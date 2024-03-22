Первый азиатский предприниматель получил награду TEA Buzz Price Award

News provided by

Chimelong Group

22 Mar, 2024, 12:44 ET

ЧЖУХАЙ, Китай, 22 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- 13-16 марта в Лос-Анджелесе состоялся глобальный саммит TEA INSPIRE Ассоциации тематических развлечений (Themed Entertainment Association) и 30-я ежегодная церемония награждения Thea Awards Gala. Посол ООН по устойчивому туризму и председатель компании Chimelong Group г-н Су Чжи Ган (Su Zhi Gang) станет лауреатом премии за выдающиеся заслуги Buzz Price Thea Award for a Lifetime of Distinguished Achievements — первым азиатским предпринимателем, получившим эту награду.

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Ассоциация тематических развлечений (TEA) была создана в 1991 году. Это некоммерческая организация, состоящая примерно из 1600 членов, которая представляет ведущих создателей, разработчиков, дизайнеров и продюсеров международной индустрии тематических развлечений. Ассоциация TEA ежегодно проводит отбор и вручает награды Thea Awards. Эти награды считаются одними из самых почетных в международной индустрии тематических развлечений, и их часто называют «Оскарами» тематических развлечений.

Непрерывные инновации, исследования и разработки. Безграничное творчество. Любят туристы.

На протяжении более тридцати лет с момента создания в 1989 году основным направлением деятельности компании Chimelong Group является культурный туризм. Благодаря постоянным инновациям, исследованиям, разработкам и безграничному творчеству компания успешно создала два курорта мирового уровня для культурного туризма: Chimelong Resort в Гуанчжоу и Chimelong International Ocean Resort в Хэнцине, Чжухай. Эти два больших курорта привлекают бесчисленное множество посетителей своим широким спектром развлечений, ослепительными представлениями и комфортабельными номерами. За несколько десятилетий название Chimelong стало брендом культурного туризма, любимого китайскими и зарубежными туристами; курорты компании ежегодно посещают почти 40 миллионов человек, и Chimelong стала одной из ведущих компаний мира в сфере тематических парков.

Chimelong Resort в Гуанчжоу является первым крупномасштабным комплексным тематическим курортом компании Chimelong Group и может похвастаться первоклассными тематическими парками, зрительными залами и отелями, такими как Chimelong Safari Park, Chimelong Paradise, Chimelong Water Park, Chimelong Bird Park и Chimelong International Circus, а также Chimelong Hotel, Chimelong Panda Hotel и Chimelong Xiangjiang Hotel. Этот комплексный тематический курорт имеет самое большое количество тематических парков в Китае и соответствует высочайшим стандартам. Его называют «любимым местом отдыха в Китае».

Курорт Chimelong International Ocean Resort в Хэнцине, Чжухай, стал «супер-курортом», в создание которого компания Chimelong Group вложила все свои силы. Он объединяет тематические парки, роскошные отели, коммерческие конференц- и выставочные центры, туризм, шопинг, спорт и отдых в единое целое. Это также один из супермасштабных курортов мира, посвященных теме океана, в котором использованы современнейшие технологии, реализован чрезвычайно креативный дизайн и организовано очень эффективное управление. Он объединяет тематические парки, курортные отели, культурные представления, коммерческие конференц- и выставочные центры, объекты общественного питания и досуга. Говорят, что сейчас в Цинъюане ведется строительство курорта Chimelong на тему леса, который скоро будет введен в пробную эксплуатацию.

Удовлетворение разнообразных потребностей посетителей. Лидерство в области тематического культурного туризма.

На фоне постоянно растущего спроса общественности на путешествия сфера тематического туризма постепенно становится новым фаворитом рынка туристических услуг, а также служит новым вдохновением и направлением для инноваций и редизайна живописных районов. Компания Chimelong Group внимательно следит и адаптируется под различные требования посетителей и всегда сохраняет дальновидность и дух неутомимого исследователя. Благодаря взаимодействию и диалогу с международным сообществом и сотрудничеству с ведущими международными командами Chimelong Group постоянно расширяет свое предложение туристических продуктов, а благодаря широкому спектру всевозможных тематических мероприятий и интерактивных представлений она эффективно увеличила культурную составляющую и повысила ценность своих продуктов, усилила ощущение участия посетителей и способствовала развитию тематического культурного туризма. В то же время, непрерывно внедряя инновации и оптимизируя содержание и форму своих мероприятий, компания Chimelong успешно привлекает посетителей разных возрастных групп и обеспечивает широкий охват рынка.

Бренд культурного туризма Китая имеет множество заслуг. Ожидайте от него многого в будущем.

Если посмотреть на список лауреатов Thea Award за последние тридцать лет, то это не первый случай, когда Chimelong Group побеждает в конкурсе TEA Award. В 2014 году курорт Chimelong Resort в Гуанчжоу был единственным представителем Азии и занял третье место в конкурсе TEA в категории «Лучший в мире тематический парк» — это был прорыв для отечественных китайских тематических парков на самом крупном конкурсе отрасли. В 2015 году тематический парк Chimelong Ocean Kingdom получил премию TEA в категории «Выдающиеся достижения — тематический парк» во второй раз, а в 2017 и 2018 годах кинотеатр 5D Castle Theatre и представление Journey of Lights Parade тематического парка Chimelong Ocean Kingdom последовательно получали премию в номинации «Выдающиеся достижения» по оценке TEA. В 2019 году Chimelong Water Park стал первым аквапарком, получившим награду TEA в категории «Выдающиеся достижения» благодаря своему первому в мире аттракциону SlideWheel. Согласно авторитетным данным TEA начиная с 2013 года аквапарк Chimelong Water Park в Гуанчжоу неизменно оценивается как «аквапарк с наибольшим количеством посетителей в мире» и неоднократно побивал свои собственные мировые рекорды как по общему количеству посетителей аквапарка за год, так и по среднему количеству посетителей аквапарка за сутки, прочно удерживая первое место в отрасли как «лучший аквапарк в мире».

В дополнение к своей мечте стать «китайским брендом культурного туризма мирового класса», компания Chimelong всегда стремилась обеспечивать своим посетителям самый лучший отдых за счет инноваций и исключительного обслуживания и надеется, что благодаря постоянному развитию сможет показать миру уникальную привлекательность китайской индустрии культурного туризма.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2368912/20240319161815.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2368913/20240319160624.jpg

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