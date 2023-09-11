Регионы ждут очередные «золотые 30 лет»

News provided by

China Daily

11 Sep, 2023, 02:03 ET

В четверг в Астане (Казахстан) прошла глобальная конференция, посвященная 10-летию инициативы «Пояс и путь» и золотому веку взаимодействия Китая и Центральной Азии. ДОНГ МИНГ/ДЛЯ CHINA DAILY 

ПЕКИН, 11 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Десять лет назад в Назарбаевском университете в столице Казахстана Астане председатель КНР Си Цзиньпин впервые предложил построить Экономический пояс Шелкового пути, который затем превратился в инициативу «Пояс и путь» и сегодня является свидетельством силы многостороннего подхода.

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В четверг уважаемые гости из разных стран и международных организаций собрались в Астане на Глобальную конференцию, посвященную 10-летию инициативы «Пояс и путь» и золотому веку взаимодействия Китая и Центральной Азии.

Участники конференции обратили внимание на достижения первого десятилетия инициативы «Пояс и путь», которые еще больше укрепили дружеские связи между Китаем и Казахстаном, а также отметили Золотой век взаимодействия между Китаем и Центральной Азией.

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в поздравительном письме отметил, что инициатива «Пояс и путь» охватила 180 стран и международных организаций и совместными усилиями способствовала формированию открытой, инклюзивной и сбалансированной системы регионального сотрудничества.

«Республика Казахстан играет уникальную роль в продвижении инициативы "Пояс и путь"», – заявил он. «Сочетание национальных инфраструктурных проектов и этой инициативы создает синергизм в транспортных и логистических системах, открывая путь к новой архитектуре трансконтинентальных коридоров».

Чжан Сяо, посол Китая в Казахстане, в своем выступлении отметил, что дружба между Китаем и Казахстаном является бесценным сокровищем для народов обеих стран.

Чжан также рассмотрел плодотворные достижения китайско-казахстанского сотрудничества за последние годы. Был представлен видеоролик, посвященный 30 тысячам миль вдоль Шелкового пути, в котором рассказывается о ключевых моментах первого десятилетия инициативы «Пояс и путь».

Перед лицом недавних глобальных проблем, включая значительную геополитическую напряженность, экономическую неопределенность, энергетические дилеммы и экологические кризисы, приглашенные докладчики изучили роль инициативы «Пояс и путь» в поиске решений и укреплении международного сотрудничества.

Владимир Норов, директор Международного института Центральной Азии и бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, высоко оценил достижения взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии, подчеркнув, что они способствуют углублению региональной взаимосвязи.

Джоомарт Оторбаев, бывший премьер-министр Кыргызстана, подчеркнул историческое значение Шелкового пути для развития Центральной Азии и ее превращения из региона, не имеющего выхода к морю, в регион, связанный с сушей.

Экономические обмены между Китаем и Центральной Азией сыграли ключевую роль в успехе инициативы «Пояс и путь», не только стимулируя устойчивый экономический рост, но и укрепляя дипломатические и культурные связи между двумя регионами. В течение «золотых 30 лет» ( периода, в течение которого Китай установил дипломатические связи с пятью центральноазиатскими странами) средства массовой информации стран-участников инициативы «Пояс и путь» активно сотрудничали, принося ценные результаты.

Ши Хуанцзюнь, вице-президент Национального центра выставок и конгрессов (Шанхай), высоко оценил творческий потенциал Казахстана и его усилия по возрождению.

Г-н Ши подчеркнул, что инициатива «Пояс и путь» и Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) разделяют цель улучшения жизни людей. CIIE, тесно связанная с инициативой «Пояс и путь», способствует развитию торговых связей и сотрудничества за счет таких мероприятий, как национальные и корпоративные выставки,а также инновационные зоны. Поддержка со стороны Казахстана сыграла важную роль в превращении CIIE в «золотые ворота» для казахских фирм, выходящих на китайский рынок. Он призвал все страны использовать этот портал, укреплять связи с Китаем и совместного войти в новые «золотые 30 лет» для Китая и Центральной Азии.

Для укрепления связей между Китаем и Казахстаном изданиеChina Daily 21st Century English Education Media подписало соглашение о сотрудничестве с казахстанским изданием DKN World News. Соглашение направлено на активизацию обменов средствами массовой информации между двумя странами, наращивая их коллективные усилия по обеспечению стабильности, процветания и сетевого взаимодействия по всей Центральной Азии.

Цюй Инпу, издатель и главный редактор China Daily, подчеркнул, что его издание стремится расширить свое освещение достижений инициативы «Пояс и путь», демонстрируя истории людей на этом маршруте и подчеркивая глобальные преимущества инициативы, стимулируя обмен информацией и коммуникацию, особенно среди представителей поколения Z. Он также выразил оптимизм по поводу того, что динамика развития Китая и Казахстана сохранится, способствуя стабильности и прогрессу в следующие «золотые 30 лет».

В дополнение к этому, Китайское международное бюро импортных выставок объединило усилия с Казахстанским центром развития торговой политики, подготовив почву для предстоящего шестого мероприятия. Целью этого стратегического сотрудничества является извлечение пользы из прошлых достижений Казахстана в области торговли за счет его участия в CIIE, закладывая основу для еще более успешного будущего.

Оглушительный успех этого мероприятия, проведенного в оживленном городе Астана, является символом сотрудничества и единства, послужит ключевым шлюзом для инициативы «Пояс и путь», простирающейся по всей Евразии и за ее пределами. Оно способствует дальнейшему укреплению сотрудничества не только между Китаем и Казахстаном, но и по всей Центральной Азии и всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2206265/image_5019985_23426729.jpg

SOURCE China Daily

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