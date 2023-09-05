Умная энергетика для жилых помещений: инновационное решение TCL на выставке IFA 2023

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TCL Photovoltaic Technology

05 Sep, 2023, 10:42 ET

Компания TCL представляет инновационное решение в области умной энергетики для жилых помещений на выставке IFA 2023

БЕРЛИН, 5 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Photovoltaic Technology, один из ведущих поставщиков в области зеленой энергетики, выступила с инновационным и универсальным решением в рамках Международной выставки бытовой техники и электроники (IFA) 2023 года. В период с 1 по 5 сентября компания выступает с презентацией комплексного решения в области умной энергетики и системы накопления энергии в жилых помещениях, анонсируя торжественный выход бренда на европейский рынок.

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TCL's booth at IFA 2023
TCL's booth at IFA 2023
TCL Residential Energy Management System
TCL Residential Energy Management System
Visitors in the TCL PV Tech's area
Visitors in the TCL PV Tech's area

Резкое увеличение спроса на бытовые накопители энергии, вызванное такими факторами, как повышение цен на электроэнергию, вопросы энергетической безопасности и государственная поддержка, меняют глобальную картину потребления. Чтобы удовлетворить потребности домохозяйств, компания TCL Photovoltaic Technology создала комплексную интеллектуальную энергетическую экосистему путем органической интеграции фотоэлектрических модулей, накопителей энергии и тепловых насосов. Данное решение способствует переходу к эффективному, интеллектуальному, безопасному, надежному, низкоуглеродному и экологически безопасному потреблению энергии в домашних хозяйствах.

Система хранения энергии TCL, ставшая ключевой составляющей инновационного решения, способна обеспечить непрерывное электроснабжение во время чрезвычайных ситуаций, снижая затраты на электроэнергию и оптимизируя высокие тарифы в пиковые периоды для получения финансовой выгоды. В системе используются аккумуляторы LiFePO4 с высоким уровнем безопасности и длительным сроком службы. Она имеет компактную модульную конструкцию, которая занимает всего 0,15 квадратных метра и может быть быстро установлена всего за 30 минут.

Впечатляющая презентация на выставке IFA посвящена не только бытовой системе хранения энергии, но и солнечным модулям TCL, а также тепловым насосам TCL. По словам директора TCL по развитию зарубежного бизнеса Уильяма Ли (William Li), новое универсальное решение в области умной энергетики с исключительной легкостью адаптируется под персональные потребности клиентов. Оно беспрепятственно интегрируется вне зависимости от того, заинтересован ли потребитель в приобретении новой солнечной установки или модернизации действующей фотоэлектрической системы.

Добавление теплового насоса, обеспечивающего отопление, охлаждение и горячее водоснабжение, повышает универсальность данного решения, делая его идеальным средством для достижения энергетической независимости в каждом доме. Согласно заявлениям г-на Ли, в настоящее время компания уделяет особое внимание выходу на европейский рынок, однако также готовится усилить свое присутствие в мире.

Расширение TCL Photovoltaic Technology станет свидетельством уверенной позиции бренда на международной арене и приверженности высококачественному развитию. Компания стремится к созданию одной из ведущих технологических платформ с широкими сценариями применения и профессиональным послепродажным обслуживанием с целью дальнейшей демонстрации эффективности бренда на мировом рынке зеленой энергетики.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

Фото —  https://mma.prnewswire.com/media/2200487/TCL_s_booth_IFA_2023.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2200488/TCL_Residential_Energy_Management_System.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2200489/Visitors_TCL_PV_Tech_s_area.jpg

SOURCE TCL Photovoltaic Technology

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