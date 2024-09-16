Узнайте больше о глобальном видении Logitech от Ханнеке

ШАНХАЙ, 16 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Logitech International SA, швейцарский международный производитель компьютерной периферии, выделит дополнительные финансовые и кадровые ресурсы для увеличения своей доли быстро развивающегося рынка Китая.

Недавно агентство Forbes China пригласило на эксклюзивное интервью Ханнеке Фабер (Hanneke Faber), генерального директора Logitech.

Forbes China Interview with Logitech Global CEO

«Наша миссия — наращивать человеческий потенциал в работе и игре, и мы хотим помочь людям больше наслаждаться этими играми, показывать более высокие результаты, выигрывать в игре. Таким образом, инновации — это наш хлеб с маслом, и в этом ИИ играет действительно огромную роль, мы служим как бы мостом или интерфейсом больших языковых моделей. Так что мне нравится, когда эти аспекты объединяются. Лучшая производительность, лучшая стоимость и улучшенная экологичность», — сказала Ханнеке.

«Обширная клиентская база Китая служит для Logitech очень важным источником вдохновения, влияя на бизнес-стратегии компании в других частях мира», — добавила она.

Стремясь повысить свою прибыльность, Logitech будет укреплять сотрудничество с китайскими технологическими гигантами и гигантами электронной коммерции, такими как Baidu Inc, Tencent Holdings Ltd и JD Group, чтобы сделать бизнес в Китае более связанным посредством цифровых технологий, более эффективным.

«В Logitech прекрасно осознают быстроту развития искусственного интеллекта (ИИ) в Китае и понимают важность роли ИИ в глобальной технологической среде, — сказала она. — Развитию ИИ в Китае способствует эффективная политическая поддержка, огромный кадровый резерв и сильная промышленная и инновационная экосистема, что служит идеальной средой для развития ИИ».

В связи с тем что Китай вступает в новую эпоху экологичного и обусловленного инновациями роста, по словам Фабер, достаточно сильно впечатляет количество электромобилей на дорогах многих китайских городов. К 2030 году компания сократит выбросы углерода на 50 процентов.

«Мы сокращаем количество отходов, используя переработанный пластик вместо новых материалов и переходя на бумажную упаковку вместо картонных коробок», — сказала она, добавив, что компания также внедряет другие инновационные решения для достижения своих целей экологичного роста.

При поддержке более 2400 рабочих на заводе компании в Сучжоу, провинция Цзянсу в Восточном Китае, и 300 инженеров и специалистов по продажам по всей стране, Logitech также поставляет продукцию, произведенную на производственной базе компании в Китае, в другие части мира.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите видеоинтервью.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2505914/Forbes_China_Interview_with_Logitech_Global_CEO.mp4