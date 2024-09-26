Одни часы, разные стили: HUAWEI WATCH GT 5 с настраиваемыми циферблатами на любой случай

МАДРИД, 26 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила часы HUAWEI WATCH GT 5 Series на презентации HUAWEI Innovative Product Launch в Барселоне 19 сентября. Они воплощают в себе дух высокой производительности и стильной конструкции Gran Turismo, обеспечивая идеальный баланс между передовым дизайном и инновационными технологиями.

Themes. Watch faces for HUAWEI WATCH GT5 Series

Новейшая система HUAWEI TruSense, доступная в версиях Pro и Standard, обеспечивает точное, быстрое и всестороннее отслеживание состояния здоровья и занятий спортом. Благодаря впечатляющему времени автономной работы они обеспечивают спортивное отслеживание профессионального уровня. Игроки в гольф могут получить доступ к более чем 15 000 глобальных 3D-карт полей для гольфа, а дайверы — к сертифицированному режиму Free Diving для глубины 40 метров.

Персонализируйте свое время с помощью инновационных циферблатов для каждого стиля жизни[1]

HUAWEI WATCH GT 5 представляет 11 новых циферблатов, а версия Pro предлагает 13, с настраиваемыми виджетами для различных стилей жизни, 3 различными концепциями, классическими наручными часами, творческой интерактивностью и главными функциями. Делая циферблат активно привлекательным, Blooming Brilliant демонстрирует анимированный цветок, который цветет с активностью пользователя.

Неподвластный времени Land of Luxury подходит для официальных мероприятий с круглым календарем в традиционном аналоговом оформлении, а Time Code демонстрирует время и дату в чистом виде. Изысканный Dream Star сочетает в себе фитнес-показатели с небесной темой, подходящей для повседневных и полуофициальных мероприятий. World Symphony II идеально подходит для опытных путешественников. В ней представлены названия городов и соответствующие часовые пояса, отображаемые по окружности часов.

Маркетплейс HUAWEI Watch Face предлагает более 50 000 загружаемых циферблатов[2] через приложение HUAWEI Health, включая такие любимые пользователями, как Cloud White Eagle, Pansy Glows, Gentleman Machinery и Silver Blue Wheel. Популярный Cloud White Eagle с роскошным золотом оснащен трехмерными орлиными крыльями в виде часовой и минутной стрелки, а также подсвечивает показатели погоды и самочувствия. Pansy Glows с настраиваемыми анимированными светящимися цветами демонстрирует отслеживание активности и календарь. Gentleman Machinery идеально подходит для успешных людей, отслеживает тренировки и уведомления, предлагая быстрый доступ к основным функциям. Свежий Silver Blue Wheel отображает погоду, календарь и частоту сердечных сокращений.

Удобный пользовательский интерфейс с часами HUAWEI WATCH GT 5 Series

HUAWEI WATCH GT 5 Series могут похвастаться расширенным пользовательским интерфейсом с плавными переходами экрана и тематическим цветовым фоном. Настройте циферблаты с помощью практических виджетов, таких как Календарь и Погода[3]. Большие шрифты и яркие визуальные эффекты упрощают проверку непрочитанных уведомлений и колец активности.

С помощью HUAWEI AppGallery загружайте разнообразные приложения, улучшая повседневную жизнь. Благодаря совместимости со смартфонами iOS, Android и EMUI многие пользователи могут воспользоваться передовыми технологиями HUAWEI WATCH GT 5 Series для здоровья и уникальными функциями.

Благодаря настраиваемым загружаемым циферблатам и удобному интерфейсу часы HUAWEI WATCH GT 5 Series дополняют любой стиль жизни.

Цена на доступные в ближайших магазинах часы HUAWEI WATCH GT 5 Series начинается от (249 евро) за стандартную комплектацию и (379 евро) за версию Pro. Для получения дополнительной информации посетите сайт https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch-gt5/.

О платформе AppGallery

Являясь одной из трех ведущих глобальных платформ для распространения приложений, AppGallery предлагает широкий спектр глобальных и локальных приложений в разных категориях, включая навигацию и транспорт, новости, социальные сети, финансы, развлечения и другие. AppGallery доступна в более чем 170 странах и регионах мира, насчитывая более 580 млн активных пользователей в месяц и 6 млн зарегистрированных разработчиков.

Вы можете посетить AppGallery по адресу: https://appgallery.huawei.com/Featured.

1. Доступность циферблата зависит от модели часов.

2. Другие циферблаты, включая платные циферблаты, доступны для скачивания в магазине Watch Face Store. Ознакомьтесь с предложениями в магазине Watch Face Store.

3. Настройка виджета доступна только для выбранных циферблатов. Подробнее см. в приложении HUAWEI Health.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2515251/HUAWEI_WATCH_GT5_Series.jpg