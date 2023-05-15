Ответ Судана на проблему беженцев: Education Cannot Wait объявляет о гранте

Ответ Судана на проблему беженцев: Education Cannot Wait объявляет о выделении гранта в размере 3 миллионов долларов во время миссии высокого уровня в Чаде

N'DJAMENA, Чад, 15 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- После выездной миссии высокого уровня организации «Образование не может ждать»(ECW)совместно с UNHCR в приграничные районы Чада с Суданом, куда недавно прибыли 60 000 беженцев, исполнительный директор ECW Ясмин Шериф объявила о выделении гранта на оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях в размере 3 млн. долларов.

‘It is imperative to provide immediate access to education for children and adolescents crossing to neighboring countries to flee the brutal conflict in Sudan. This safety net is crucial to address their needs now, protect them and safeguard their futures.’ - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.

Эти средства обеспечат доступ к безопасным, защищенным условиям обучения для прибывающих девочек и мальчиков из числа беженцев и станут поддержкой для принимающих сообществ. Благодаря новому гранту общий объем инвестиций ECW в Чад достиг более 41 млн. долларов.

После того как 15 апреля в Судане вспыхнул конфликт, более 200,000 человек пересекли границы Центральноафриканской Республики, Чада, Египта, Эфиопии и Южного Судана. По оценкам UNHCR, в результате конфликта это число может достичь 860,000.

Почти 70% предварительно зарегистрированных беженцев являются детьми. Не имея доступа к безопасной и защищенной среде обучения, они сталкиваются с более высоким риском детских браков, сексуального насилия, эксплуатации, голода, вербовки в вооруженные группы и нападений.

"Незамедлительно требуется обеспечить доступ к образованию для детей и подростков, переехавших в соседние страны, спасаясь от жестокого конфликта в Судане. Это может перерасти в затяжной кризис, система безопасности образования имеет решающее значение для расширения их прав и возможностей, для их защиты и безопасного будущего", – заявил Шериф.

UNHCR и его партнеры в тесной координации с правительством Чада предоставят новый 12-месячный грант на осуществление первой чрезвычайной помощи.

"Я приглашаю партнеров поддержать правительство Чада для обеспечения того, чтобы суданские беженцы, спасающиеся от вооруженного конфликта, воспользовались основополагающим правом на образование, которое также способствует усилению защиты, жизнеобеспечения и социальной сплоченности в сообществах. Таким образом, мы реализуем стратегию "Образование 2030", которая способствует полной интеграции беженцев в систему образования Чада" – заявила госпожа Гемдже Лилиан, Государственный Секретарь Министерства Образования.

"Мы сейчас должны действовать коллективно в поддержку правительства Чада для принятия экстренных мер в связи с образовательными потребностями, с тем чтобы дети могли пользоваться правом на образование и защитить их от различных рисков", – заявила представитель UNHCR в Чаде Лаура Ло Кастро.

Новый грант является первоначальным вкладом ECW в Региональный План Действий в Интересах Беженцев в размере 445 миллионов долларов, запущенны й UNHCR и 134 партнерами для решения регионального кризиса суданских беженцев в Центральноафриканской Республике, Чаде, Египте, Эфиопии и Южном Судане. ECW сотрудничает со своими партнерами для мобилизации дальнейшей поддержки в ответ на этот призыв.

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SOURCE Education Cannot Wait