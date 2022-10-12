В рамках завершившегося в Макао 13-го форума IIICF были заключены сделки на 15 млрд. долл

В рамках завершившегося в Макао 13-го Международного форума по инфраструктурным инвестициям и строительству (IIICF) были подписаны соглашения о сотрудничестве с суммарной суммой инвестиций 15 млрд. долл. США

МАКАО, 3 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 29 сентября в Макао с успехом завершился 13-й Международный форум по инфраструктурным инвестициям и строительству (International Infrastructure Investment and Construction Forum, IIICF), организованный Китайской международной ассоциацией подрядчиков (CHINCA) совместно с Институтом содействия инвестициям (Investment Promotion Institute). В этом году в рамках форума было проведено 41 мероприятие, в которых приняли участие более 1300 лидеров и руководителей более чем 600 организаций, включая правительственные учреждения, финансовые учреждения, подрядчиков и компании отрасли со всего мира. Они непосредственно посетили форум; еще более 500 тысяч посетителей посмотрели прямую видеотрансляцию мероприятия в режиме онлайн.

The 13th International Infrastructure Investment Construction Forum Concludes in Macao.

Этот форум, являющийся самой влиятельной ежегодной выставкой в мировом секторе инфраструктурных инвестиций и строительства, добился плодотворных результатов в развитии международного сотрудничества и деловых связей. В ходе форума было проведено около 210 деловых встреч и знакомств, в результате которых было подписано 19 соглашений о сотрудничестве по проектам в области жилья и инфраструктуры в Гонконге, по железорудным проектам в Казахстане, по солнечным электростанциям в Аргентине, по гидроэлектростанциям и по поддержке проектов в области передачи электроэнергии и строительства подстанций в Демократической Республике Конго. Совокупный объем инвестиций подписанных соглашений составил 15 млрд. долл. США, что на 550% больше, чем в прошлом году. Выставочная площадь форума была расширена на 20% по сравнению с предыдущей версией. Основное внимание было уделено новым технологиям, продуктам и услугам отрасли, а также лидерам смежных отраслей.

На форуме были представлены Индекс развития инфраструктуры в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (2022 год) и доклад по индексу развития инфраструктуры в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (2022 год). Был также запущен «Механизм стимулирования международной устойчивой инфраструктуры», а компания Huawei представила программу Smart Road Partner Go Global Program и информационный документ по интеллектуальным автомагистралям с подробным описанием предлагаемых Huawei комплексных решений для международного сообщества, ориентированных на инвестирование, а также строительство, эксплуатацию и управление интеллектуальными автомагистралями.

Председатель CHINCA Фан Цючэнь (Fang Qiuchen) заявил, что форум будет и далее укреплять сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами и расширять пространство для международной кооперации. По его словам, оба эти аспекта имеют большое значение для продвижения проекта «Один пояс и один путь», реализации глобальных инициатив в области развития и содействия формированию сообщества судьбы человечества.

Более подробная информация представлена на сайте http://en.iiicf.org/.

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SOURCE China International Contractors Association