Богатые текстуры, насыщенный звук -- телевизор Toshiba M550L

ГОНКОНГ, 28 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Toshiba TV объявлена официальным поставщиком телевизоров для Чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре 2022 года. С момента выхода на местные рынки по всему миру телевизор Toshiba M550L завоевал популярность благодаря своим дисплеям, звучанию и системным характеристикам, что делает его достойным выбором цифрового века для качественного домашнего кинотеатра.

В соответствии с приверженностью компании Toshiba TV инновационным технологиям модель M550L представляет ряд отличительных особенностей, обеспечивающих максимальную ценность для клиентов в пределах своего ценового диапазона. В интерфейс дисплея встроена замечательная функция восстановления тонкой текстуры, которая позволяет телевизору Toshiba M550L оптимизировать изображения и улучшить их текстуру для обеспечения яркости изображения на уровне около 4K. Восстановление изображений в процессе их передачи дарит зрителям оптимальную точность.

Модель M550L от Toshiba TV также оснащена мощной аудиосистемой на базе таких технологий как REGZA Power Audio PRO и Dolby Atmos, передающей тончайшие оттенки звучания. Эти функции в совокупности создают вибрирующие басы и изящные, но в то же время естественные тона, точно передаваемые моделью M550L. Акустика Dolby Atmos идет еще дальше в переосмыслении звукового ландшафта, создаваемого телевизорами Toshiba M550L, и выводит домашний кинотеатр на более высокие уровни погружения с помощью системы объемного звучания.

Система объемного звучания телевизоров Toshiba M550L обеспечивает безупречную передачу звуков просматриваемого контента через многочисленные выходные каналы, окружающие зрителя, и наполняет помещение громким, но в то же время чистым звуком. Система объемного звучания M550L передает звуки с безукоризненной точностью и завораживающей глубиной, обеспечивая незабываемые впечатления как в играх, так и при просмотре фильмов.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1955416/image_5022994_28247910.jpg

SOURCE Toshiba TV