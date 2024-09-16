Узнайте больше о глобальном видении Logitech от Ханнеке
Sep 16, 2024, 09:07 ET
ШАНХАЙ, 16 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Logitech International SA, швейцарский международный производитель компьютерной периферии, выделит дополнительные финансовые и кадровые ресурсы для увеличения своей доли быстро развивающегося рынка Китая.
Недавно агентство Forbes China пригласило на эксклюзивное интервью Ханнеке Фабер (Hanneke Faber), генерального директора Logitech.
«Наша миссия — наращивать человеческий потенциал в работе и игре, и мы хотим помочь людям больше наслаждаться этими играми, показывать более высокие результаты, выигрывать в игре. Таким образом, инновации — это наш хлеб с маслом, и в этом ИИ играет действительно огромную роль, мы служим как бы мостом или интерфейсом больших языковых моделей. Так что мне нравится, когда эти аспекты объединяются. Лучшая производительность, лучшая стоимость и улучшенная экологичность», — сказала Ханнеке.
«Обширная клиентская база Китая служит для Logitech очень важным источником вдохновения, влияя на бизнес-стратегии компании в других частях мира», — добавила она.
Стремясь повысить свою прибыльность, Logitech будет укреплять сотрудничество с китайскими технологическими гигантами и гигантами электронной коммерции, такими как Baidu Inc, Tencent Holdings Ltd и JD Group, чтобы сделать бизнес в Китае более связанным посредством цифровых технологий, более эффективным.
«В Logitech прекрасно осознают быстроту развития искусственного интеллекта (ИИ) в Китае и понимают важность роли ИИ в глобальной технологической среде, — сказала она. — Развитию ИИ в Китае способствует эффективная политическая поддержка, огромный кадровый резерв и сильная промышленная и инновационная экосистема, что служит идеальной средой для развития ИИ».
В связи с тем что Китай вступает в новую эпоху экологичного и обусловленного инновациями роста, по словам Фабер, достаточно сильно впечатляет количество электромобилей на дорогах многих китайских городов. К 2030 году компания сократит выбросы углерода на 50 процентов.
«Мы сокращаем количество отходов, используя переработанный пластик вместо новых материалов и переходя на бумажную упаковку вместо картонных коробок», — сказала она, добавив, что компания также внедряет другие инновационные решения для достижения своих целей экологичного роста.
При поддержке более 2400 рабочих на заводе компании в Сучжоу, провинция Цзянсу в Восточном Китае, и 300 инженеров и специалистов по продажам по всей стране, Logitech также поставляет продукцию, произведенную на производственной базе компании в Китае, в другие части мира.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите видеоинтервью.
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2505914/Forbes_China_Interview_with_Logitech_Global_CEO.mp4
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