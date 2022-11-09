В короткометражном видеоролике аниматор рассказывает о пингвинах G&G

ЧЖУХАЙ (Китай), 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Премиальный бренд G&G, поставляющий высококачественные расходные материалы и эталонные решения для печати, совместно с бывшим аниматором Disney сняли короткометражный фильм о своих официальных талисманах, пингвинах.

G&G Cartoon Holiday Photos-You Need A G&G Penguin Cartridge Scan to Watch G&G Carton "Holiday Photos" Made by A Feature Film Animator

G&G уже почти 20 лет использует образ пингвинов в своей рекламной и упаковочной продукции. По словам Эрика Чжана (Eric Zhang), генерального директора Ninestar Image, во время визита в Антарктиду в 2003 году руководители компании увидели, как изменение климата повлияло на популяцию императорских пингвинов. Руководители компании были глубоко тронуты самой силой воли этих существ, борющихся за выживание.

«Хрупкость окружающей среды напомнила нам о том, что компания G&G также должна быть сильной и устойчивой, — заявил г-н Чжан. — Компания G&G всегда стремится брать на себя корпоративную социальную ответственность. Мы пришли к выводу, что наша продукция должна быть экологически безопасной, и стремимся проложить путь к экологически безопасному и низкоуглеродному устойчивому развитию».

После возвращения ее руководства в Китай компания G&G продолжила жертвовать средства Всемирному фонду дикой природы, чтобы помочь сохранить дикую флору и фауну планеты. «Именно поэтому императорский пингвин стал талисманом ассортимента продукции G&G», — добавил г-н Чжан. — Мы продолжаем продвигать «зеленое мышление» в рамках различных экологических мероприятий, включая кампанию G&G Go Green».

В новом короткометражном мультфильме два пингвина возвращаются в Антарктиду из отпуска. Грег и Грейс (на рисунке) с инициалами G и G, названные так в честь бренда G&G. Дружелюбный императорский пингвин спасает ситуацию, когда вспыхивает конфликт из-за распечатки отпускных снимков.

Аниматор Лили Делл (Lily Dell) говорит: «Работа с G&G и их пингвинами была захватывающей». Делл работала для Disney над продолжениями мультфильмов Король-лев, Золушка, Книга Джунглей, Братец медвежонок и Лило и Стич. «Поделиться историей императорских пингвинов, Грега и Грейс, было очень весело, — добавила она. — У нас есть множество дополнительных историй, которые мы могли бы воплотить в жизнь. Я с нетерпением жду возможности продолжить работу с G&G».

Для получения более подробной информации о талисманах-пингвинах G&G нажмите здесь. Требуется надежная и качественная печать? Напишите на адрес [email protected].

Информация о бренде G&G

G&G — международный бренд премиум-класса, предоставляющий эталонные материалы для печати и профессиональные решения для печати более чем 200 миллионам потребителей в более чем 170 странах.

G&G стремится помочь людям получить лучшие изображения, делая печать простой, надежной, доступной и экологически чистой за счет инноваций, эффективности и уважения к людям.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1931086/2022_EN_Holiday_Photos.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1930064/2.jpg

SOURCE G&G