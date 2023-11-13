Опру Уинфри призывают к участию в акции «Pet Penny Challenge» в защиту домашних питомцев

News provided by

XOOX

13 Nov, 2023, 09:00 ET

Опру Уинфри призывают к участию в акции «Pet Penny Challenge» в защиту прав домашних питомцев — на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось видео, где дети разных национальностей вместе кричат «Опра!»

Ожидается, что это станет стимулом для кампаний по реформированию законодательства, касающегося домашних животных.

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября 2023 г. /PRNewswire/ — Держа на руках собак и кошек, дети обратились к Опре Уинфри со словами: «Опра, присоединяйся к нам!»

Показанный 11 ноября на Таймс-сквер в Нью-Йорке видеоролик, в котором дети обратились с призывом к Опре Уинфри, стал сенсацией. Дети пригласили собаку Опры Уинфри присоединиться к предназначенной исключительно для домашних животных социальной сети через приложение (SNS) ХООХ, запущенное 11 ноября и работающее в формате задач по созданию короткого контента.

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XOOX 'Pet Penny Challenge' : Despite its humble value, 1 Penny conveys a powerful message in this advertisement. Every time someone downloads the XOOX app, a penny is donated to the XOOX foundation to reform companion animal laws. The ad emphasizes the positive influence of donation through each XOOX member in bringing about meaningful change to our pets and the world.
XOOX 'Pet Penny Challenge' : Despite its humble value, 1 Penny conveys a powerful message in this advertisement. Every time someone downloads the XOOX app, a penny is donated to the XOOX foundation to reform companion animal laws. The ad emphasizes the positive influence of donation through each XOOX member in bringing about meaningful change to our pets and the world.

В приложении ХООХ существует система, которая автоматически жертвует 1 пенни в Фонд ХООХ при регистрации каждого нового участника. Фонд планирует направлять эти средства на проведение глобальных кампаний по продвижению единой реформы законодательства, касающегося домашних животных. Председатель Фонда XOOX Кит Ким (Keith Kim) заявил: «Законы варьируются от страны к стране в силу расовых, религиозных, политических и культурных различий, но я верю, что правовые нормы, касающиеся защиты домашних животных могут быть унифицированы во всем мире». Он добавил: «Поскольку законы, защищающие права домашних животных, во многих странах все еще слабы, я надеюсь, что кампании повлияют на создание более эффективного законодательства».

Опра Уинфри широко известна исключительной любовью к своим собакам, вплоть до того, что она оставила им внушительное наследство. Как ведущая популярного ток-шоу, имеющего авторитет во всем мире, она последовательно поднимает свой голос в защиту законных прав женщин и афроамериканцев. Теперь все внимание приковано к тому, откликнется ли она на искренний призыв детей в защиту своих питомцев, присоединившись к приложению XOOX, и кого из питомцев она захочет предложить в качестве центрального персонажа предстоящей акции.

XOOX — это социальная сеть, подписчиками которой являются домашние питомцы, а не люди. XOOX предлагает сервисную функцию для анализа рисунка в зоне вокруг век и глаз животного, который можно зарегистрировать в качестве биометрического идентификатора в системе распознавания лиц и затем использовать для подтверждения идентификации питомца. Домашние питомцы, зарегистрированные в ХООХ, могут делиться своей повседневной жизнью, как настоящие блогеры, общаться с подписчиками и становиться лидерами мнений, участвуя в акциях. Кроме приложения, работающего в формате задач по созданию короткого контента, XOOX предлагает специализированные приложения для домашних животных, включая эксклюзивную музыку для питомцев, тест-системы для анализа образцов мочи, а также игры. Дополнительно планируется запуск интегрированного приложения для анализа ДНК и диагностики питомцев по методике MBTI, основой для которого станет выпуск приложения и тест-системы для анализа образцов мочи домашних животных, созданной в сотрудничестве с Medical Cloud — глобальной платформой для генетического анализа, использующей технологию NGS.

Компания: XOOX LAB,INC
Адрес веб-сайта: www.xoox.pet
Контактное лицо: Кристен Ким (Kristen Kim) Адрес эл. почты: [email protected]

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=EjumbyO2AYY

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