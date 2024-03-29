Устройства нового поколения от Midea на Европейской торговой конференции 2024 г. в Греции

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Midea

29 Mar, 2024, 04:14 ET

АФИНЫ, Греция, 29 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Midea, мировой лидер в области умной бытовой техники, с гордостью объявляет о своем участии в Европейской торговой конференции 2024 Midea, которая пройдет в Греции с 20 по 22 марта. На этом мероприятии Midea продемонстрирует новейшие достижения на европейском рынке товаров для дома и кухни, представив два инновационных изделия: духовку Midea TastePro и встраиваемую духовку Midea 2.0.

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Духовка Midea TastePro и встраиваемая духовка Midea 2.0 — это инновационные дополнения современных кухонных технологий, призванные обеспечить пользователям удобство, эффективность и возможность подключения к системам умного дома. Эти устройства, рассчитанные на интеграцию в существующие экосистемы IoT, отличаются улучшенными управлением и гибкостью для организации выполнения кухонных задач без существенной настройки, что позволяет дистанционно вмешиваться в их работу посредством совместимых устройств из-за пределов дома. На Европейской торговой конференции в Греции Midea заняла стратегическое положение, чтобы предложить европейским потребителям профессиональный и вдохновляющий опыт приготовления пищи.

Духовка Midea TastePro

  • Многофункциональная интеграция: духовка Midea TastePro позволяет пользователям запекать, жарить, готовить на гриле и многое другое, используя одно бытовое устройство. Эта многофункциональность, позволяющая удобно переходить от приготовления на пару к запеканию и использованию функций микроволновой печи, упрощает процесс приготовления пищи.
  • Патентная технология применения графена: благодаря передовой технологии применения графена печь Midea TastePro обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла, что приводит к точному приготовлению пищи и стабильным результатам.
  • Технология быстрого нагрева XpressHeating: духовка Midea TastePro с технологией быстрого нагрева XpressHeating сокращает время предварительного разогрева, ускоряя приготовление пищи при сохранении качества. Благодаря интеллектуальной технологии связи Matter она легко интегрируется в экосистемы умного дома, обеспечивая пользователям гибкость и улучшая их впечатления от кухни.

Встраиваемая духовка Midea 2.0

  • Сверхвысокотемпературный гриль: температура гриля до 280 градусов по Цельсию обеспечивает превосходные результаты по сравнению с 250 градусами по Цельсию традиционных духовок.
  • Объем 72 л с 5 решетками: благодаря достаточному пространству для приготовления пищи и нескольким решеткам пользователи могут готовить различные блюда одновременно с постоянным и равномерным нагревом всех блюд.
  • Скорость разогрева: передовая технология быстрого предварительного разогрева позволяет духовке достигать температуры более 250 градусов по Цельсию всего за 7 минут, экономя пользователям 30 % обычного времени предварительного разогрева. (Данные, полученные в результате внутренних лабораторных экспериментов.)
  • Энергоэффективность A+: оптимизированная логика программ и новая конструкция внутреннего объема позволяют максимально использовать энергию, генерируя соответствующее тепло и предотвращая утечку тепла, что приводит к повышению энергоэффективности.

Приборы Midea созданы, чтобы помогать готовить пищу европейцам дома. Обеспечиваемый ими выдающийся контроль, гибкость и производительность превращают традиционную работу по дому в удобные, эффективные и универсальные кулинарные впечатления. Midea стремится демонстрировать свое лидерство, предлагая высококачественную кухонную технику, которая отвечает меняющимся потребностям и предпочтениям европейских потребителей, добавляя новые возможности для кулинарных достижений в регионе.

О Midea и Midea Group

Midea является одним из более чем 10 брендов бизнес-направления «Умный дом» компании Midea Group. Основанная в 1968 году Midea Group в 2023 году заняла 278-е место в списке Fortune Global 500. Бизнес компании охватывает интеллектуальную бытовую технику, электромеханическое оборудование, строительные технологии, робототехнику и средства автоматизации, а также цифровые инновации.

С запросами СМИ и по вопросам демонстрации продукции или интервью, обращайтесь:

[Исаак Фэн (Isaac Fan)] [email protected] 
[Джесси Ван (Jessie Wang)] [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2370647/image_5028920_35042932.jpg

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