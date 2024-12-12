Гранд-финал глобального конкурса бизнес-презентаций PHBS-CJBS 2024 состоялся

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 5 декабря в Шэньчжэне, Китай, состоялся гранд-финал глобального конкурса презентаций PHBS-CJBS 2024, организованного совместно бизнес-школой HSBC при Пекинском университете (PHBS) и бизнес-школой Cambridge Judge (CJBS).

Во время финала десять стартапов из Китая и других стран, представляющих различные области, такие как искусственный интеллект, новые материалы и биотехнологии, представили свои самые инновационные технологии судейскому жюри, состоящему из ученых, инвесторов и предпринимателей.

The 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition

Стартовавший в январе конкурс привлек 506 стартап-проектов со всего мира. После тщательного скрининга и предварительных выездных презентаций 36 участников вышли в полуфинал, из которых лучшие 10 в конечном итоге приняли участие в гранд-финале.

Третьи призы были присуждены компаниям Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group и Zhiwei Data, а вторые призы достались компаниям I2Cool, Wayo и XZD Material Technology.

Занявшая первое место компания Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd. — стартап, основанный в 2021 году в Лондоне, Великобритания, — является одной из немногих компаний в области ИИ, которые специализируются на «незаметном», обеспечивающем «непрерывное обнаружение» управлении здоровьем. Они разработали полностью автоматизированного спектрального робота размером не больше компьютерной мыши, способного выполнять количественный анализ содержания в моче более десяти различных молекул. Компания предлагает индивидуальные и семейные решения для цифрового управления здоровьем.

В рамках мероприятия также прошел Форум PHBS-CJBS по предпринимательству и венчурному капиталу на территории Большого залива, в ходе которого было объявлено о стратегическом партнерстве между PHBS, Китайско-британским деловым советом (CBBC) и Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC). Это партнерство направлено на углубление международного сотрудничества и содействие высококачественному развитию инновационной экосистемы на территории Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

В рамках форума состоялись два круглых стола. На первом, прошедшем под названием «Видение будущего: бизнес-прорывы и трансформации в новую эпоху», были рассмотрены такие темы, как «Промышленность + ИИ» и «Инновации и трансформация». На втором, «Инновационное развитие предприятий и тенденции в области венчурного капитала», были рассмотрены инвестиционные тенденции, стратегии принятия решений и повышение производительности за счет инновационных подходов.

Гранд-финал завершился объявлением глобального конкурса PHBS-CJBS 2025 года, что ознаменовало начало еще одного захватывающего сезона, ориентированного на команды, работающие над зарождающимися технологиями, и промышленные кластеры Шэньчжэня «20+8».

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

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