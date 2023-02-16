С инвестициями в исследования и разработки GWM раскрывает более 6000 патентов.

БАОДИН (BAODING), Китай,, 16 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно список на 2022 г., опубликованный AutoPat, глобальной платформой больших данных по автомобильным патентам, показывает, что GWM принадлежит 6 042 патентных раскрытия и 4 652 патентных разрешения, при этом в годовом исчислении увеличение на 62,86% и 42,87% соответственно.

With increasing R&D investment, GWM discloses Over 6,000 Patents

Кроме того, в области NEV компания GWM имела 1,966 патентных разглашений и 1 650 патентных разрешений, что превышает аналогичный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 51,11% и 80,53% соответственно занимают первое место. Опять же среди автомобильных предприятий в Китае.

GWM непрерывно работает над гибридными, чисто электрическими и водородными технологиями в целях ускорения темпов перехода к экологически чистым технологиям.

В области гибридных технологий компания GWM приступила к первой модернизации своей технологии DHT. Простые переключатели между тремя режимами мощности «чистый электрический», «чистый электрический приоритет» и «интеллектуальный гибрид» позволяют пользователям выбирать более подходящий вариант в соответствии с различными сценариями, легко достигая максимальной эффективности автомобиля.

Кроме того, GWM добивается различных технологических достижений в сфере чисто электронных транспортных средств, включая аккумуляторы, электроприводы и элементы управления электропитанием. Компания стала одной из немногих автомобильных компаний, владеющих самостоятельно разработанными и самостоятельно производственными возможностями для электробатарей в данной отрасли.

В условиях ожесточенной конкуренции, вызванной промышленными изменениями, GWM прилагает все усилия для развития интеллектуальной новой энергетики, дополнительно внося свой инновационный потенциал в построении наиболее динамичного общества ICV (интеллектуальных транспортных средств с сетевыми возможностями). В настоящее время GWM добилась выдающихся успехов в области интеллектуального управления, а уровень распространения интеллектуальных моделей достиг 86,17% в прошлом году.

В то же время научно-технические инновации всегда являлись приоритетом GWM, которая уделяла особое внимание новой энергетике и интеллекту для создания лесной экосистемы с многовидовым взаимодействием и непрерывной эволюцией.

В настоящее время GWM ускоряет разработку новых энергоносителей и интеллектуальных технологий на основе лесной экосистемы. С этой целью компания продолжает наращивать инвестиции в научно-исследовательскую деятельность. Согласно финансовому отчету GWM за 2022 год, общий объем инвестиций GWM в эту сферу за первые три квартала только в 2022 году составил CNY 8.544 млрд, что на 64,74% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания GWM всегда придерживалась концепции НИОКР "точного инвестирования, стремясь к лидерству в отрасли". Ожидается, что суммарные инвестиции компании в НИОКР составят CNY 100 млрд к 2025 году, которые будут направлены главным образом на новые источники энергии, интеллектуальные технологии и другие высокотехнологичные области, чтобы более чистые, интеллектуальные и безопасные продукты были предложены потребителям по всему миру.

В перспективе компания GWM будет наращивать преимущества в сфере интеллектуальных новых энергетических технологий и углублять глобальную стратегию бренда "ONE GWM", быстро развиваясь с целью превращения в лучшую транснациональную компанию в сфере интеллектуальных технологий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2004170/With_increasing_R_D_investment__GWM_discloses_Over_6_000_Patents.jpg

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