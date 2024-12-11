Готовится к запуску система Bruce ATS™: новая эпоха ночного трейдинга

Используется передовая и надежная платформа Nasdaq, чтобы предложить участникам рынка самое высокое удобство трейдинга в отрасли

ЧИКАГО, 11 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания PEAK6 Investments рада сообщить о планах по запуску альтернативной системы трейдинга Bruce ATS, управляемой компанией Bruce Markets LLC («Bruce ATS»), которая должна революционно изменить ночной трейдинг. Эта будущая платформа, которая ожидает одобрения регулирующих органов, предлагает инвесторам надежный и безопасный доступ к рынкам США после традиционных часов торговой сессии. Она построена с использованием ведущей в отрасли технологии Nasdaq для обеспечения эффективного, надежного и справедливого трейдинга.

Система Bruce ATS™ возникла из сотрудничества с ветеранами отрасли и идей первых пользователей, которые определили потребность в расширенном решении для ночного трейдинга. Группа основателей системы состоит из старших руководителей с обширным опытом в отрасли трейдинга, что обеспечивает применение передовых технологий, которые способны обеспечить повышенный уровень удобства трейдинга.

«Запуск системы Bruce ATS меняет правила игры в экосистеме трейдинга, — говорит Билл Капуцци (Bill Capuzzi), партнер компании PEAK6 и генеральный директор компании Apex Fintech Solutions. — Обладая десятилетиями опыта работы в отрасли и устойчивой репутацией надежности, мы не только удовлетворяем потребности сегодняшних инвесторов — мы устанавливаем будущий стандарт удобства работы на рынке. Мы стремимся открывать новые двери, предоставляя инвесторам возможность непрерывного, целостного взаимодействия и гарантируя, что они могут действовать в соответствии с колебаниями рынка в любое время и в любом месте».

Планируется, что новая система будет доступна для трейдинга с воскресенья по четверг с 20:00 до 04:00 EST (восточное поясное время США), с планами расширения доступности в будущем.

Основные особенности системы Bruce ATS™

Эффективная и надежная платформа трейдинга.

Оптимизированный доступ через проверенные отраслью интерфейсы API для управления заказами и рыночными данными.

Опыт и знания в области управления корпоративными действиями для сокращения отмен заказов и минимизации ошибок трейдинга.

«Среди глобальных инвесторов растет интерес к более длительным часам торговых сессий, и мы рады сотрудничать с системой Bruce ATS, чтобы помочь создать и развивать этот важный рынок, — сказал Магнус Хаглинд (Magnus Haglind), старший вице-президент Nasdaq по рыночным технологиям. — Наша технология трейдинга уже давно используется для поддержки круглосуточного трейдинга на рынках цифровых активов, и мы рады распространить эту услугу на более широкий спектр классов активов».

Система Bruce ATS™ не просто меняет ограничение часов работы, она расширяет возможности инвесторов по всему миру

Обслуживание рынков Восточной и Южной Азии: доступ на рынки США в утренние часы для таких городов, как Мумбаи, Пекин и Сеул.

доступ на рынки США в утренние часы для таких городов, как Мумбаи, Пекин и Сеул. Привлечение широкого круга инвесторов: удовлетворение спроса на нетрадиционные часы торговых сессий, особенно привлекательные для новых инвесторов.

удовлетворение спроса на нетрадиционные часы торговых сессий, особенно привлекательные для новых инвесторов. Соответствие ожиданиям криптовалютных трейдеров: переход к обеспечению доступности в режиме 24/7, которой ожидают криптовалютные трейдеры при переходе к инвестициям в традиционные ценные бумаги.

«Целостная интеграция с платформой Apex Fintech Solutions обеспечивает пользователям мощную и удобную среду для трейдинга, — говорит Коннор Кофлин (Connor Coughlin), коммерческий директор Apex Fintech Solutions. — Мы рады сообщить, что с предстоящим запуском системы Bruce клиенты Apex получат доступ к этой инновационной платформе трейдинга с первого дня. Это подчеркивает нашу приверженность предоставлению нашим клиентам самых передовых финансовых решений, которые повышают для них гибкость и доступность трейдинга».

После одобрения регулирующими органами система Bruce ATS™ должна установить новый эталон трейдинга в нерабочие часы, используя свой глубокий отраслевой опыт в области брокерских услуг, клиринга, корпоративных действий и нормативного соответствия, поддерживаемый стабильностью признанных организаций, способных управлять обширными объемами трейдинга.

Компания Bruce Markets LLC («Bruce») является зарегистрированным брокером-дилером и членом FINRA и SIPC. При условии одобрения регулирующими органами компания Bruce намерена управлять Альтернативной торговой системой (Alternative Trading System, ATS), которая предоставляет услуги по управлению ликвидными активами и исполнению следок с акциями в Национальной рыночной системе США (NMS) с 20:00 до 04:00 по восточному поясному времени США. Отчет FINRA BrokerCheck о системе Bruce ATS доступен по адресу: https://brokercheck.finra.org/firm/summary/300209

О компании PEAK6

Компания PEAK6 использует технологии для поиска более оптимальных методов выполнения задач. Первое технологическое решение компании было разработано в 1997 году для оптимизации торговли опционами, и в течение последних двух десятилетий та же формула использовалась для различных отраслей, классов активов и этапов бизнеса с целью стабильного достижения превосходных результатов. В настоящее время компания PEAK6 ищет возможности для трансформации, чтобы предоставлять капитальную и стратегическую поддержку предпринимателям и дальновидным предприятиям.

Основные бренды компании PEAK6 включают: PEAK6 Capital Management, PEAK6 Strategic Capital, Apex Fintech Solutions, We Insure, FOCUS, Zogo, Evil Geniuses и Poker Power.

Компания Apex Fintech Solutions находится в собственности компании PEAK6 Investments и ее аффилированных лиц.