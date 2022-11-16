Сплав двух богатых историй -- большое объявление Toshiba TV

ГОНКОНГ, 16 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- От поколения к поколению любовь к высококачественному футболу преодолела все ограничения и, в ретроспективе, создала богатую историческую культуру, объединив миллионы людей, невзирая ни на какие границы. В этом году телевизоры Toshiba TV становятся официальными телевизорами Чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™.

Отличительной особенностью телевизоров Toshiba, дополняющей их приковывающие реалистичные изображения, является потрясающе четкое качество звука. Это по-настоящему завораживающий и реалистичный просмотр футбола на Чемпионате мира в Катаре, но это еще не все. Такие удобные в использовании технологии, как дистанционное телевидение на смартфоне и голосовое управление, работают с помощью самых современных операционных систем телевизоров Toshiba.

Сотрудничая с известнейшей футбольной ассоциацией и предлагая невиданное качество просмотра, Toshiba TV демонстрирует свою неизменную приверженность мастерству, основной сущности как бизнеса, так и спорта. Такой резонанс с духом футбола находит яркое выражение в получении со стороны такого события мирового уровня, как Чемпионат мира по футболу ФИФА, высокого признания высококачественных телевизоров OLED, UHD и Smart от Toshiba TV.

В этом году флагманы телевизоров Toshiba TV продемонстрировали огромный успех на мировых рынках. Год подходит к концу, и Toshiba TV планирует подкрепить свой статус официальных телевизоров Чемпионата мира в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™ незабываемыми первоклассными впечатлениями при просмотре футбола.

Информация о Чемпионате мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™

Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup Qatar 2022™ пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Это будет 22-й чемпионат и станет первым, проводящимся в арабском мире. Жеребьевка группового этапа Чемпионата мира прошла в городе Доха в Катаре 1 апреля 2022 года, определив стадионы игр. Три последних квалификационных места в июне были отданы командам Уэльса, Австралии и Коста-Рики, что завершило комплектацию состава из 32 команд.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 70-летнюю историю производства телевизоров. Следуя своим традициям изобретений и инновационных идей, компания Toshiba TV выпустила множество телевизоров с новыми функциями, которые были первыми в Японии или в мире. С момента производства первого телевизора в 1952 году Toshiba TV обеспечивает незабываемые впечатления и новые способы просмотра многим людям по всему миру благодаря высокому качеству изображения.

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SOURCE Toshiba TV