Ускорение глобального охвата: эндоскопические решения Scivita Medical на MEDICA 2023

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Scivita Medical

16 Nov, 2023, 11:18 ET

Ускорение глобального охвата: Scivita Medical представила на MEDICA 2023 комплексные эндоскопические решения 

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 16 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- С 13 по 16 ноября специализирующаяся на медицинской технике компания Scivita Medical Technology Co., Ltd. (далее «Scivita Medical») с гордостью демонстрировала свой ассортимент минимально инвазивных диагностических и терапевтических решений на 55-й Международной выставке больничного и медицинского оборудования (MEDICA) на стенде booth9/C64. Компания представила свой полнейший ассортимент, включая эндоскопы для многоразового использования, видеоскопические решения для разового использования и соответствующие расходные материалы, впервые показав их на MEDICA. Таким образом компания Scivita Medical подчеркнула свою роль поставщика комплексных решений и свою приверженность отраслевым тенденциям и распространению инноваций по всему миру.

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Scivita Medical @MEDICA 2023
Scivita Medical @MEDICA 2023
Scivita Medical’s comprehensive product layout @MEDICA 2023
Scivita Medical’s comprehensive product layout @MEDICA 2023

Комплексная компоновка оборудования для полных минимально инвазивных решений 

Являясь глобальным поставщиком медицинского оборудования, в этом году компания Scivita Medical в третий раз принимает участие в MEDICA. Основным направлением деятельности компании является разработка и коммерциализация медицинских эндоскопов и связанных с ними изделий и материалов. Располагая центрами НИОКР в Китае и Японии, компания Scivita Medical предлагает на глобальном рынке не только видеоскопы для разового использования, но также эндоскопы для многоразового использования. Полный ассортимент серийно выпускаемых и находящихся на стадии разработки эндоскопов охватывает все типы эндоскопических процедур, выполняемых в различных клинических отделениях.

В этом году на выставке MEDICA компания Scivita Medical показала эндоскопические системы многоразового использования собственной разработки, включая систему с камерой 4K UHD, систему флуоресцентной визуализации с разрешением 4K и 3D-визуализации, а также все коммерчески предлагаемые видеоскопические решения для разового использования. Впервые компания Scivita Medical также представила на MEDICA свои аксессуары для одноразового использования, дополнительно расширив свои возможности поставщика всеобъемлющих решений.

Компания Scivita Medical продолжит развивать свои базовые технологии и выпустит в следующему году новые серии изделий, чтобы дополнить свое решение для диагностики и лечения эндоскопами.

Глобальные возможности производства и поставки в интересах врачей и пациентов по всему миру 

Компания Scivita Medical рассматривает глобализацию как свою основную стратегию развития, неуклонно расширяя свой глобальный охват, что отвечает интересам как врачей, так и пациентов. Зарубежные подразделения компании сейчас охватывают пять континентов и более 40 стран. В этом году компания Scivita Medical официального открыла глобальную штаб-квартиру, центр НИОКР и производственное предприятие, значительно ускорив свои инновации и расширив возможности продаж за счет объединения НИОКР, производства, маркетинга, обучения врачей, демонстрации продукции и практических занятий. Кроме того, недавно компания получила два сертификата о регистрации системы управления по стандарту ISO, подчеркнув надежность и стабильность своих систем управления, а также исключительные возможности своих глобальных производства и цепочки поставок.

«Мы рады тесному контакту с практикующими врачами со всего мира на MEDICA, ведущей профессиональной платформе, что позволило нам продемонстрировать наше полное решение с эндоскопами для минимально инвазивных диагностики и лечения, — сказал Майкл Ли (Michael Li), вице-президент по международному маркетингу и продажам. — Мы сохраняем приверженность нашему глобальному расширению, последовательной модернизации и разработке продуктов, позволяющих создавать прекрасные минимально инвазивные клинические решения, с целью стать предпочитаемым брендом, которому доверяют врачи и пациенты во всем мире».

О компании Scivita Medical 

Основанная в 2016 году компания Scivita Medical специализируется на медицинском оборудовании, предлагая решения для минимально инвазивной диагностики и лечения, и в первую очередь занимается исследованием, разработкой и коммерциализацией медицинских эндоскопов и связанных с ними изделий и материалов. Компания Scivita Medical считает глобализацию своей главной стратегией, и организовала центры НИОКР в Китае и Японии. Располагая хорошими возможностями выполнения НИОКР внутри компании, Scivita Medical создала уникальную технологическую платформу, опирающуюся на пять взаимосвязанных базовых технологий, и создала полный ассортимент серийно выпускаемых и находящихся на стадии разработки эндоскопов, охватывающий все типы эндоскопических процедур, выполняемых в различных клинических отделениях, для удовлетворения разных медицинских потребностей. Придерживаясь своих ценностей «клинической направленности», «совместных инноваций», «ориентированности на людей», «соответствия высоким стандартам и эффективности», компания Scivita Medical постоянно модернизирует свои базовые технологии, повышает проникновение отличных изделий на рынки и старается стать предпочитаемым брендом, которому доверяют врачи и пациенты во всем мире.

Дополнительную информацию см. на сайте scivitamedical.com/#/ 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2277473/Scivita_Medical_Medica_2023_Booth.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2277474/Scivita_Medical_s_comprehensive_product_layout.jpg

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