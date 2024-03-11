В одном из отчетов 2024 Gartner® Magic Quadrant™ Huawei 3-я по «Способности реализации»

Huawei названа лидером в отчете 2024 Gartner® Magic Quadrant™ «Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС», заняв 3-е место по критерию «Способность реализации»



ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 11 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei объявила о том, что она была названа лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ «Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС», став единственным поставщиком не из Северной Америки, занявшим место в квадранте «Лидеры».

Huawei recognized as a Leader in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

В настоящее время широко признано, что 2024 год станет первым годом масштабного развертывания Wi-Fi 7. Являясь лидером в области Wi-Fi 7, в 2024 г. компания Huawei продолжит запуск производства 13 точек доступа Wi-Fi 7 для всех сценариев, чтобы помочь предприятиям в создании ведущей цифровой инфраструктуры.

Huawei также демонстрирует лидерство в стандартах построения сетей, ориентированных на удобство пользователя. В частности, решение High-Quality 10 Gbps CloudCampus (высококачественная 10-гигабитная сеть для кампусов) компании Huawei превращает сети кампусов из ориентированных на связь в ориентированные на удобство пользователя и отличается повышением удобства пользователей по трем направлениям:

Повышение удобства за счет улучшения беспроводной связи : новейшая технология Wi-Fi 7 от Huawei выводит беспроводные сети на новый уровень. Скорость в ходе испытаний для одного терминала достигает 4,33 Гбит/с, что вдвое больше, чем для Wi-Fi 6E. Кроме того, уникальная технология конвергентного планирования Huawei значительно улучшает параллельную работу большого числа пользователей и позволяет работать классу с виртуальной реальностью при разрешении 4K по 30-каналам без головокружения. Еще одна первая в своем роде технология — Wi-Fi Shield, которая может полностью скрывать сигналы Wi-Fi от неавторизованных пользователей.

Повышение удобства за счет улучшения работы приложений : предлагаемое только Huawei решение, обеспечивающее удобство работы с приложениями, основано на технологии эластичного распределения пропускной способности, позволяющей основным приложениям эксклюзивно использовать быстрые каналы. Кроме того, специальное инновационное решение обеспечивает VIP-пользователей эксклюзивными сетевыми ресурсами, в результате чего достигается нулевое ухудшение качества при обслуживании VIP-пользователей.

Повышение удобства за счет эффективности управления и технического обслуживания : первая в отрасли цифровая карта сети обеспечивает видимость удобства пользования на четырех уровнях (т. е. сети, пользователи, терминалы и приложения). Это облегчает поиск первопричины одним щелчком мыши и повышает эффективность управления и технического обслуживания в 10 раз. Что еще более важно, она может прогнозировать характерные колебания трафика и автоматически рекомендовать оптимальный период энергосбережения, повышая энергоэффективность и снижая потребление энергии на 30 %.

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит технические исследования и инновации в области устройств для инфраструктуры корпоративных проводных и беспроводных ЛВС. В частности, Huawei продолжит расширять ассортимент изделий Wi-Fi 7 и развивать технологии, чтобы определять тенденции развития сетевых технологий и обеспечивать пользователям несравнимые впечатления от качества связи.

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Gartner, отчет Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure (Инфраструктура для корпоративных проводных и беспроводных ЛВС), 6 марта 2024 г.

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