Дуцзянъянь исследует деловой потенциал гигантских панд
News provided byDujiangyan City Government
Oct 29, 2024, 14:55 ET
ЧЭНДУ, Китай, 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время Международного дня гигантских панд, который отмечается 27 октября, город Дуцзянъянь в провинции Сычуань объявил о своем участии в конкурсе Panda Homeland Culture Creativity Contest. Проект, организованный правительством Чэнду, призван помочь городу стать ведущим мировым центром культурных и творческих инициатив на тему панд.
Являясь важной частью проекта Dujiangyan Panda Creative Project, Дуцзянъянь выберет гигантскую панду в качестве своего посла с помощью Национального центра сохранения и исследований гигантских панд. Эта панда вдохновит уникальную систему, сочетающую историю, культуру и окружающую среду Дуцзянъяня, чтобы подкрепить усилия по брендингу города.
Город будет привлекать участников в различных категориях, таких как скульптура, живопись, видео, дизайн и другие, чтобы продемонстрировать разнообразную культурную ценность гигантской панды, продвигая ее использование в общественных местах, туризме и цифровых приложениях.
Местная культурная и туристическая группа возглавит платформу для культурных инноваций гигантских панд, способствуя сотрудничеству и взаимной выгоде среди участников. Панда, которая будет представлять город Дуцзянъянь, скоро будет раскрыта.
Ли Юэ (Li Yue), директор отдела публичных связей Дуцзянъяня, говорит, что с повысит культуру бренда гигантских панд, укрепит культурную индустрию панд и поможет Чэнду стать глобальным культурным центром гигантских панд, демонстрируя город как ключевого игрока.
В ходе последующего мероприятия по созданию культурного и творческого бренда гигантских панд отечественные лидеры культурной и творческой отрасли и художники обсудили создание и реализацию культурных и творческих брендов гигантских панд.
Чжоу Сяодун (Zhou Xiaodong), генеральный менеджер Chengdu Dujiangyan Investment Development Group, назвал возможности сотрудничества для проекта гигантской панды в Дуцзянъяне. Группа планирует создать в городе заведения на тему гигантских панд, в том числе рестораны, отели и культурные объекты.
В последние годы Дуцзянъянь развивает тематический туризм, связанный с гигантскими пандами, проводит различные мероприятия и создает смежные бренды. Он был назван лучшим местом для пилотного проекта национального парка гигантских панд и был выбран в качестве образцового города для продвижения продуктов, дружественных к гигантским пандам.
Фу Юсян (Fu Yuxiang), известный международный скульптор и сопредседатель конкурса Panda Homeland Culture Creativity Contest, пригласил мировых авторов продемонстрировать дальновидные, инновационные работы, которые выводят гигантскую панду на мировую арену.
На сегодняшний день в конкурсе приняли участие более 100 художников, креативных экспертов и представителей бизнеса из таких стран и регионов, как Япония, США, Уругвай и Норвегия.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2542995/Cultural_and_creative_industry_leaders_and_artists_at_the_Dujiangyan_Panda_Creative_Project_press_co.jpg
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