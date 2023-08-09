Международный орган подтвердил экологическую безопасность продукции Vedanta Aluminium

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Vedanta Aluminium

09 Aug, 2023, 06:48 ET

Экологическая декларация (EPD) является свидетельством стремления компании Vedanta Aluminium к достижению самых высоких отраслевых стандартов в области устойчивого развития производства

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший производитель алюминия в Индии Vedanta Aluminium объявил о получении международной экологической декларации (EPD) на свой ассортимент продукции, который является одним из крупнейших в мировой алюминиевой промышленности. В результате тщательной оценки жизненного цикла (LCA) продукция компании Vedanta из первичного алюминия показала хорошие результаты по таким параметрам, как энергопотребление, выбросы парниковых газов, водопотребление и образование отходов. Это свидетельствует о передовых методах производства и экологических инновациях компании, направленных на обеспечение устойчивого развития всей производственно-сбытовой цепочки алюминия.

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Vedanta Aluminiums range of primary aluminium products verified by EPD
Vedanta Aluminiums range of primary aluminium products verified by EPD

Экологическая декларация (EPD) — это стандартизированный и признанный на международном уровне документ, в котором содержится прозрачная и научно проверенная информация об экологических характеристиках продукта. Она основывается на тщательной оценке жизненного цикла (LCA) и содержит данные о воздействии продукции на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного цикла, включая добычу сырья, производство, использование и утилизацию по окончании срока службы.

Продукция из первичного алюминия, производимая компанией Vedanta Aluminium и подтвержденная декларацией EPD, включает в себя заготовки, первичный литейный сплав, катанку и слитки всех категорий. В совокупности эти продукты находят широкое применение в таких критически важных отраслях, как аэрокосмическая промышленность, инфраструктура, автомобилестроение, электротехника, упаковочная промышленность, а также в таких развивающихся отраслях, как высокотехнологичное производство, возобновляемые источники энергии, аккумуляторы, электромобили и т.д.

Комментируя получение сертификации, г-н Сунил Гупта (Sunil Gupta), главный операционный директор подразделения Aluminium Business в Vedanta Ltd., заявил следующее: «В то время как мир начинает следовать принципам устойчивого развития для создания будущего с низким уровнем выбросов углерода, алюминиевая промышленность находится на пике заметного роста и внедрения инноваций. Благодаря своей универсальности алюминий обладает значительным потенциалом для стимулирования преобразований в энергетике, что позволяет компании Vedanta Aluminium играть в этой сфере важную роль. Наша приверженность рациональному использованию ресурсов окружающей среды подтверждается экологической декларацией, что демонстрирует применение зеленых практик и инноваций в рамках всей нашей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Мы по-прежнему стремимся поддерживать самые высокие отраслевые стандарты и предоставлять нашим клиентам экологически безопасную продукцию».

Для ознакомления с декларацией EPD перейдите по ссылке: https://www.environdec.com/library/epd6491

Vedanta Aluminium — это крупнейший индийский производитель алюминия, производящий более половины алюминия в Индии, т. е. 2,29 млн тонн в 2023 финансовом году. Компания является одним из лидеров в области производства алюминиевой продукции с добавленной стоимостью, применяющейся в ключевых отраслях. Vedanta Aluminium занимает 2 место в мировом индексе устойчивости Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 2022 года в алюминиевой промышленности, что является показателем приверженности компании принципам устойчивого развития.

Контакты для прессы: г-жа Сонал Чойтани (Sonal Choithani)
Директор по связям с общественностью
Vedanta Limited –Aluminium Business
[email protected] 
www.vedantaaluminium.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2170511/Vedanta_Aluminium.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2071542/4198795/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg

SOURCE Vedanta Aluminium

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