Годовой объем продаж лидаров RoboSense для ADAS вырос на 487,7% в 1-м полугодии 2024 года

ГОНКОНГ, 20 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания RoboSense представила данные о результатах своей деятельности за первое полугодие 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста и сохранив лидерство на мировом рынке. За шесть месяцев (до 30 июня 2024 года включительно) объем продаж лидарных систем RoboSense и лидарных датчиков для приложений ADAS составил порядка 243.400 и 234.500 единиц, соответственно, что отражает рост на 415,7% и 487,7% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года.

RoboSense

Благодаря стремительному развитию интеллектуальных технологий OEM-производителей, компания RoboSense уже в первом полугодии 2024 года практически вышла на свой годовой уровень объема продаж, достигнутый в 2023 году. Рост компании RoboSense и интеллектуальная модернизация мировой автомобильной промышленности происходят одновременно, подкрепляя успехи друг друга. Этот экспоненциальный рост подчеркивает исключительные возможности RoboSense в области технологических инноваций и расширения рынка, укрепляя траекторию бурного развития компании в качестве лидера отрасли.

По состоянию на 30 июня 2024 года совокупный объем продаж лидарных систем RoboSense достиг примерно 583.500 единиц, а лидарных датчиков для приложений ADAS — примерно 518.300 единиц. С момента запуска массового производства лидарных датчиков для приложений ADAS в 2021 году RoboSense продемонстрировала значительный рост и стабильно увеличивает продажи, продолжая задавать тон развитию отрасли.

Опираясь на мощное аппаратное обеспечение и технологию распознавания объектов, а также передовые рабочие характеристики своих лидаров, компания RoboSense добилась значительных успехов в разработке моделей транспортных средств и налаживании массового производства различных моделей транспортных средств. По состоянию на 17 мая 2024 года нами получены заказы на серийное производство 71 модели автомобилей от 22 мировых OEM-производителей и клиентов первого уровня. К концу первого квартала 2024 года мы начали серийное производство 25 моделей автомобилей для 12 из этих клиентов.

На Пекинском автосалоне 2024 года компания RoboSense заняла первое место с оборудованием для 37 моделей, а ее доля среди всех представленных автомобилей превысила 50%. Компания RoboSense неизменно бьет рекорды по мере увеличения количества совместных моделей транспортных средств, запускаемых в серийное производство.

RoboSense продолжает движение по пути технологических инноваций и разработок, выпуская впечатляющую продукцию, отвечающую лучшим мировым стандартам и способствующую прогрессу отрасли в целом. Во втором и третьем кварталах 2024 года компания RoboSense представила лидар дальнего радиуса действия М3 и лидар среднего радиуса действия МХ. В частности, вскоре после выпуска MX компания получила три новых заказа на массовое производство этой модели, первый из которых, как ожидается, будет запущен в 2025 году.

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