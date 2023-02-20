Министр энергетики Узбекистана посетил завод JinkoSolar в Хайнине

Министр энергетики Республики Узбекистан посетил завод JinkoSolar в городе Хайнин в Цзяньшане

ХАЙНИН (Китай), 20 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания JinkoSolar, один из крупнейших и наиболее инновационных производителей солнечных модулей в мире, объявила о том, что 16 февраля 2023 г. министр энергетики Республики Узбекистан г-н Журабек Мирзамахмудов совместно с делегацией представителей Министерства энергетики, региональных мэров и подведомственных организаций посетили ультрасовременный интеллектуальный завод в городе Хайнин в Цзяньшане (Китай), чтобы познакомиться с производством рекордно эффективных солнечных элементов и панелей TOPCon и поздравить с последними разработками и инновационными решениями в секторе солнечной энергетики.

Визит министра и его делегации прошел в рамках усилий администрации президента Шавката Мирзиёева по продвижению к более экологически безопасному будущему за счет солнечной энергетики. Узбекистан, являющийся самой населенной страной Центральной Азии, обладает огромным потенциалом в области развития энергетики. Правительство Республики Узбекистан реализует амбициозную стратегию развития возобновляемой энергетики в течение следующих 3-4 лет до 8 ГВт для удовлетворения значительного роста спроса в стране. Кроме того, важную роль в поддержке электросетей Узбекистана будет играть система накопления энергии (ESS). В реализации этого решения примут участие ведущие китайские компании в сфере солнечной энергетики и ESS.

Делегация посетила завод в Цзяньшане и его демонстрационный центр, которые являются отличным примером реализации потенциала JinkoSolar в области исследований и разработок, автоматизации и цифровизации производственных процессов. В ходе встречи глава компании Jinkosolar Канпин Чен (Kangping Chen) также заявил, что Цзяньшань может стать еще одним научно-исследовательским и производственным центром технологий ESS, разрабатываемых компанией Jinkosolar, что, вероятно, будет иметь большое значение для стран, включая Узбекистан, использующих возобновляемые источники энергии. Министр и его делегация были впечатлены передовыми технологиями JinkoSolar и его впечатляющими производственными мощностями, заявив после посещения завода, что Jinkosolar станет одним из стратегических партнеров Узбекистана по переходу на экологически чистую энергетику.

«Для нас большая честь представить глобальный опыт компании JinkoSolar делегации, возглавляемой министром, и обсудить дополнительные возможности быстрого перехода к экологически чистой энергии с учетом решительного стремления Узбекистана к расширению использования возобновляемых источников энергии», — заявил глава компании JinkoSolar Канпин Чен.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2005799/Jinko_Visit_3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2005800/Jinko_vist1.jpg

SOURCE JinkoSolar