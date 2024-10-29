Дуцзянъянь исследует деловой потенциал гигантских панд

ЧЭНДУ, Китай, 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время Международного дня гигантских панд, который отмечается 27 октября, город Дуцзянъянь в провинции Сычуань объявил о своем участии в конкурсе Panda Homeland Culture Creativity Contest. Проект, организованный правительством Чэнду, призван помочь городу стать ведущим мировым центром культурных и творческих инициатив на тему панд.

Cultural and creative industry leaders and artists at the Dujiangyan Panda Creative Project press conference on Oct 27.

Являясь важной частью проекта Dujiangyan Panda Creative Project, Дуцзянъянь выберет гигантскую панду в качестве своего посла с помощью Национального центра сохранения и исследований гигантских панд. Эта панда вдохновит уникальную систему, сочетающую историю, культуру и окружающую среду Дуцзянъяня, чтобы подкрепить усилия по брендингу города.

Город будет привлекать участников в различных категориях, таких как скульптура, живопись, видео, дизайн и другие, чтобы продемонстрировать разнообразную культурную ценность гигантской панды, продвигая ее использование в общественных местах, туризме и цифровых приложениях.

Местная культурная и туристическая группа возглавит платформу для культурных инноваций гигантских панд, способствуя сотрудничеству и взаимной выгоде среди участников. Панда, которая будет представлять город Дуцзянъянь, скоро будет раскрыта.

Ли Юэ (Li Yue), директор отдела публичных связей Дуцзянъяня, говорит, что с повысит культуру бренда гигантских панд, укрепит культурную индустрию панд и поможет Чэнду стать глобальным культурным центром гигантских панд, демонстрируя город как ключевого игрока.

В ходе последующего мероприятия по созданию культурного и творческого бренда гигантских панд отечественные лидеры культурной и творческой отрасли и художники обсудили создание и реализацию культурных и творческих брендов гигантских панд.

Чжоу Сяодун (Zhou Xiaodong), генеральный менеджер Chengdu Dujiangyan Investment Development Group, назвал возможности сотрудничества для проекта гигантской панды в Дуцзянъяне. Группа планирует создать в городе заведения на тему гигантских панд, в том числе рестораны, отели и культурные объекты.

В последние годы Дуцзянъянь развивает тематический туризм, связанный с гигантскими пандами, проводит различные мероприятия и создает смежные бренды. Он был назван лучшим местом для пилотного проекта национального парка гигантских панд и был выбран в качестве образцового города для продвижения продуктов, дружественных к гигантским пандам.

Фу Юсян (Fu Yuxiang), известный международный скульптор и сопредседатель конкурса Panda Homeland Culture Creativity Contest, пригласил мировых авторов продемонстрировать дальновидные, инновационные работы, которые выводят гигантскую панду на мировую арену.

На сегодняшний день в конкурсе приняли участие более 100 художников, креативных экспертов и представителей бизнеса из таких стран и регионов, как Япония, США, Уругвай и Норвегия.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2542995/Cultural_and_creative_industry_leaders_and_artists_at_the_Dujiangyan_Panda_Creative_Project_press_co.jpg