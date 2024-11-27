Джо Депа назначен глобальным директором по инновациям EY, который возглавит глобальную инновационную стратегию

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EYGS LLP

Nov 27, 2024, 09:31 ET

  • Депа будет руководить открытием и внедрением новых технологий, которые помогут решать бизнес-задачи и уверенно формировать будущее
  • Приносит богатый опыт в выявление новых способов, которые могут практически помочь трансформации бизнеса благодаря инновационному мышлению и изменению культуры

ЛОНДОН, 27 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Организация EY объявляет сегодня о немедленном назначении Джо Депа (Joe Depa) новым глобальным директором по инновациям EY. В рамках этой роли он будет возглавлять прикладные инновации, чтобы помочь улучшить предоставление услуг и направлять команды EY для решения бизнес-задач.

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EY_Joe_Depa
EY_Joe_Depa

Депа присоединяется к организации EY в решающий момент, поскольку ряд новых технологий меняют бизнес и отрасли, создавая множество новых вызовов и возможностей. Чтобы идти в ногу со временем, организация EY продолжает делать значительные инвестиции в такие области, как искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления и блокчейн, и совсем недавно создала Глобальный консультативный совет по ИИ EY.ai.

В своей новой роли Депа будет руководить глобальной инновационной стратегией организации. Это будет включать в себя надзор за усилиями по успешному внедрению новых технологий для реальных бизнес-приложений как внутри компании, так и во всей работе фирм-членов EY с клиентами.

Радж Шарма (Raj Sharma), глобальный управляющий партнер EY по росту и инновациям, говорит:

«Во времена постоянных прорывов успех потребует дальновидного подхода и готовности принимать смелые решения, которые лежат в основе инновационного мышления. Мы очень рады, что Джо обладает глубоким опытом и знаниями в области ИИ и данных, чтобы возглавить наш стратегический подход к инновациям, чтобы команды EY могли помочь клиентам более уверенно формировать свое будущее».

На протяжении последнего десятилетия Депа тесно сотрудничал с руководителями высшего звена и советами директоров, чтобы вывести на рынок инновационные продукты и услуги, улучшить условия работы клиентов и сотрудников, а также повысить эффективность с помощью технологий. Совсем недавно он занимал должность первого директора по данным и искусственному интеллекту в ведущем университете и организации здравоохранения. В университете он помогал продвигать грамотность в области ИИ, запускать программу ответственного управления ИИ и обеспечивать безопасную основу данных. До этого он выступал в качестве старшего управляющего директора и глобального ведущего специалиста по данным и ИИ в глобальной многонациональной компании профессиональных услуг, где он возглавлял команду стратегов ИИ и инженеров по данным в разработке и внедрении новых продуктов и услуг.

Джо Депа, глобальный директор по инновациям EY, говорит:

«Я очень рад присоединиться к организации, которая полностью привержена преобразующему потенциалу новых технологий. Я с нетерпением жду совместной работы с командами и клиентами EY, чтобы помочь им применять инновации смелыми, новыми способами, которые помогают создавать ценность для клиентов с помощью данных, ИИ и новых технологий, чтобы сделать мир лучше».

Будучи известным идейным лидером в области ИИ, Депа был признан одним из «50 лучших мировых лидеров» по версии World Summit AI и получил награду Fast Company «World Changing Idea», среди других наград.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: ey.com.

О компании EY

EY строит лучший рабочий мир, создавая новые ценности для клиентов, людей, общества и планеты, одновременно укрепляя доверие к рынкам капитала.

Благодаря данным, искусственному интеллекту и передовым технологиям команды EY помогают клиентам уверенно формировать будущее и разрабатывать ответы на самые актуальные вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Команды EY работают по всему спектру услуг в области аудита, консалтинга, налогообложения, стратегии и транзакций. Опираясь на отраслевые идеи, глобально связанную междисциплинарную сеть и разнообразных партнеров по экосистеме, команды EY могут предоставлять услуги в более чем 150 странах и территориях.

Все для того, чтобы уверенно формировать будущее. 

EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким фирмам-членам Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited, британская компания с ограниченной ответственностью, не предоставляет услуги клиентам. Информация о том, как EY собирает и использует персональные данные, и описание прав физических лиц в соответствии с законодательством о защите данных доступны на сайте ey.com/privacy. Фирмы-члены EY не занимаются юридической практикой там, где это запрещено местным законодательством. Для получения дополнительной информации о нашей организации посетите ey.com.

Этот пресс-релиз был выпущен EYGM Limited, членом глобальной организации EY, которая также не предоставляет никаких услуг клиентам.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2567765/EY_Joe_Depa.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/381362/EY_Logo.jpg

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