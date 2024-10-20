Официально выпущен справочник по цифровой трансформации предприятий Power of Datafication

ФРАНКФУРТ, Германия, 21 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 17 октября 2024 года справочник Power of Datafication дебютировал на Frankfurter Buchmesse, главной всемирной книжной ярмарке, организованной Digital China. Содержательный том, опубликованный издательством LID Publishing, предлагает всеобъемлющую глобальную перспективу и рассматривает ландшафт цифровой трансформации Китая. В книге, автором которой является Го Вэй (Guo Wei), выдающийся бизнес-лидер в глобальном технологическом секторе и стратег цифровой трансформации, представлена инновационная интеграция облачных данных на основе ИИ.

Digital China guowei

Справочник Power of Datafication был признан вехой в эпоху цифровых технологий. Го Вэй утверждает, что цифровая эра — это не просто продолжение индустриальной эпохи, а появление совершенно новой.

Более того, Го Вэй, используя свой тридцатилетний опыт в области цифровой трансформации Китая, определяет четыре направления для цифровизации бизнеса. Его идеи позволяют бизнес-лидерам понять суть цифровизации и преуспеть в эпоху цифровых технологий. Выступая в качестве индивидуальной справочной системы и практического руководства, книга является бесценным инструментом для глобального бизнеса, ориентирующегося в цифровой волне, и обязательным для прочтения для тех, кто стремится к инновациям и совершенству.

Ф. Уоррен Макфарлан (F. Warren McFarlan), профессор делового администрирования Альберта Х. Гордона и почетный профессор Гарвардского университета, отметил, что сила Power of Datafication в значительной степени зависит от технологических приложений, разрабатываемых как в Китае, так и на Западе. Книга выступает в качестве бесценного ресурса для специалистов по стратегическому планированию и генеральных директоров.

В предисловии Джулиан Биркиншоу, бывший профессор стратегии и предпринимательства в Лондонской школе бизнеса, подчеркнул, что идеи Го Вэя об интеграции облачных данных, средних платформах и контенте, генерируемом ИИ, особенно заметны при обсуждении того, как ИИ на самом деле изменит мир бизнеса.

Power of Datafication позиционирует интеграцию облачных данных на основе искусственного интеллекта как инновацию в области информационных технологий, которая, вероятно, приведет к новым разработкам во всем мире. Справочник объединяет передовой опыт множества компаний и академических учреждений в США, Австралии и Европе, выступает в качестве маяка, который вдохновляет на инновации.

С момента своего дебюта в июне 2022 года было продано почти 100 000 экземпляров китайского издания, неизменно возглавляя чарты продаж книг и претендуя на десятки престижных книжных наград. Книга стала одной из самых известных и популярных китайских работ по цифровой трансформации бизнеса. Этот выпуск знаменует собой первый перевод книги и ее международную публикацию.

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