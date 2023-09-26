Новая цифровая и интеллектуальная основа Huawei модернизирует авиационную и ЖД-отрасль

News provided by

Huawei

26 Sep, 2023, 12:27 ET

ШАНХАЙ, 26 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Параллельно с HUAWEI CONNECT 2023 авиационное и железнодорожное подразделение Huawei провело три глобальных саммита, ориентированных непосредственно на деловую нишу подразделения.

Благодаря обновленной цифровой и интеллектуальной основе Huawei глубоко погружается в широкий спектр отраслевых сценариев, ускоряет интеллектуальное развитие авиации и железнодорожного транспорта за счет многомерного понимания, повсеместного подключения и открытых платформ.

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Lin Bin, Deputy General Manager of China West Airport Group
Lin Bin, Deputy General Manager of China West Airport Group
Li Junfeng, Vice President of Huawei and CEO of Huawei's Aviation & Rail BU
Li Junfeng, Vice President of Huawei and CEO of Huawei's Aviation & Rail BU

Группа China West Airport Group (CWAG) выбрала Huawei для совместной разработки комплексной стратегии интеллектуальной трансформации.

По словам Линя Биня (Lin Bin), заместителя генерального директора CWAG, его компания создала 35 интеллектуальных решений для безопасности, эксплуатации, услуг и других сценариев с применением высокопроизводительных вычислительных мощностей Huawei и открытых интеллектуальных платформ, а также расширенных алгоритмов для отрасли.

Для операций в аэропортах цифровые и интеллектуальные решения наземного обслуживания в режиме реального времени прогнозируют статус рейсов, пассажиров и ресурсов, а также оперативно генерируют предупреждения. По мере необходимости они также интеллектуально распределяют наземных операторов. Эти решения повышают эффективность наземных операторов на 20% и сокращают время, которое занимает поддержка, на 17%. Кроме того, интеллектуальные решения для эксплуатации аэропорта представили итоговую модель плана оптимального рейса для достижения наилучшего соответствия спроса и предложения и управления операциями с помощью искусственного интеллекта.

Постоянно развивающиеся технологии создают как візові, так и возможности для цифровой трансформации и интеллектуального обновления предприятий. Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и генеральный директор авиационного и железнодорожного подразделения Huawei, выступил с приветственной речью на глобальном железнодорожном саммите. Он пояснил, что по мере постепенного выхода GSM-R с рынка железнодорожная отрасль требует системы мобильной связи нового поколения, чтобы обеспечить эффективность и преимущества, а также поддерживать высококачественное развитие. В ответ на эту задачу корпорация Huawei думает над способами использования ИИ для лучшего обслуживания железнодорожной отрасли и уже достигла заметных практических результатов в этом направлении.

Huawei сотрудничает с Huitie Technology по развитию системы интеллектуальных железных дорог TFDS, которая использует железнодорожную модель Pangu с 3 миллиардами параметров. Система охватывает все сценарии TFDS и эффективно идентифицирует более 430 типов неисправностей на 67 моделях транспортных средств с комплексным коэффициентом выявления неисправностей не менее 99,3%. Это сводит число пропущенных проверок на предмет критических неисправностей почти к нулю и повышает эффективность работы втрое.

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Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/2219738/image_986294_22595231.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2219739/image_986294_22595309.jpg 

SOURCE Huawei

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