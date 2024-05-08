Согревающий душу мир: глобальная выставка HUAWEI XMAGE официально открыта

На церемонии открытия выставки также было официально начато проведение ежегодного конкурса HUAWEI XMAGE Awards 2024, посвященного открытой платформе Huawei, позволяющей делать превосходные фотографии на смартфонах. Целью проведения этого конкурса уже восьмой год подряд является стремление вдохновить потребителей полностью раскрыть свой творческий потенциал и воображение, используя ведущую технологию обработки изображений Huawei XMAGE, наполняющую каждую фотографию более глубоким эмоциональным и культурным резонансом.

«Согревающий душу мир — 12 лет фотографии Huawei»

На дебютировавшей под девизом «Согревающий душу мир» выставке представлены почти 300 сделанных смартфонами Huawei фотографий, отобранных из миллионов заявок. На этих снимках запечатлены моменты тепла, спокойствия и ярких событий в разных уголках Земли, а также показана способность обычных людей увлечь зрителей — они инкапсулируют новую философию бренда HUAWEI XMAGE «Сила изображения». Эта философия направлена на то, чтобы разжечь воображение, творчество и признательность потребителей с помощью превосходных технологий визуализации и опыта, продемонстрировать их мощное влияние, выходящее за рамки запечатленного.

Прошедшее десятилетие стало периодом бурного развития мобильной фотографии. На этой выставке представлены работы, выполненные сериями смартфонов Huawei, выпускавшихся последние 12 лет. Все это время компания Huawei способствовала эволюции и развитию технологий мобильной обработки изображений посредством постоянных инноваций. Кроме того, компания Huawei постоянно участвует в таких глобальных событиях, как фотоконкурсы, общественные мероприятия и публикация отчетов о тенденциях, способствуя распространению культуры мобильной фотографии в мире.

Сегодня серия HUAWEI P заменяется серией более высокого уровня — HUAWEI Pura. Перезапуск серии HUAWEI Pura начинается с нового подхода и идеального сочетания исключительной фотографии, эстетического дизайна и уникального стиля. Согласно последнему обзору DXOMARK, модель HUAWEI Pura 70 Ultra занимает первое место в рейтинге камер смартфонов DXOMARK с впечатляющим результатом 163 балла 1.

Определяя новый стандарт серией HUAWEI Pura 70, технология HUAWEI XMAGE продолжает расширять границы технических возможностей и впечатлений вместе с глобальными пользователями, выводя интеллектуальную фотографию на новые высоты.

Кит Ладзински (Keith Ladzinski), фотограф National Geographic, поделился на церемонии открытия: «Фотография как универсальный язык может запечатлеть красоту и вдохновить на диалог. Эта выставка отражает размышления Huawei о "технологиях" и "искусстве", представляя искреннюю философию бренда».

В рамках выставки исследуются восемь разных тем: «Тайны матушки-природы», «Пейзажи и пространства», «Диалог с животными», «История жизни», «Ты и я», «Радость спорта», «Сила мгновений» и «Мир молодежи».

«В эпоху доминирования технологий и скорости внешний шум и стресс нередко ошеломляют людей, — отметил Чэнь Сяобо (Chen Xiaobo), куратор выставки и 9-й вице-президент Китайской ассоциации фотографов. — Отрадно видеть, как творческие люди во всем мире фиксируют и передают трогательные моменты смартфонами Huawei. Эти снимки служат мостами, которые резонируют с душами, передавая подлинное тепло и красоту».

Выставка «Согревающий душу мир – 12 лет фотографии Huawei» пройдет с 8 по 10 мая. Исключительные работы будут показаны на таких официальных платформах Huawei, как @HuaweiXmageAwards в Instagram, @HuaweiMobile в Instagram, X и Facebook.

Конкурс HUAWEI XMAGE Awards 2024: вдохновляющие идеи и ведущая культура фотографии мира

Проведение конкурса HUAWEI XMAGE Awards 2024 был официально начато на церемонии открытия выставки. Посвященный открытой платформе, позволяющей делать превосходные фотографии на смартфонах, ежегодный конкурс поощряет использование уникальных перспектив и неограниченного творчества, чтобы придать мобильной фотографии более глубокое художественное значение и эстетическое выражение. С 2017 года в ежегодном конкурсе приняли участие пользователи из более чем 170 стран и регионов, подав на данный момент почти 4 миллиона заявок. Один этот факт уже делает конкурс HUAWEI XMAGE Awards самостоятельным культурным наследием, содержащим фрагменты человеческой истории с мировой точки зрения.

В этом году в конкурс XMAGE Awards включены новые категории «Моменты», «Лица», «Так близко» и «Стиль», демонстрирующие лидерство Huawei в области моментальных снимков, портретной фотографии, теле- и макросъемки и стилизации цветов. Кроме того, были созданы такие новые номинации, как «Лучший снимок серии Pura» и «Лучший снимок серии Mate», чтобы побудить художников исследовать разнообразные формы и темы выражения с использованием флагманских возможностей визуализации Huawei. Все победители могут разместить свои работы на глобальных рекламных платформах и на транспортной карте HUAWEI Pay.

Конкурс также представляет новую коллегию уважаемых судей, в том числе Чена Сяобо (Chen Xiaobo) — 9-го вице-президента Китайской ассоциации фотографов, Кита Ладзински (Keith Ladzinski ) — фотографа National Geographic и номинанта премии «Эмми», Джеймса Пероллса (James Perolls) — фотографа моды и режиссера, Сьюзи Белянску (Susi Belianska) — портретного фотографа и визуального художника, Ли Чанчжу (Li Changzhu) — представителя Huawei Consumer Business Group, которые коллективно выберут самые привлекательные фотоистории, опираясь на свое глубокое понимание визуального выражения.

Регистрация участников конкурса HUAWEI XMAGE Awards 2024 началась. Заявки будут приниматься до 24:00 по пекинскому времени (GMT+8) 15 сентября 2024 года. Для получения дополнительной информации и участия в конкурсе посетите: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

1 DXOMARK оценивались коммерческие смартфоны, выпуск которых был начат до 8 мая 2024 года.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2408127/Opening_Ceremony.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2408125/Photo_of_keith.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2408126/Photo_of_Chen_Xiaobo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2408129/2024_XMAGE_Campaign_Launch_KV.jpg