмингеме.

10 октября делегация из Шаньси прибыла в Лондон, где провела мероприятие по содействию торговле и инвестициям для стимулирования сотрудничества между Шаньси и Соединенным Королевством в различных областях.

Данное событие включало мероприятия по популяризации деловой среды Шаньси, промышленной политики и инвестиционных возможностей, а также демонстрацию отраслей и продуктов Шаньси, встречи по поиску партнеров между предприятиями Шаньси и Великобритании.

Делегация также посетила базирующийся в Лондоне Китайско-британский деловой совет (China-Britain Business Council), национальную деловую сеть Великобритании, способствующую торговле и инвестициям с Китаем. Стороны провели переговоры и договорились активизировать обмены и сотрудничество, а также помогать предприятиям развиваться на рынках друг друга.

13 октября делегация Шаньси провела мероприятие по содействию торговле и инвестициям в прибрежном городе Испании Барселоне с целью помочь предприятиям Шаньси найти возможности для сотрудничества со своими испанскими коллегами.

Делегация также провела встречу с Испанской конфедерацией малых и средних предприятий (Spanish Confederation of Small and Medium Enterprises) с целью расширения обменов и сотрудничества между МСП с обеих сторон.

После завершения рекламных мероприятий в Великобритании и Испании многие корпоративные делегаты из Шаньси были едины во мнении, что поездки стали редкой возможностью для расширения бизнеса в этих двух странах, а также по всей Европе.

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