Бросайте вызов новым врагам в игре MIR4! Открылись новые рейды, включая рейды на боссов!

Вышли этапы игры Vipergeist Prison и Claydoh GEN, большие награды за первого убитого

Разблокирована Антидемоновая камера Магического квадрата, дающая высокий уровень опыта (EXP)

Обновлена новая ежемесячная регистрация на мероприятие Lucky Cat Luckster

СЕУЛ (Южная Корея), 30 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 29 ноября компания Wemade объявила о новых рейдах, включая рейды на боссов, в игре MMORPG MIR4.

В Vipergeist Prison, новом 14-м этапе рейда, появляются монстры 165-го уровня, а в Claydoh GEN, 10-м этапе рейда на боссов, появляется босс-монстр 160-го уровня.

New Boss Raid 'Claydoh GEN' Update

В Claydoh GEN босс часто атакует, размахивая длинным мечом, вызывая колдуна-лекаря и вдруг напуская пылевую бурю. Чтобы дать отпор, пользователям необходимо сражаться вместе и иметь высокий уровень HP.

Благодаря этому обновлению пользователи могут наслаждаться более сложными рейдами и содержимым рейдов на боссов. Эпическая статуэтка синего дракона, Редкий камень силы божественного дракона, Легендарный мистический камень силы и другие награды вручаются после первой победы в рейдах.

Антидемоновая камера доступна на 6–8-м этаже Магического квадрата. Когда игроки атакуют монстров в камере, они могут нанести больший ущерб своей Антидемоновой силой и получить больше опыта (EXP) в сражениях.

Была также обновлена новая ежемесячная регистрация на мероприятие Lucky Cat Luckster. Это мероприятие продлится до 27 декабря, и пользователи могут получить различные товары, такие как Пилюли силы для быстрого роста, билеты на призыв Бусины дракона и билеты на Адский рейд.

От моей битвы до нашей войны! Более подробная информация о MIR4 представлена на официальном сайте.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957133/image1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg

SOURCE Wemade