Бросайте вызов новым врагам в игре MIR4! Открылись новые рейды, включая рейды на боссов!
Nov 30, 2022, 04:00 ET
- Вышли этапы игры Vipergeist Prison и Claydoh GEN, большие награды за первого убитого
- Разблокирована Антидемоновая камера Магического квадрата, дающая высокий уровень опыта (EXP)
- Обновлена новая ежемесячная регистрация на мероприятие Lucky Cat Luckster
СЕУЛ (Южная Корея), 30 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 29 ноября компания Wemade объявила о новых рейдах, включая рейды на боссов, в игре MMORPG MIR4.
В Vipergeist Prison, новом 14-м этапе рейда, появляются монстры 165-го уровня, а в Claydoh GEN, 10-м этапе рейда на боссов, появляется босс-монстр 160-го уровня.
В Claydoh GEN босс часто атакует, размахивая длинным мечом, вызывая колдуна-лекаря и вдруг напуская пылевую бурю. Чтобы дать отпор, пользователям необходимо сражаться вместе и иметь высокий уровень HP.
Благодаря этому обновлению пользователи могут наслаждаться более сложными рейдами и содержимым рейдов на боссов. Эпическая статуэтка синего дракона, Редкий камень силы божественного дракона, Легендарный мистический камень силы и другие награды вручаются после первой победы в рейдах.
Антидемоновая камера доступна на 6–8-м этаже Магического квадрата. Когда игроки атакуют монстров в камере, они могут нанести больший ущерб своей Антидемоновой силой и получить больше опыта (EXP) в сражениях.
Была также обновлена новая ежемесячная регистрация на мероприятие Lucky Cat Luckster. Это мероприятие продлится до 27 декабря, и пользователи могут получить различные товары, такие как Пилюли силы для быстрого роста, билеты на призыв Бусины дракона и билеты на Адский рейд.
От моей битвы до нашей войны! Более подробная информация о MIR4 представлена на официальном сайте.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957133/image1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg
SOURCE Wemade
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